L’inizio del mese porta con sé un’energia curiosa, aperta al cambiamento, ideale per chi sa adattarsi, esplorare e lasciarsi guidare dall’intuito. Segni come Sagittario, Pesci e Gemelli ne traggono vantaggio, vivendo un momento di freschezza e apertura mentale. Al contrario, i segni più rigidi o legati alla struttura, come Toro, Scorpione e Capricorno, potrebbero sentirsi disorientati o rallentati da dinamiche interne non ancora risolte. La chiave del giorno? Libertà mentale e leggerezza emotiva. Di seguito l'oroscopo dell'1 giugno.

Classifica zodiacale di domenica 1° giugno 2025

1° Sagittario La vostra voglia di vivere oggi è contagiosa. Siete travolti da un’energia solare e spensierata che vi rende irresistibili: ogni incontro si trasforma in un’occasione, ogni uscita in un piccolo viaggio dell’anima. In amore sapete come accendere i cuori senza forzare nulla, lasciando che le cose belle vengano a voi. Anche sul fronte professionale, pur in una giornata domenicale, la vostra mente produce idee brillanti. È il momento perfetto per fare il punto sui vostri obiettivi: lo fate con entusiasmo e lucidità.

2° Pesci Vi sentite profondi, ma anche più leggeri del solito. Il vostro intuito vi guida verso connessioni autentiche, incontri sorprendenti, momenti di pura ispirazione.

In amore, siete dolci, empatici, magnetici: tutto scorre nel modo giusto se seguite il cuore. Non è un giorno per fare grandi piani, ma per sentire. Sul piano creativo siete al top, mentre le relazioni personali si tingono di emozioni sincere. Lasciatevi andare, la magia oggi è dalla vostra parte.

3° Gemelli Con l’ingresso di giugno, tornate a sentirvi pienamente voi stessi: leggeri, curiosi, dinamici. È una giornata perfetta per dedicarsi agli amici, alle passioni o a una conversazione che da tempo volevate affrontare. In amore c’è più vivacità: anche chi ha vissuto una fase di silenzio ora ritrova il gusto del dialogo e della condivisione. Non sottovalutate le idee che vi passano per la testa: alcune sono semi pronti a germogliare.

La vostra intelligenza vi apre porte inattese.

4° Leone Una giornata solida, che vi permette di ritrovare il baricentro e proiettarvi verso il nuovo mese con determinazione. Siete più concentrati su ciò che conta davvero, sia nei rapporti affettivi sia nei vostri obiettivi personali. Chi vi sta vicino sente la vostra presenza calda e forte, ma senza eccessi. In ambito lavorativo o organizzativo, anche se è domenica, potete mettere ordine o chiarire una situazione. Il cielo vi sostiene, purché non lasciate spazio all’orgoglio.

5° Ariete C’è fermento e voi rispondete come sapete: con slancio e desiderio di mettervi in gioco. Questo primo giugno vi invita a rinnovarvi, lasciarvi alle spalle il superfluo e tornare a credere nei vostri sogni.

In amore avete bisogno di spontaneità, ma non dimenticate l’importanza dell’ascolto. Se saprete bilanciare impulso e attenzione, vivrete momenti memorabili. Giornata utile anche per impostare una nuova routine o fare qualcosa solo per voi.

6° Bilancia Una domenica di equilibrio, senza picchi e senza crolli. Vi sentite in una fase di riflessione, e questo può essere prezioso per capire da che parte volete andare. In amore c’è il desiderio di condivisione profonda, ma forse vi manca ancora una piccola spinta. Sul piano pratico, vi sentite organizzati e più consapevoli. È il momento ideale per ritrovare armonia nel corpo e nella mente, magari con una passeggiata nella natura o una conversazione significativa.

7° Acquario La giornata parte un po’ in sordina ma migliora con il passare delle ore. Avete voglia di libertà, ma anche bisogno di radici: un mix che vi rende irrequieti ma anche stimolati. In amore, cercate qualcosa di più vero, ma dovete ancora capire cosa davvero volete. Se siete in una relazione, evitate di pretendere troppo dal partner. Meglio concentrarsi su ciò che vi nutre interiormente. Il pomeriggio si preannuncia più vivace, soprattutto se vi lasciate sorprendere.

8° Cancro Oggi siete un po’ chiusi in voi stessi, più silenziosi del solito. Le emozioni ci sono, ma vi sembrano confuse o difficili da condividere. In amore cercate sicurezza, ma rischiate di apparire distanti. Meglio comunicare apertamente, anche con semplicità.

Sul piano familiare o domestico, potreste sentire il bisogno di mettere ordine. Una passeggiata in solitudine o un momento tutto vostro può aiutarvi a ritrovare il centro. Niente pressioni: solo ascolto.

9° Vergine Giornata in chiaroscuro. La mente lavora a pieno ritmo, ma il cuore fatica a tenere il passo. Vi sentite divisi tra il desiderio di rilassarvi e il bisogno di tenere tutto sotto controllo. In amore, la vostra razionalità potrebbe ostacolare la spontaneità. Sul lavoro o nelle vostre attività quotidiane, meglio non esagerare con i dettagli: oggi vale di più il flusso naturale. Provate a lasciarvi un po’ andare, anche se vi costa. Le emozioni hanno bisogno di spazio.

10° Capricorno Siete un po’ stanchi e si vede.

Questo primo giorno di giugno vi chiede di rallentare e rivedere alcune priorità. In amore manca la vibrazione giusta: siete troppo concentrati sul dovere e poco sul piacere. Anche nella vita quotidiana, sentite il peso delle responsabilità. È il momento ideale per una pausa consapevole, per ricaricare le batterie e non sovraccaricare chi vi sta vicino. Il vero successo di oggi sarà concedervi la libertà di dire “oggi no”.

11° Scorpione Il cielo è più ostile del solito, e vi sentite sotto pressione. È facile scivolare in discussioni, fraintendimenti o chiusure emotive. In amore, il rischio è quello di difendervi troppo, costruendo muri anziché ponti. Sul piano pratico, rimandate le decisioni importanti.

Cercate conforto in ciò che vi fa sentire protetti, ma senza diventare rigidi. Serve pazienza, ma soprattutto gentilezza verso voi stessi. Domani andrà meglio, oggi limitatevi a sopravvivere.

12° Toro Una giornata poco fluida, in cui tutto sembra andare a rilento. Vi sentite vulnerabili, poco compresi e forse anche stanchi di dare senza ricevere. In amore c’è una distanza da colmare, ma serve volontà da entrambe le parti. Sul lavoro o nelle questioni pratiche, non è il momento per spingere: meglio attendere. Concedetevi tempo e spazio per ricaricarvi, senza sensi di colpa. La lentezza non è un fallimento: è una forma di cura.