Le previsioni dell’oroscopo di giovedì 29 maggio mettono in evidenza il ritorno alla ribalta di segni che avevano perso slancio nelle giornate precedenti: Scorpione, Toro e Cancro tornano protagonisti grazie a una rinnovata forza emotiva e a intuizioni vincenti. Diversa la situazione per Bilancia, Ariete e Vergine, che dovranno fare i conti con rallentamenti, scelte complesse e una certa fatica nel trovare il giusto ritmo. Una giornata che premia chi non ha paura di andare in profondità.

Classifica zodiacale del 29 maggio 2025: emozioni in primo piano, ma anche scelte decisive in ambito pratico

1° Scorpione

Siete al centro di un flusso potente e intenso che vi rende magnetici. Sul lavoro avete la lucidità necessaria per affrontare una questione spinosa e risolverla con eleganza. In amore ritrovate complicità e desiderio, grazie a un dialogo sincero che rompe il ghiaccio. Potete permettervi di osare, di proporre, di sedurre, e di guidare. La vostra determinazione è contagiosa, e chi vi è accanto si sente protetto e ispirato. Una giornata in cui seminare in profondità.

2° Toro

La stabilità che tanto desiderate si trasforma in un solido punto di partenza. Avete una visione concreta e lucida della realtà e riuscite a far valere le vostre idee con garbo e decisione.

Sul fronte sentimentale c’è un’apertura inattesa che vi spinge a rimettervi in gioco con più fiducia. Sul lavoro piccoli successi vi motivano. Giornata ideale per organizzare un viaggio, firmare contratti o pianificare una spesa importante. Il presente diventa finalmente più fertile.

3° Cancro

Il vostro mondo interiore si schiarisce: riuscite a vedere con chiarezza ciò che vi fa bene e ciò che invece vi appesantisce. In amore potreste vivere un momento magico, soprattutto se riuscite a mettere da parte dubbi e paure. Sul lavoro, un’intuizione felice potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta. Siete sensibili, sì, ma anche molto determinati. Una persona vicina potrebbe offrirvi un consiglio prezioso: ascoltatelo con cuore aperto.

4° Sagittario

Avete voglia di muovervi, esplorare, sperimentare. E le stelle vi appoggiano. È il momento ideale per uscire dalla routine e cercare nuovi stimoli, anche in ambito lavorativo. Qualcosa potrebbe sorprendervi in positivo. In amore siete più disponibili e aperti al dialogo, e questo può portare chiarimenti importanti. Se c’è un sogno nel cassetto, iniziate a progettare i primi passi. Giornata propizia per chi lavora in ambiti creativi, educativi o internazionali.

5° Acquario

Sentite un bisogno profondo di libertà, ma senza rinunciare al confronto. In amore siete meno sfuggenti e più pronti a mettervi in gioco, magari dopo un periodo di distacco. Anche sul lavoro sapete far valere le vostre idee senza arroganza, e questo vi rende interlocutori rispettati.

È il momento di ritrovare armonia nelle relazioni, specie in quelle che ultimamente sono state trascurate. Attenzione solo a non agire per spirito di contraddizione.

6° Leone

Nonostante qualche tensione latente, riuscite a cavarvela con eleganza. In amore serve più ascolto e meno orgoglio: una conversazione sincera può ribaltare un malinteso. Sul lavoro siete chiamati a dimostrare pragmatismo e presenza. Qualcuno potrebbe farvi una proposta interessante, ma prima di accettare, ponderate bene ogni dettaglio. Il pomeriggio sarà più disteso, e potrete recuperare energie attraverso attività artistiche o spirituali.

7° Gemelli

Giornata un po’ altalenante, ma non priva di spunti positivi. In amore c’è bisogno di chiarezza: evitate battute ambigue o mezze verità.

Sul lavoro vi sentite un po’ svogliati, ma riuscite comunque a portare a termine ciò che è urgente. Potreste ricevere una notizia inaspettata o una chiamata da una persona che non sentivate da tempo. Il consiglio delle stelle è di mantenere la mente aperta, ma non trascurare il corpo: riposate di più.

8° Capricorno

Vi sentite sotto pressione, soprattutto per questioni che esulano dal vostro controllo diretto. In amore manca un po’ di complicità, ma non si tratta di un vero distacco: serve solo ritrovare una comunicazione più autentica. Sul lavoro le responsabilità aumentano, ma anche le soddisfazioni sono dietro l’angolo. Cercate di non isolarvi troppo: condividere pensieri e paure può alleggerire il peso delle decisioni.

Serata più tranquilla e dolce.

9° Pesci

Siete emotivamente instabili e questo vi rende più vulnerabili del solito. In amore le cose non scorrono come vorreste: forse perché vi aspettate troppo, troppo in fretta. Il consiglio è rallentare e lasciare che le emozioni maturino senza ansia. Sul lavoro potreste fraintendere una comunicazione, quindi meglio chiedere spiegazioni che fare supposizioni. Una giornata che chiede pazienza e delicatezza, anche verso voi stessi. Prendetevi cura di voi.

10° Vergine

Vi sentite un po’ disallineati rispetto al mondo che vi circonda. Siete ipercritici, ma questo vi porta ad alzare muri inutili. In amore rischiate di raffreddare un rapporto per un dettaglio trascurabile.

Sul lavoro, invece, siete precisi ma forse troppo rigidi: serve un pizzico di flessibilità in più. Una giornata che può diventare preziosa se accettate che non tutto debba essere perfetto. Serata più tenera, soprattutto con una persona che vi conosce bene.

11° Ariete

Il vostro fuoco fatica ad accendersi. Vi sentite bloccati, magari a causa di una responsabilità che vi pesa. In amore servirebbe più leggerezza: avete bisogno di sentire che l’altro vi apprezza per quello che siete, ma forse siete voi per primi a non riconoscervi. Sul lavoro tutto procede, ma manca quella spinta propulsiva che di solito vi contraddistingue. Datevi tempo, non è il momento per forzare. Da domani le cose inizieranno a girare meglio.

12° Bilancia

Giornata difficile. Le tensioni accumulate nelle ultime settimane esplodono sotto forma di insofferenza, silenzi e frustrazione. In amore il dialogo si fa complicato, e anche un semplice gesto può essere frainteso. Sul lavoro siete distratti e meno brillanti del solito. Il consiglio delle stelle è: fermatevi. Anche solo per un’ora, spegnete ogni distrazione. Il malumore passerà, ma serve una piccola disconnessione dal caos esterno. Meglio evitare confronti accesi.