Secondo l’oroscopo della fortuna del 29 maggio 2025 al vertice della classifica compare l’Ariete. L’universo gli apre strade fortunate, premiandolo con intuizioni vincenti, parole dette al momento giusto e incontri con le persone giuste. Che si tratti di piccole somme, opportunità lavorative o semplici coincidenze favorevoli, la sorte è tutta dalla sua parte. All’estremo opposto si trova il Capricorno. I suoi piani non vanno come previsto, la fortuna, in questa fase, sembra giocare a nascondino, lasciandolo a fare i conti con ritardi, fraintendimenti e fatiche extra.

La classifica completa della fortuna di giovedì 29 maggio: Gemelli al terzo posto

1. Ariete - Siete irresistibilmente attratti dalle sfide e, per una volta, la fortuna vi segue passo dopo passo. Ogni azione sembra sincronizzata con ciò che serve per farvi ottenere di più. Potreste ricevere una proposta lampo, trovare una soluzione che aspettavate da tempo o imbattervi in una persona che cambia le carte in tavola. Anche il gioco, se fatto con intelligenza e misura, può regalarvi soddisfazioni. L’energia con cui vi muovete vi attira segnali chiari e vantaggiosi. È il vostro momento.

2. Sagittario - Avete fiuto per le occasioni fortunate e sapete quando scommettere su voi stessi. In questa giornata vi sentite leggeri e pieni di fiducia: un atteggiamento che attira le circostanze favorevoli.

Riceverete una notizia che vi rallegra, oppure vi accorgerete che una difficoltà improvvisa si risolve in modo inaspettatamente semplice. È anche un ottimo momento per iniziare qualcosa di nuovo, cambiare direzione o viaggiare, anche solo con la mente. La vostra curiosità è premiata.

3. Gemelli - Brillate per intuizione e tempestività. Le vostre parole possono aprire porte, e una coincidenza vi permette di rimediare a un errore passato. L’universo sembra suggerirvi la strada giusta da prendere, anche se all’inizio non era quella prevista. Sfruttate ogni occasione di contatto, perché dietro a un messaggio o a una telefonata può nascondersi un’opportunità. Anche una piccola vincita o un gesto casuale potrebbero trasformarsi in qualcosa di più grande.

4. Leone - Avete un magnetismo che vi mette sotto i riflettori e vi fa notare nel momento giusto. Anche se non tutto fila liscio, riuscite a volgere gli eventi a vostro favore grazie alla vostra forza d’animo. Qualcuno vi tende la mano in modo inaspettato, o vi arriva un piccolo vantaggio dove non lo speravate. La fortuna vi osserva da vicino e premia il vostro entusiasmo. Mantenete alto il morale: il carisma è la vostra arma segreta per attrarre benedizioni inattese.

5. Bilancia - Siete in equilibrio tra logica e intuito, e questo vi permette di cogliere con discrezione i segnali che vi manda la sorte. Un’informazione che vi giunge all’ultimo minuto può risparmiarvi un errore, oppure una scelta fatta per istinto si rivelerà la più proficua.

Non sottovalutate l’importanza dei piccoli dettagli: il caso si muove silenzioso ma efficace. Anche nei rapporti interpersonali potreste ricevere una sorpresa piacevole, che accende la vostra giornata.

6. Acquario - Avete dalla vostra parte un cielo che vi stimola a guardare oltre l’ordinario, e in questo slancio verso il nuovo si nasconde una buona dose di fortuna. Un’intuizione brillante, un progetto alternativo, o una strada poco battuta potrebbero aprirvi orizzonti insospettati. Potete ricevere l’appoggio di qualcuno influente, o trovare casualmente una soluzione tecnologica o pratica a un problema che vi trascinavate da tempo. Osate con intelligenza.

7. Cancro - Vi sentite più sensibili e attenti ai segnali del destino, ma la fortuna vi premia solo se lasciate da parte la paura di sbagliare.

Le buone occasioni non mancano, ma serve più coraggio nel coglierle. Un’energia favorevole vi protegge nei rapporti familiari e nelle questioni che coinvolgono affetti o casa. Un gesto spontaneo può avere un effetto positivo a catena. Anche un piccolo aiuto ricevuto può rappresentare un segnale del cielo. Fidatevi di ciò che sentite.

8. Toro - La fortuna è timida con voi, ma non assente. Dovete imparare a riconoscerla anche quando non si manifesta in modo eclatante. Un ritardo vi salva da un problema, oppure un imprevisto si trasforma in vantaggio. La chiave è non ostinarsi a forzare le cose: lasciate che gli eventi trovino il proprio ritmo. Evitate di fissarvi su un’unica via. Più siete flessibili, più la sorte può agire.

Un piccolo guadagno o una soluzione alternativa a un problema sono segnali positivi.

9. Pesci - Siete in una fase in cui la fortuna vi tocca solo a tratti. Alcune cose vanno meglio del previsto, altre sembrano sfuggirvi dalle mani proprio all’ultimo. La vostra emotività può rendervi poco lucidi nel riconoscere un’occasione vantaggiosa. Serve più attenzione e meno aspettative. Un sogno può indicarvi una strada da seguire. Se vi affidate al caso, non lasciate che siano le emozioni a parlare per voi. Restate con i piedi per terra e tenete gli occhi aperti.

10. Vergine - Siete troppo razionali per affidarvi alla fortuna, e questo vi impedisce di godere dei piccoli colpi di scena favorevoli che la giornata può offrirvi.

Un approccio più morbido potrebbe rivelarsi vincente. Qualcuno vi propone qualcosa di strano, ma non necessariamente sbagliato. Valutate senza pregiudizi. Anche se non tutto va come avevate previsto, una deviazione imprevista può condurvi verso risultati migliori. Non tutto si può pianificare: la vita ama sorprendere.

11. Scorpione - Vi muovete con prudenza, ma la sorte sembra giocare a rimpiattino. Ogni piccolo vantaggio è bilanciato da un dettaglio che non funziona. La sensazione è quella di dover sempre compensare con l’ingegno. Niente vi viene regalato, ma nulla è impossibile. Se riuscite a lasciar andare il bisogno di controllo, potreste cogliere un’opportunità nel caos. Attenzione alle finanze: evitate spese impulsive o accordi poco chiari.

La prudenza in questa fase è la vostra vera alleata.

12. Capricorno - Tutto sembra più complicato del previsto. La fortuna vi gira le spalle, o almeno così pare. Vi impegnate tanto, ma i risultati non arrivano come sperato. Piccoli ostacoli si sommano, e anche chi dovrebbe supportarvi sembra altrove. È una giornata in cui occorre tenere duro, evitando di lasciarsi prendere dalla frustrazione. Se qualcosa va storto, respirate e riprovate: servirà costanza e capacità di reagire. La buona notizia? Questa fase è temporanea.