L'oroscopo del fine settimana 24 e 25 maggio favorisce il Sagittario, premiato con il massimo punteggio dalle stelle. L'amore sarà tempestoso per l'Acquario, tra i segni meno fortunati del periodo. Approfondiamo.

Punteggi e oroscopo dell'amore del weekend 24 e 25 maggio: dai segni flop a quelli top

❤️❤️❤️ Acquario. Vi attendono due giornate in cui la stanchezza si farà sentire in maniera evidente, riversandosi in amore. Sembra esserci una sorta di tempesta nel vostro cuore. La sensazione di non avere energie a sufficienza potrebbe spingervi a fare delle rinunce importanti.

A quanto pare, questo è il segnale che è giunto il momento di staccare la spina, almeno per un po', rallentare e ascoltare il cuore, che ha bisogno di attenzioni da parte vostra. Non serve sentirsi in colpa se decidete di prendervi cura di voi stessi. Un po’ di meditazione o una passeggiata all’aria aperta, se possibile, potranno aiutarvi a ritrovare un po’ di equilibrio interiore. Rimandate le incombenze e i doveri più pesanti alla prossima settimana, e concedetevi il tempo di respirare con più calma e coltivare i rapporti che contano.

❤️❤️❤️ Ariete. La fatica accumulata nelle settimane precedenti comincia a pesare, sia sul piano fisico che mentale. Avete necessità di pause vere, di momenti senza rumore, senza richieste, senza obblighi.

Anche se la voglia di evadere verso una meta esotica sarà fortissima, cercate di non lasciarvi trasportare dalle illusioni di cuore e amore. Ciò che sembra allettante a prima vista potrebbe nascondere complicazioni o delusioni. Il consiglio è quello di dedicare queste 48 ore a voi stessi, ma con misura: leggete un buon libro, ascoltate musica rilassante, ma evitate di restare troppo tempo a rimuginare. Dopo un sabato sera più movimentato, la mattina seguente sarà segnata da un risveglio lento e un po’ spaesato. Alcuni di voi proveranno a recuperare terreno su attività rimandate, altri si concederanno una pausa totale. In entrambi i casi, siate gentili con voi stessi.

❤️❤️❤️ Leone. Questo fine settimana potrebbe lasciarvi piuttosto svuotati.

Sabato sarà denso di appuntamenti, messaggi, inviti e forse anche qualche dichiarazione inaspettata che vi coglierà di sorpresa. Il cuore sarà chiamato a rispondere, ma l’energia fisica non vi sosterrà fino in fondo. Cercate di non strafare e di ascoltare il vostro ritmo interno. La domenica, invece, sarà completamente diversa: potreste sentirvi apatici, desiderosi solo di rimanere a letto o sul divano, in compagnia di un libro o di una serie tv. È normale avere momenti di flessione, soprattutto per chi è in un periodo di grande confusione sentimentale ed esistenziale. I più giovani, in particolare, si sentiranno disorientati rispetto alle scelte future: sappiate che ogni cosa troverà la sua direzione, ma serve pazienza.

❤️❤️❤️ Scorpione. Saranno 48 ore cariche di emozioni contrastanti. Vi sentirete sospesi tra il bisogno di solitudine e il desiderio di uscire dal guscio. Chi può permetterselo, opterà per una breve fuga al mare o in un luogo che aiuti a rigenerarsi. Dopo tanto tempo chiusi in se stessi, magari a causa di una delusione d'amore, avete bisogno di muovervi, respirare, riprendere il contatto con il mondo esterno. Non è escluso che possano esserci visite da parte di parenti o amici, oppure telefonate significative che smuoveranno ricordi e pensieri. I cuori solitari dovranno fare attenzione ai social: una richiesta d’amicizia, apparentemente innocua, potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più profondo.

Tenete gli occhi aperti, ma soprattutto ascoltate le vostre sensazioni più autentiche.

❤️❤️❤️❤️ Cancro. Le giornate in arrivo porteranno una certa agitazione amorosa. Avete sempre mille cose da fare e queste 48 ore non saranno diverse. Sarete tentati a fare di tutto e di più, ma attenzione: è proprio questa vostra tendenza a generare caos e a mettervi sotto pressione. A farne le spese sarà il partner, o un vostro familiare. Provate, per una volta, a fare una cosa alla volta. Sabato sarà ideale per dedicarsi alla cura di sé: un taglio di capelli, un po’ di shopping, una manicure. Domenica, invece, potrebbe rivelarsi ansiosa o noiosa. Sul piano sentimentale, l’atmosfera sarà vivace: le coppie consolidate ritroveranno la complicità sotto le lenzuola, mentre i single potrebbero fare un incontro degno di nota.

Ma non tutto sarà rose e fiori: servono equilibrio e lucidità per evitare fraintendimenti.

❤️❤️❤️❤️ Toro. La voglia di libertà si farà sentire forte e chi ha ancora la gioventù nell’anima non vorrà rinunciare al divertimento. Dopo un periodo in cui vi siete sentiti privati del tempo per voi, ora sentite il bisogno di riscoprire il piacere dello svago, delle uscite, delle risate condivise. Fate solo attenzione a non dimenticare il rispetto per ciò che vi circonda, dalla natura ai rapporti umani. Chi ha una famiglia numerosa o un lavoro fisicamente impegnativo avrà un approccio diverso: opterà per un fine settimana più tranquillo, magari all’insegna del relax casalingo, di un film, o di una semplice passeggiata tra le vetrine.

In entrambi i casi, il messaggio è chiaro: riscoprite ciò che vi fa stare bene, senza esagerare.

❤️❤️❤️❤️ Vergine Il mese si chiuderà con una sensazione di transizione, di assestamento. Alcuni di voi stanno affrontando un cambiamento professionale importante, altri stanno provando con coraggio a rilanciare un progetto personale che sembrava arenato. Questo fine settimana non sarà del tutto rilassante: vi vedrà impegnati tra pulizie, bucato, spesa o piccole commissioni legate alla casa. L’energia non vi mancherà, ma dovrete fare attenzione a non esagerare. Alcuni potrebbero concedersi un acquisto mirato per rinnovare l’armadio. La dieta, per chi la segue, sarà messa a dura prova da qualche piccola tentazione: se vi capita di sgarrare, non fatene un dramma.

Anche la disciplina ha bisogno di elasticità.

❤️❤️❤️❤️Gemelli. Finalmente potrete godervi un weekend su misura per voi. L’umore sarà alto e il desiderio di fare tutto ciò che vi piace sarà predominante. Chi ha lasciato indietro alcune faccende domestiche durante la settimana troverà il tempo per sistemare e riorganizzare la casa. I cuori solitari più giovani saranno attratti dalla vita sociale, dalle uscite all’aria aperta, dallo shopping o da una cena in buona compagnia. Le comunicazioni saranno protagoniste: telefonate, messaggi, confidenze e forse anche una novità che vi lascerà senza parole. Ascoltate con attenzione ciò che arriva da fuori: potrebbero esserci notizie positive che apriranno strade nuove.

❤️❤️❤️❤️❤️ Capricorno. Il fine settimana si presenta denso di potenziale per chi cerca la passione e la sfida della conquista. Ci saranno piccoli cambiamenti da gestire, notizie inattese o situazioni che vi porteranno a rivedere i vostri piani. Sarà il momento perfetto per mettervi avanti con il lavoro arretrato o con le incombenze che richiedono concentrazione e metodo. Se desiderate farvi notare o ottenere un riconoscimento, ricordate che la strada passa attraverso l’impegno e la costanza. Non mancheranno sorprese anche sul piano personale: potreste incontrare qualcuno che vi guarda da tempo con occhi diversi, ma che non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi apertamente. Sta a voi capire se aprire uno spiraglio o restare fermi.

❤️❤️❤️❤️❤️ Bilancia. Avrete due giornate brillanti, in cui l’entusiasmo sarà protagonista. Il vostro umore contagioso attirerà sorrisi, inviti e belle occasioni per stare insieme agli altri. Sarete più comunicativi del solito e chi vi sta accanto se ne accorgerà. Una telefonata o una visita da parte di un parente porterà gioia e un pizzico di nostalgia. Attenzione, però, agli eccessi alimentari: cene con pizza, patatine e dolci potrebbero essere difficili da evitare. Se sentite che il fisico ne sta risentendo, cercate di bilanciare con una bella camminata all’aria aperta o un po’ di movimento che non richieda troppi sforzi. L’importante è mantenere un equilibrio tra piacere e benessere.

❤️❤️❤️❤️❤️ Pesci. Il vostro cuore si alleggerirà: finalmente ritroverete un po’ di serenità mentale dopo giorni intensi.

Avrete la possibilità di chiudere definitivamente una questione che vi tormentava e questo vi restituirà una nuova luce. Chi lavora e ha affrontato difficoltà economiche, inizierà a vedere i primi segnali di ripresa entro breve. In amore, le coppie vivranno momenti intensi, ma servirà attenzione per evitare scatti di gelosia. Siate fiduciosi e cercate di godervi il momento senza timori inutili. In casa, piccoli inconvenienti vi chiederanno attenzione: muovetevi con prudenza per evitare di farvi male. La vostra sensibilità sarà il vostro punto di forza: non smettete di coltivarla.

❤️❤️❤️❤️❤️ Sagittario. Vi attende un fine settimana vivace e pieno di sorprese. Nuovi incontri, sguardi magnetici e forse anche un po’ di passione vi terranno compagnia.

Che siate in coppia o alla ricerca dell’amore, l’atmosfera sarà ideale per vivere sensazioni forti. Le preoccupazioni legate al lavoro o alla burocrazia possono attendere: concedetevi una pausa. Domenica mattina, il letto sarà la vostra tana preferita e non avrete alcuna intenzione di alzarvi presto.