L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 maggio 2025 si prospetta intenso e ricco di sfumature per tutti i segni zodiacali. Sotto l’influsso del Sole ancora in Toro e di Mercurio che agisce da mediatore, la fortuna e le opportunità si presenteranno in modi diversi per ciascuno. Il Toro continuerà a godersi i frutti del lavoro fatto finora, mentre i Gemelli saranno travolti da una ventata di entusiasmo e novità. Al contrario, lo Scorpione dovrà affrontare qualche ostacolo interiore, imparando a dosare le emozioni e a evitare tensioni superflue.

Dall’Ariete alla Vergine

Ariete: la settimana si apre con una carica di energia che rischia però di diventare eccessiva. Avrete voglia di cambiare, di rompere gli schemi, di mettervi alla prova su nuovi fronti, ma attenzione a non bruciare i ponti. Nel lavoro, qualche discussione con colleghi o superiori potrebbe sorgere se non saprete gestire bene il confronto. In amore, le relazioni sono passionali, ma potrebbero diventare terreno di scontro se mancherà la pazienza. Il consiglio delle stelle: rallentate quando sentite che tutto si accende troppo velocemente.

Toro: protagonisti assoluti della settimana, sarete investiti da una fortuna tangibile. Le stelle premiano i vostri sforzi, portandovi gratifiche sul lavoro, stabilità nelle finanze e soddisfazioni personali.

Approfittate di questi giorni per consolidare i risultati ottenuti e per rafforzare i legami affettivi: chi è in coppia potrà vivere momenti di grande intimità, mentre i single potrebbero fare incontri piacevoli. Evitate solo di cadere nella pigrizia: il cielo vi offre tanto, ma chiede anche dinamismo.

Gemelli: una ventata di novità comincia a soffiare nella vostra vita. Anche se il Sole entrerà nel vostro segno solo a fine mese, già da ora percepite un’energia più vivace, fatta di nuove idee e di opportunità da cogliere al volo. Questa settimana sarà perfetta per prendere iniziative, mandare curriculum, avviare progetti o semplicemente ampliare la rete di contatti. In amore, gli incontri saranno brillanti e frizzanti: lasciatevi guidare dall’intuito e divertitevi.

Cancro: il cielo vi invita ad ascoltare il cuore. Questa settimana, la fortuna arriverà soprattutto attraverso intuizioni improvvise e colpi di genio. Sul lavoro, fidatevi del vostro istinto: anche se le cose non sembrano chiare, arriverà un momento in cui tutto si incastrerà perfettamente. In amore, evitate le esitazioni: se c’è qualcosa che volete dire, fatelo ora. Un piccolo gesto coraggioso potrebbe portare grandi benefici nei rapporti con gli altri.

Leone: dopo un periodo in cui vi siete sentiti un po’ bloccati, finalmente la ruota ricomincia a girare. La settimana dal 12 al 18 maggio porta una ripresa sul fronte personale e lavorativo: un’occasione che credevate perduta potrebbe tornare a bussare alla porta.

Non siate timorosi, ma neppure imprudenti: valutate bene ogni proposta e decidete con lucidità. In amore, la passione si riaccende, ma occhio ai malintesi: meglio chiarire subito eventuali incomprensioni.

Vergine: per voi la fortuna questa settimana sarà fatta di piccoli riconoscimenti concreti. Niente fuochi d’artificio, ma tante soddisfazioni silenziose, soprattutto sul lavoro e nelle questioni pratiche. Continuate a essere metodici, precisi, ordinati: chi vi circonda noterà i vostri sforzi e potreste ricevere gratifiche inaspettate. In amore, non lasciate che la routine vi soffochi: ritagliatevi momenti speciali per stare insieme al partner o, se siete single, per coltivare nuove conoscenze.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la settimana vi mette davanti a diverse occasioni, ma non tutte saranno semplici da interpretare. Alcune proposte potrebbero sembrare allettanti, ma nascondere dettagli importanti. Il consiglio delle stelle è di prendervi tutto il tempo necessario per analizzare ogni situazione e di non lasciarvi trascinare da entusiasmi superficiali. In amore, cercate l’armonia: evitate discussioni inutili e concentratevi su ciò che conta davvero per mantenere l’equilibrio di coppia.

Scorpione: sarà una settimana caratterizzata da alti e bassi emotivi. Da un lato avrete voglia di cambiare, di rompere gli schemi, di ribaltare alcune situazioni che vi hanno stancato; dall’altro rischiate di perdere la pazienza e di diventare troppo impulsivi.

Sul lavoro, meglio evitare scontri diretti: prendete tempo per riflettere e non lasciatevi trascinare da provocazioni. In amore, è il momento di mettere ordine: chiarite ciò che vi turba e non rimandate più le conversazioni importanti.

Sagittario: anche se il mese non è iniziato nel migliore dei modi, questa settimana segna una progressiva ripresa. Mercurio vi aiuta a comunicare meglio, a risolvere vecchi problemi e a portare avanti progetti lasciati in sospeso. Approfittate della seconda metà della settimana per avanzare proposte, mandare richieste, fare incontri interessanti. In amore, l’aria è frizzante: non si esclude un flirt per chi è single, mentre le coppie ritroveranno una piacevole leggerezza.

Capricorno: la fortuna della settimana sarà tutta legata al merito. I vostri sforzi non passeranno inosservati: finalmente qualcuno riconoscerà ciò che avete fatto nei mesi scorsi. Sul lavoro, è il momento giusto per avanzare richieste o per riscuotere vecchi crediti. In amore, però, dovrete fare attenzione: la troppa concentrazione sulla carriera potrebbe portare il partner a sentirsi trascurato. Dedicate tempo anche agli affetti, non solo alle ambizioni.

Acquario: siete tra i segni più favoriti della settimana. La fortuna vi sorriderà soprattutto grazie a eventi inaspettati, piccole coincidenze fortunate, incontri sorprendenti. Sfruttate queste giornate per mettervi in gioco, per osare, per esplorare territori nuovi, sia sul lavoro sia nelle relazioni personali.

In amore, potreste vivere momenti molto intensi: qualcuno vi sorprenderà con un gesto speciale, oppure sarete voi a fare una mossa coraggiosa.

Pesci: la settimana porta una fortuna delicata, sottile, che dovrete saper cogliere con sensibilità. Niente grandi colpi di scena, ma tanti piccoli segnali che, messi insieme, vi guideranno nella direzione giusta. Sul lavoro, fidatevi del vostro intuito: anche se alcuni progetti sembrano ancora nebulosi, presto si chiariranno. In amore, è il momento di aprirvi di più: chi vi vuole bene ha bisogno di sentire le emozioni, non solo di intuirle.