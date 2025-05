Secondo l'oroscopo con classifica del 29 maggio 2025 ad avere la meglio su tutti è l’Acquario. Questo segno cavalca un flusso favorevole fatto di nuove idee, incontri stimolanti e piccoli colpi di scena capaci di dare una svolta all’intera settimana. In fondo si posiziona invece il Toro, che si confronta con tensioni interne e pressioni esterne. Il bisogno di certezze viene messo in crisi da situazioni ambigue o da persone che non rispondono come previsto.

La classifica completa di giovedì 29 maggio: Ariete al sesto posto

1. Acquario - Siete i protagonisti assoluti di questa giornata, brillanti in ogni ambito.

Le vostre idee vengono ascoltate con interesse, e riuscite a trasmettere entusiasmo in ogni conversazione. Non vi manca il coraggio di proporre soluzioni nuove, anche in ambienti tradizionalisti. Se lavorate in gruppo, il vostro apporto è decisivo. Chi vi osserva percepisce una carica magnetica che attira proposte, sorrisi e aperture. I cambiamenti in arrivo si rivelano stimolanti: abbracciateli con fiducia.

2. Gemelli - Avete una marcia in più nella comunicazione, nel ragionamento e nell’adattamento. Questa giornata vi invita a giocare le vostre carte migliori: prontezza mentale, leggerezza emotiva e capacità di trovare spiragli dove altri vedono ostacoli. Potete ricevere una risposta positiva a una proposta passata, oppure incontrare qualcuno che vi stimola a cambiare direzione.

È il momento ideale per viaggiare, apprendere o iniziare qualcosa di nuovo. Ascoltate il vostro istinto, vi porterà dove serve.

3. Leone - Il Sole vi dona energia, orgoglio e un pizzico di fortuna. Siete in grado di guidare una situazione con determinazione, ottenendo anche il rispetto di chi inizialmente si mostrava ostile. Avete bisogno di sentirvi al centro, e questa volta è il vostro momento. Una decisione importante può maturare nelle prossime ore, soprattutto se legata al lavoro o alla famiglia. I gesti generosi che avete fatto nel passato tornano sotto forma di gratitudine sincera. È una giornata in cui brillate senza esagerare.

4. Bilancia - Trovate il vostro equilibrio tra doveri e desideri, riuscendo a gestire al meglio anche le questioni più spinose.

Siete bravi nel trattare con gli altri, smussando gli angoli e trasformando i conflitti in collaborazioni. Se dovete discutere un contratto, una proposta o un chiarimento, fatelo: le vostre parole hanno peso. Anche nei rapporti affettivi riuscite a creare un clima più sereno, soprattutto se nei giorni scorsi ci sono stati malintesi. L’amore vi guarda con occhi indulgenti.

5. Pesci - La Luna vi accompagna con dolcezza e vi aiuta a percepire ciò che gli altri non dicono. Avete un intuito affilato che può farvi evitare un errore o cogliere un’opportunità nascosta. È una giornata utile per riflettere su scelte future, ma anche per lasciar andare pesi inutili. Qualcuno potrebbe tornare a farvi visita nei pensieri o nella realtà: valutate bene se è il caso di riaprire quella porta.

Intanto, il vostro mondo interiore è ricco di visioni che meritano di essere ascoltate.

6. Ariete - Siete dinamici, propositivi e capaci di rompere la routine. Avete una forza di volontà che trascina anche gli indecisi. Tuttavia, occhio alle parole: rischiate di sembrare troppo diretti o impazienti. È una giornata in cui potete iniziare qualcosa che richiede energia fisica o mentale. Lo sport, l’attività fisica o un progetto creativo vi aiutano a scaricare tensioni. Se dovete affrontare una sfida, fatelo con coraggio, ma anche con strategia. Non tutto si vince con la forza bruta.

7. Capricorno - Le vostre responsabilità vi mettono alla prova, ma siete pronti a far fronte a ogni impegno. Il rischio è quello di isolarvi un po’ troppo, dimenticando che chiedere aiuto non è una debolezza.

Siete molto concentrati sul lavoro o su questioni pratiche, e questo vi fa perdere di vista alcuni dettagli relazionali. Provate a essere meno rigidi e più aperti all’imprevisto. Un’opportunità può nascere proprio da un errore: lasciatevi sorprendere. La costanza resta il vostro asso nella manica.

8. Sagittario - Vi sentite divisi tra voglia di libertà e necessità di mantenere alcune promesse. È una giornata che vi stimola, ma che può portarvi anche una leggera inquietudine. La chiave è scegliere con chiarezza le priorità. Se dovete chiudere una questione in sospeso, fatelo adesso: ogni ritardo pesa doppio. Una chiamata o un messaggio potrebbe chiarirvi le idee su qualcosa che vi ha lasciato in bilico.

In amore, non giocate troppo con le emozioni altrui: cercate coerenza.

9. Scorpione - La giornata vi mette davanti a qualche tensione relazionale, ma nulla che non possiate gestire con la vostra proverbiale lucidità. Evitate però di chiudervi troppo in voi stessi: a volte è utile mostrare il lato più vulnerabile. Un confronto può aiutarvi a liberarvi da una zavorra. Se sentite che qualcosa non va, non ignorate quella sensazione: scavate, ma senza ossessioni. In ambito lavorativo, si richiede attenzione ai dettagli: non date nulla per scontato.

10. Vergine - Siete più stanchi del previsto e il rischio è quello di vedere tutto in modo più negativo di quanto sia in realtà. La mente è affollata da pensieri pratici, liste di cose da fare, responsabilità che si accumulano.

Vi serve un attimo di respiro. Provate a concedervi un momento di quiete, magari nel verde o in silenzio. Qualcuno vi chiede un consiglio: rispondete, ma non prendetevi sulle spalle anche i problemi altrui. La salute mentale merita attenzione quanto il lavoro.

11. Cancro - Le emozioni si accavallano, e la tentazione di rintanarvi nel vostro mondo è forte. Tuttavia, il cielo vi invita a uscire dalla corazza e affrontare ciò che vi turba. È una giornata in cui piccoli disagi possono amplificarsi se non affrontati con chiarezza. Non lasciatevi trascinare da malinconie o pensieri ripetitivi. In amore, potreste sentirvi poco compresi: provate a comunicare con più apertura, senza aspettarvi che gli altri vi leggano nel pensiero.

Il presente richiede presenza.

12. Toro - Vi sentite fermi, come se tutto attorno a voi procedesse a rilento. Questa giornata può mettere alla prova la vostra pazienza, soprattutto se qualcuno o qualcosa non si comporta secondo le vostre aspettative. È importante non irrigidirsi: cercate di lasciare andare ciò che non dipende da voi. In ambito lavorativo, possono emergere dubbi o ritardi. Anche nei rapporti personali, il bisogno di sicurezza potrebbe trasformarsi in controllo eccessivo. Il consiglio delle stelle è: lasciate fluire.