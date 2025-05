L'amore si presenta sfavorevole per lo Scorpione che, nell'oroscopo settimanale dal 12 al 18 maggio 2025, si classifica all’ultimo posto con appena 3 punti. Al contrario, le stelle sorridono al Toro, i cui single potrebbero anche fare un bell'incontro. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimanale 11-18/5

❤️❤️❤️ Scorpione. L'Oroscopo della settimana è segnato da uno strano senso di inquietudine interiore difficile da ignorare. Vi sentite come sospesi, in bilico tra il desiderio di trovare risposte immediate e la consapevolezza che non tutto può essere chiarito in fretta.

La confusione che vi circonda non deve spaventarvi: è proprio in mezzo al caos che possono nascere nuove verità e intuizioni importanti. Rompete abitudini che non vi appartengono più e di liberarvi da quei limiti che vi soffocano. La giornata di martedì potrebbe regalarvi una risposta o un segnale inatteso: non abbiate timore di confrontarvi con gli altri, anche se il dialogo richiederà coraggio. Approfittate del weekend per lasciare spazio alle emozioni e concedervi leggerezza. Alcune coppie stanno valutando cambiamenti significativi, come un trasferimento o una convivenza, anche se la realizzazione potrebbe avvenire più avanti. Guardate avanti con fiducia e fissate nuovi obiettivi: il tempo delle scelte coraggiose è arrivato.

❤️❤️❤️ Bilancia. Questa settimana si apre come l’inizio di una piccola rivoluzione personale. Nonostante la fatica e le difficoltà che potreste avvertire, sappiate che i vostri sforzi non passeranno inosservati e presto verranno ripagati. Vi accorgerete di essere più forti di quanto pensavate, capaci di vedere il lato positivo anche nelle sfide più ardue. Le situazioni che oggi vi sembrano ostacoli, un domani si riveleranno occasioni per crescere e migliorare. In amore, però, potreste sentirvi ancora in una fase di stallo: per i single, la possibilità di trovare una nuova armonia è vicina, ma richiede pazienza. Giovedì sarà una giornata da segnare sul calendario: potreste vivere un momento speciale, un incontro o un evento che aprirà nuove prospettive.

Le coppie in crisi dovranno affrontare qualche prova per ritrovare l’equilibrio e la serenità. Non abbiate paura di affrontare i nodi irrisolti: è solo così che potrete tornare a sorridere.

❤️❤️❤️ Cancro. Dopo un periodo complicato, inizia a intravedersi una nuova luce. Le difficoltà che avete incontrato sul lavoro stanno finalmente lasciando spazio a possibilità concrete. Contatti, collaborazioni e relazioni professionali cominciano a rimettersi in moto, aiutandovi a portare avanti i progetti in cui credete. La strada intrapresa è quella giusta: continuate a camminare con fiducia, anche se qualche fatica residua si farà ancora sentire. Sul piano affettivo, alcune tensioni potrebbero aver lasciato il segno e vi trovate a rimettere in discussione rapporti che pensavate consolidati.

È un oroscopo valido per ritrovare autonomia e libertà interiore, anche se questo richiederà decisioni non sempre semplici. Lunedì e martedì saranno giornate impegnative, ma preziose per prendere scelte significative per il vostro futuro sentimentale.

❤️❤️❤️ Sagittario. Vi sentite come divisi tra due emozioni contrastanti: da una parte la gioia per piccoli traguardi raggiunti, dall’altra l’impressione di non riuscire a goderveli fino in fondo. Questa settimana vi farà capire l’importanza di gestire meglio le risorse, soprattutto economiche: attenzione alle spese e valutate con prudenza eventuali investimenti che daranno frutti solo nel lungo termine. Giovedì porterà una notizia positiva, che vi darà nuovo slancio.

Vi trovate in un momento di alti e bassi: se siete in coppia da poco o se vivete una relazione consolidata, potreste percepire tensioni dovute a incomprensioni o aspettative disattese. Evitate di cadere nella trappola delle critiche e dei rimproveri: il dialogo sincero sarà la chiave per superare questi ostacoli.

❤️❤️❤️❤️ Leone. Siete immersi nella costruzione di un futuro che richiede pazienza e determinazione. Anche se il percorso è positivo, potreste avvertire il peso di regole e vincoli che limitano la vostra libertà di espressione. Fate attenzione alle spese legate alla casa o alla famiglia: potrebbero presentarsi costi imprevisti che richiedono una gestione oculata. In amore, sentite forte il desiderio di maggiore autonomia: se vi trovate in rapporti che vi chiedono troppo, potreste avere bisogno di ridefinire i confini.

Per i single, è un periodo di risveglio emotivo: l’amore vero si avvicina, ma dovete essere pronti ad accoglierlo senza paura.

❤️❤️❤️❤️ Vergine. Vi sentirete travolti da richieste e aspettative, sia sul lavoro che nella vita privata. Molte persone si affideranno a voi, riconoscendo la vostra affidabilità e il vostro spirito pratico. Anche se questo vi gratifica, rischiate di sacrificare il vostro benessere pur di non deludere nessuno. Siccome la mente è impegnata su più fronti e l’amore potrebbe passare in secondo piano, soprattutto per chi ha vissuto delusioni recenti. Darete maggiore importanza alle amicizie, trovando in esse un rifugio prezioso. Le coppie stabili avranno voglia di ravvivare la relazione, mentre sabato si prospetta una giornata più fiacca: rallentate i ritmi e ascoltate i vostri bisogni.

❤️❤️❤️❤️Ariete. Siete già immersi in un processo di cambiamento e la scelta migliore è quella di seguire il flusso, senza opporre resistenza. Sul lavoro si aprono nuove opportunità: martedì 16 potreste ricevere una proposta interessante, mentre giovedì 18 sarà una giornata decisiva per chi desidera avviare un nuovo percorso. Attenzione ai dettagli e alle clausole, ma non abbiate paura di lanciarvi in questa avventura: le occasioni vanno colte al volo. In amore, potreste ritrovarvi di fronte a un ritorno inatteso o a un incontro speciale: venerdì 21 potrebbe regalarvi una sorpresa emozionante. Se siete single, non inseguite ideali irraggiungibili: a volte l’amore è più vicino di quanto pensiate.

Le coppie in difficoltà avranno la possibilità di ricucire il rapporto, riscoprendo la complicità perduta.

❤️❤️❤️❤️Pesci. State attraversando una fase di riflessione e bilanci, perfetta per rielaborare le esperienze recenti, anche quelle che vi hanno ferito, trasformandole in insegnamenti utili per il futuro. Attenzione, potreste sentirvi più irritabili del solito: fate tesoro di questo malessere per comprendere cosa desiderate davvero e per cercare nuove strade senza abbattervi. Le coppie stabili vedranno progetti importanti prendere forma, mentre chi si sta aprendo a nuove conoscenze lo farà con la giusta cautela. Non chiudete del tutto le porte: lasciate entrare anche il dubbio positivo. A metà settimana potrebbero nascere discussioni familiari, ma si risolveranno con il dialogo.

Per i single, il fine settimana promette momenti carichi di emozioni.

❤️❤️❤️❤️❤️Capricorno. Questo è un periodo ideale per recuperare energie e affrontare con maggiore lucidità le sfide quotidiane. Sentirete una nuova leggerezza mentale, accompagnata da una maggiore chiarezza nelle decisioni. Potrebbero persistere preoccupazioni legate alla famiglia o al rapporto di coppia. Lunedì si preannuncia come una giornata delicata: potrebbero emergere discussioni su scelte importanti. Se avete avuto da poco un figlio o vi state prendendo cura di qualcuno, non esitate a chiedere aiuto: condividere il peso vi farà sentire meno soli. Per i single si profilano nuove conoscenze stimolanti, mentre venerdì potrebbe portare opportunità da non sottovalutare.

❤️❤️❤️❤️❤️ Acquario. Vi sentite pronti ad affrontare nuove sfide e i primi risultati cominciano già a intravedersi. Giovedì sarà una giornata stimolante. Ci sono novità interessanti per chi ha da poco conosciuto qualcuno: non abbiate fretta, prendetevi il tempo per capire cosa desiderate davvero. Se siete già in coppia, potreste sentirvi un po’ appesantiti dalla gestione delle responsabilità comuni: ritagliate momenti solo per voi e non trascurate la leggerezza. Le giornate migliori per vivere l’amore sono quelle da venerdì a domenica: approfittatene per riscoprire il piacere della condivisione.

❤️❤️❤️❤️❤️Gemelli. Inizia per voi un periodo vivace e pieno di novità. Vi sentirete più sicuri e pronti a mettervi in gioco, accettando con entusiasmo nuove sfide.

Sul lavoro si intravedono possibilità concrete di crescita e cambiamento, grazie alla vostra capacità di collaborare e di rinnovarvi. Tra martedì 16 e giovedì 18 si potrebbero aprire nuove alleanze professionali o occasioni interessanti per chi studia. Anche sul fronte sentimentale l’aria è frizzante: le coppie che hanno avviato progetti insieme vedranno i primi frutti, mentre chi sogna di allargare la famiglia sentirà che il momento giusto si avvicina. È tempo di lasciarsi alle spalle i legami che vi hanno frenato e di spiccare il volo. Intorno al 17 maggio si muoveranno nuove emozioni per i single: preparatevi ad accogliere ciò che arriva con apertura e fiducia.

❤️❤️❤️❤️❤️ Toro. Vi attende una settimana positiva e piena di possibilità.

Il clima generale è favorevole e vi spinge a proseguire con determinazione nei vostri progetti sentimentali. Lunedì e martedì saranno giornate particolarmente propizie per ricevere buone notizie o per portare avanti con successo ciò che avete già avviato. Non forzate gli eventi: lasciate che le cose accadano al momento giusto. Non insistete su relazioni che mostrano ormai la loro fragilità: meglio lasciarsi sorprendere dagli imprevisti, perché il cuore potrebbe battere per qualcuno che non avevate considerato. Questa settimana potrebbe regalarvi un incontro o un evento capace di accendere una nuova speranza. Le coppie affiatate troveranno terreno fertile per realizzare sogni condivisi e rafforzare il legame.