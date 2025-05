I Pesci avranno una settimana costellata di piacevoli sorprese, secondo l'oroscopo dal 12 al 18 maggio. Per la Bilancia, invece, è tempo di prendersi la meritata rivincita, tornando a brillare. Le stelle hanno in serbo ancora molte novità per tutti i segni dello zodiaco: approfondiamo l'astrologia settimanale.

Previsioni dell'oroscopo dall'Ariete ai Pesci

Ariete – Questa settimana vi offrirà l’opportunità di chiudere definitivamente alcune questioni rimaste in sospeso. Prendetevi il tempo per liberarvi di quei pesi che vi portate dietro da troppo tempo, di dire finalmente ciò che pensate senza paura delle conseguenze.

Avrete risposte, risultati, e soprattutto la sensazione di riprendere il controllo sulla vostra vita. Potrebbero esserci movimenti finanziari: qualcuno concluderà un affare importante, mentre altri si concederanno qualche spesa extra per gratificarsi. Non rimandate più quell’intervento o quella decisione che state procrastinando: approfittate di questo momento favorevole per agire con determinazione. Anche in amore potrete riaprire un capitolo aperto da tempo: non abbiate paura di mettervi di nuovo in gioco, perché stavolta siete più forti, più consapevoli, più pronti a vivere una relazione vera.

Toro – In questi giorni sarà essenziale mantenere la massima prudenza: nulla deve essere dato per scontato, nemmeno ciò che sembra solido e sicuro.

Potreste sentirvi attratti dall’idea di un acquisto importante, ma prima di fare il passo verificate ogni dettaglio, soprattutto se la vostra situazione economica non vi permette grandi spese. Negli ultimi tempi potreste aver avvertito una sensazione di svalutazione, legata a difficoltà lavorative o a entrate ridotte: non è un segnale di fallimento, ma un invito a reinventarvi. Dedicatevi al vostro benessere fisico, che avete trascurato a lungo: non sottovalutate piccoli sintomi o segnali del corpo. Se avete dubbi, non esitate a chiedere consiglio a un esperto. In amore, potreste sentirvi un po’ disillusi, ma il vostro cuore ha ancora tanto da offrire: abbiate il coraggio di credere di nuovo nella possibilità di essere felici.

Gemelli – La vostra natura impulsiva e la sensibilità verso il giudizio altrui potrebbero portarvi a decisioni affrettate: cercate di evitarlo, fermatevi un attimo a riflettere prima di agire. Per ora, l’amore potrebbe non essere la vostra priorità, perché siete più concentrati su figli, carriera o su voi stessi, e questo è un segnale positivo. È tempo di prendervi cura di voi, di rimettervi al centro della vostra vita: negli ultimi mesi vi siete trascurati troppo, ma meritate di essere felici e soddisfatti. Alcune giornate saranno particolarmente favorevoli per ritrovare energia e ottimismo. Se qualcuno vi ha fatto sentire inadeguati, è ora di smettere di dar peso alle opinioni esterne e di ascoltare solo la vostra voce.

Non abbiate paura di dire di no, di tracciare i vostri confini, di scegliere chi merita il vostro tempo e il vostro cuore.

Cancro – Durante la settimana vi sentirete pieni di idee ed energia, anche se in alcune giornate potreste avvertire un calo fisico o mentale. Ricordate che i risultati arrivano nel tempo: continuate a impegnarvi senza fermarvi, anche se i frutti sembrano tardare. La sera sarà il vostro momento sacro, da proteggere e vivere per voi stessi, ma le prossime saranno serate particolarmente intense e appaganti. Dopo una giornata impegnativa tra lavoro, casa e famiglia, concedetevi qualche ora per premiarvi. Organizzate un’attività piacevole, tornate a gioire delle piccole cose.

Per chi vive vicino al mare, una passeggiata sulla riva potrebbe rigenerarvi. In amore, cercate il dialogo: non chiudetevi nel silenzio per paura di creare problemi. Chi vi ama saprà comprendervi, ma solo se aprirete davvero il vostro cuore.

Leone – Vi attende una settimana vibrante, da vivere appieno. Non vi arrendete mai, siete combattenti fino in fondo. In famiglia ci sono state tensioni, forse a causa della convivenza forzata nei periodi difficili, ma ora potrete ricucire i rapporti. Le giornate saranno favorevoli alla comunicazione: sfruttate il vostro fascino per avvicinare chi vi interessa. Le stelle invitano a seminare nuovi progetti: la passione e l’impegno che ci mettete saranno ripagati.

Se avete affrontato un tradimento o una delusione, non lasciate che il dolore vi chiuda al futuro: l’amore vero non teme il confronto, non fugge davanti alle difficoltà, non vi fa sentire mai di troppo. Credete ancora nella possibilità di essere amati senza condizioni: il coraggio è nel cuore di chi non smette di sperare.

Vergine – Risolvere conti in stand-by sarà fattibile, anche se ci vorrà tutta la vostra determinazione: i problemi non si dissolvono da soli. Chi ha figli piccoli o una relazione di lunga data potrebbe trovarsi intrappolato in dinamiche complicate. La vostra pazienza sarà messa alla prova, ma con tenacia arriverete lontano. Chi studia dovrà affrontare esami o test: approfittate di questa settimana per colmare eventuali lacune.

I cuori solitari potranno finalmente rimettersi in gioco con entusiasmo. Non dimenticate che meritate di essere scelti, non sopportati: non accettate mai meno di ciò che desiderate, nemmeno per paura di restare soli. A volte il vero amore arriva proprio quando smettete di cercarlo ossessivamente e cominciate a vivere per voi stessi.

Bilancia – La settimana si aprirà con un’ondata di euforia e di rinnovata energia. È tempo di brillare di nuovo. Vi siete messi troppo da parte per occuparvi degli altri, ma ora è il momento di prendervi la rivincita. Per le coppie innamorate l’amore sarà solido e qualcuno potrebbe decidere di convivere o sposarsi. Vi attendono serate intense e piene di emozioni.

Chi ha perso un lavoro troverà nuove opportunità: ripartire da zero non è un fallimento, ma un atto di coraggio. La felicità è vicina: afferratela con determinazione. Non abbiate paura di chiedere aiuto, di mostrarvi vulnerabili, di dire “non ce la faccio da solo”: anche la forza più grande si nutre della capacità di affidarsi agli altri. E l’amore, quello vero, è sempre un cammino a due.

Scorpione – Da questa settimana potrete riprendervi e ritrovare la vostra forza. Vi sentirete spinti da nuove idee: non ignoratele, anzi, seguite la vostra curiosità e scoprirete quante opportunità vi circondano. In famiglia dimostrate affetto: il tempo è prezioso. Anche se qualcuno non condivide il vostro pensiero, non lasciatevi turbare: non è necessario convincere tutti.

Prendetevi cura di voi stessi: potreste aver trascurato il vostro aspetto e il vostro benessere. Programmate un momento solo per voi, anche solo per un trattamento o una coccola estetica. In amore, non accontentatevi di un affetto tiepido: meritate fuoco, passione, dedizione. Non abbiate paura di dire “voglio di più”, perché chi vi ama davvero non vi farà mai sentire di chiedere troppo.

Sagittario – Questa settimana avrete l’occasione di avvicinarvi a una persona che vi interessa, cercare un nuovo lavoro o ottenere un guadagno atteso. I mesi passati sono stati difficili, con notti agitate e tante preoccupazioni economiche. Ora potrete ritrovare un po’ di serenità e guardare al futuro con più fiducia.

Avrete voglia di liberarvi del peso delle difficoltà recenti e di brillare di nuovo. Le coppie vivranno momenti intensi e qualcuno potrebbe rinnovare una promessa d’amore. Non abbiate paura di ripartire con coraggio: il mondo appartiene a chi osa, a chi non si arrende, a chi trasforma ogni ostacolo in un trampolino. Scegliete di credere ancora nei sogni: sono il motore più potente per andare avanti.

Capricorno – Lunedì e martedì saranno giornate ideali per dare slancio ai progetti in cui credete. Cercate di saldare conti o di concedervi finalmente una pausa dopo un periodo di forte tensione. L’amore tornerà a illuminare la vostra vita e le coppie si riscopriranno più unite. Iniziate a programmare viaggi o spostamenti, ma organizzate tutto con attenzione.

Nei prossimi giorni potreste avere un calo di energie: controllate la pressione e non esagerate con le sostanze eccitanti. Il fine settimana promette passione e momenti travolgenti. Non dimenticate di ascoltare anche i vostri bisogni: non potete essere sempre la spalla su cui tutti si appoggiano. Ogni tanto è giusto lasciare andare il controllo e lasciarsi accogliere.

Acquario – Se volete fare un passo avanti, puntate tutto tra mercoledì e giovedì. Sarà bene chiarire eventuali dubbi e di prendere decisioni importanti. In famiglia tornerà la serenità, ma chi si è sentito limitato dal contesto domestico dovrà iniziare a costruire la propria autonomia: non si può crescere rimanendo sempre sotto la protezione dei genitori.

Chi vive una relazione stabile otterrà finalmente le attenzioni che merita. Non sobbarcatevi da soli tutte le incombenze domestiche: distribuite i compiti in modo equilibrato. Non abbiate paura di chiedere di più, di pretendere rispetto, di dire “adesso tocca a me”. L’amore vero è fatto di reciprocità, non di sacrifici unilaterali.

Pesci – Vi aspetta una settimana intensa e movimentata, che si concluderà con piacevoli sorprese. Sarete circondati da stimoli e dovrete prestare attenzione a non lasciarvi distrarre. La bella stagione e l’atmosfera gioiosa vi spingeranno ad aprirvi all’amore e a nuove esperienze. Chi è già in coppia, se non si sente più stimolato, potrebbe riflettere su un eventuale cambiamento.

Durante la settimana rivedrete o risentirete una persona cara, regalando al vostro cuore un momento di dolcezza. Non abbiate paura di dire ciò che provate: le parole trattenute sono come fiori mai sbocciati. L’amore è un rischio, ma è anche il dono più grande che possiate concedervi.