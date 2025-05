L'oroscopo della settimana dal 26 maggio al 1° giugno 2025 segnala una grande voglia di ripartenza per l'Ariete, che vorrà lasciarsi alle spalle un periodo molto complicato.

Sorprese in arrivo per Toro, mentre i Pesci ritroveranno finalmente una certa stabilità.

Di seguito i dettagli.

Previsioni astrologiche settimanali, oroscopo dal 26 maggio all'1 giugno

Ariete – Sarete sempre più attratti dall’idea di partire, soprattutto se la routine si farà stretta e il lavoro peserà come un cappotto fuori stagione. Cercherete vie di fuga, magari nel fine settimana, puntando su esperienze che coinvolgeranno tutti i sensi: itinerari gastronomici, mostre d’arte o passeggiate tra architetture antiche.

La bellezza, il gusto e i profumi del buon cibo vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e a ricordare che, anche nelle difficoltà, la vita potrà essere meravigliosa. Attenzione alle spese: potreste lasciarvi sedurre da abiti particolari o dispositivi tecnologici di ultima generazione. Andrà bene esprimere la vostra identità, ma senza far piangere il portafoglio.

Toro – La settimana sarà sorprendente, soprattutto in amore e nei rapporti sociali. Per quanto amiate la stabilità, vi lascerete incuriosire dal cambiamento. Potrete rivoluzionare il vostro stile, magari con un nuovo taglio di capelli o un look diverso dal solito. Vi concederete un acquisto importante, magari un regalo che avreste voluto farvi da tempo.

Tuttavia, fate attenzione a non perdere di vista la prudenza: anche nelle gite o nei piccoli spostamenti, non esagerate con l’improvvisazione. La compagnia giusta potrà rendere tutto più sicuro e divertente. Occhi aperti, ma anche cuore aperto.

Gemelli – La settimana comincerà e si concluderà con un senso di confusione, tra emozioni altalenanti e pensieri intricati. Vi sembrerà che chi vi è vicino lo faccia per interesse, ma non sarà così: il vostro modo di essere coinvolgerà e divertirà, attirando attenzioni sincere. Se avete vissuto una delusione, cercherete di non generalizzare. Chi vi ama davvero ci sarà e vi dimostrerà affetto anche nei gesti più semplici. Cercate di stare lontani dagli acquisti impulsivi: rischiate di pentirvene subito dopo.

Cercate conforto in attività sane, lasciando perdere le compensazioni nocive. Anche il desiderio di isolamento potrebbe affiorare, ma ricordate che l’amicizia è una risorsa preziosa.

Cancro – La comunicazione con il partner potrebbe vacillare, creando una distanza dolorosa. Ma ci sarà una via d’uscita: vi immergerete nel lavoro, dove riuscirete a creare sinergie autentiche con chi vi circonda. E se qualcuno si mostrerà interessato a voi, non scappate subito: magari sarà il cuore a chiedervi di dargli un’altra possibilità. Avrete bisogno di leggerezza e di sogno: immaginerete di essere già in riva al mare o immersi nella natura. Se siete single, seguite la corrente del destino. L’ambiente vi rasserenerà, così come la vicinanza degli animali domestici, che per voi sono come piccoli re.

Leone – I momenti migliori arriveranno tra martedì e giovedì, quando il buonumore vi accompagnerà e vi sentirete pieni di entusiasmo. Sarà un ottimo periodo per organizzare una gita o dedicarvi ad un’attività creativa. Tuttavia, nel fine settimana, se avete investito troppe aspettative in un incontro, rischierete di rimanere delusi. Anche chi sarà in coppia potrebbe sentirsi sotto pressione. Siate più indulgenti con chi amate e, soprattutto, con voi stessi. Sul lavoro darete il massimo, ma i risultati tarderanno ad arrivare: serviranno pazienza e determinazione. Per fortuna le serate con gli amici saranno il vostro rifugio preferito. Respirate a pieni polmoni la primavera e lasciatevi ispirare dal profumo dei tigli in fiore.

Vergine – La settimana partirà con qualche contrattempo, tra imprevisti in famiglia e tensioni lavorative. Nulla di grave, ma abbastanza da farvi desiderare di avere più controllo su ciò che vi circonda. Per fortuna, da venerdì in poi, le cose si faranno più leggere e ricche di stimoli positivi. L’amore vi sorprenderà con emozioni che prenderanno forma lentamente ma in modo profondo. Le idee sul lavoro non mancheranno, ma la collaborazione con gli altri resterà complicata. Meglio seguire l’istinto e agire in autonomia, almeno finché non sarete certi di potervi fidare. La casa diventerà un rifugio accogliente e la vostra cucina, semplice e sana, sarà un richiamo irresistibile per chi vi vuole bene.

Bilancia – La settimana sarà vivace, tra contatti, novità e progetti. Le finanze miglioreranno, anche se sarà ancora presto per investimenti importanti come una casa vacanza o un mutuo. A metà settimana l’energia calerà e potrebbero nascere incomprensioni in famiglia o sul lavoro. Alcune persone vi sembreranno eccessivamente rigide, altre vi faranno sentire come sotto esame. Non sarà facile mantenere la calma, ma avrete bisogno di una pausa rigenerante. Un breve viaggio potrebbe fare miracoli. Molto soddisfacenti i progressi in ambito professionale e nei progetti personali, soprattutto se legati all’estero. Continuate a puntare lontano: il futuro vi chiama con voci incoraggianti.

Scorpione - L’inizio della settimana sarà sereno e vi sentirete emotivamente stabili.

Tuttavia, da venerdì in poi il clima relazionale si complicherà, con piccole gelosie o discussioni pronte ad accendersi all’improvviso. Niente paura, anche se a volte sarete voi stessi a generare il conflitto. Sul fronte economico arriveranno buone notizie: con affari conclusi con successo e investimenti mirati, potrete permettervi qualche spesa in più, anche per coccolare chi amate. Se servirà, la riconciliazione giungerà sotto forma di un regalo scelto con il cuore. Il lavoro sarà intenso ma produttivo. In attesa di una pausa romantica, vi lascerete ispirare da musica, arte o natura. E se non vi vedrete bene allo specchio, non farete scelte drastiche: vi prenderete cura di voi stessi con amore e gentilezza, riscoprendovi più belli.

Sagittario – Lunedì e martedì partiranno a rilento: avrete tante cose da fare ma poca voglia di cominciare. Da metà settimana, però, riprenderete quota, anche se chi vi starà accanto richiederà più coinvolgimento del solito. Tra colleghi e partner, tutti sembreranno voler convincervi a seguire la loro visione. Non cederete troppo facilmente, soprattutto se non sentirete la causa come vostra. Sfrutterete la vostra forza più grande: la capacità di guardare oltre e credere nel domani, anche quando le risorse saranno limitate. Arriveranno cambiamenti sul lavoro che apriranno nuovi scenari. Il vostro entusiasmo sarà contagioso. In amore, la passione si risveglierà, anche se la stanchezza si farà sentire dopo una settimana intensa.

Ritagliate spazi solo per voi.

Capricorno – La settimana avrà due velocità. L’inizio sarà tranquillo, ma tra mercoledì e giovedì la tensione salirà. In famiglia e al lavoro le discussioni si faranno accese, ma riuscirete a ristabilire l’armonia già dal giorno dopo. Il segreto sarà lasciare spazio all’ascolto e accettare che anche gli altri abbiano bisogno di dire la loro. Progetterete migliorie per la casa e la famiglia, creando spazi più funzionali e accoglienti. Sorprendentemente socievoli, avrete voglia di condividere tempo e idee con chi vi circonderà. La creatività sarà in fermento per chi si occuperà d’arte o artigianato: vi basterà un dettaglio o un’emozione per dar vita a qualcosa di unico.

In amore tornerà la serenità, anche con i figli. Negli affari, determinazione e pazienza vi porteranno a chiudere buoni accordi.

Acquario – In famiglia, nonostante l’affetto, emergeranno divergenze di opinione difficili da smussare. La convivenza e la collaborazione non saranno semplici, soprattutto se sentirete di dover cedere troppo. Il lavoro richiederà grande impegno, ma le condizioni attuali non permetteranno errori. Toccherà ingoiare qualche boccone amaro per mantenere la posizione. Fate attenzione alle spese impulsive, soprattutto in casa, per evitare pentimenti. Le amicizie vi daranno conforto, mentre i colleghi potrebbero deludervi, spinti più dalla competizione che dalla collaborazione.

Non rinuncerete ai vostri ideali: qualcuno condividerà ancora il vostro desiderio di un mondo più giusto. La domenica sarà più leggera, tra chiacchiere, risate e la voglia di sentirvi finalmente compresi.

Pesci – La settimana sarà serena, anche se qualche discussione in famiglia sarà probabile, soprattutto con i figli che vorranno rendersi autonomi un po’ troppo in fretta. La vostra dolcezza sarà una forza, ma non lascerete che venga fraintesa per debolezza. Sul lavoro sarete determinati e produttivi, e anche in amore ci saranno momenti intensi, purché vi apriate davvero. Farete attenzione a non idealizzare troppo le persone o le situazioni: mantenere i piedi per terra vi eviterà delusioni. Nel tempo libero coltiverete le vostre passioni: scrivere, ascoltare musica, passeggiare nella natura. Sarà il modo migliore per ritrovare il vostro equilibrio interiore.