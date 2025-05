Nell'ultimo giorno della settimana, l'oroscopo del 4 maggio premia il Leone e penalizza l'Acquario. Quest'ultimo segno dovrà fare i conti con l'opposizione della Luna (in Leone), che agita il settore delle relazioni. Al contrario, i nati del Leone si godranno il primo posto in classifica. Le stelle hanno ancora altro da riferire a ciascun segno dello zodiaco, approfondiamo ora le previsioni.

Classifica e oroscopo del giorno 4 maggio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Acquario. Plutone nel segno e la Luna in Leone opposta portano agitazione nelle relazioni: attenzione.

Le tensioni potrebbero rallentarvi o generare una certa ansia. L’agitazione rischia di portarvi a commettere qualche errore, ma non è il caso di fasciarsi la testa prima del tempo. Concedetevi qualche momento per riprendere fiato: dopo tutto ciò che avete affrontato, è normale sentirsi confusi, preoccupati o sopraffatti. Non siate troppo duri con voi stessi se gli sforzi sembrano non portare frutti o se tutto appare complicato. Con un po’ di pazienza, tornerete presto a sentirvi padroni della vostra vita. Avete dato tanto, forse troppo, e ora vi chiedete se ne sia valsa la pena. La risposta è sì. Non siete sbagliati perché amate con intensità. Siete umani, veri, preziosi. Respirate, ricaricatevi e ricordate che chi merita il vostro cuore lo tratterà con rispetto e non con confusione.

Ripartite da voi, ogni giorno.

1️⃣1️⃣- Vergine. La Luna in Leone vi invitano all’introspezione. Il Sole in Toro supporta decisioni pratiche. Lavorate con calma e precisione. Faticherete a ingranare sin da quando è iniziata la settimana. Questo è il momento di rientrare nei vostri ritmi, anche se vi sembrerà impegnativo. Alcune buone abitudini sono andate perse, ma potete recuperarle con calma. In ambito sentimentale, chi è solo potrebbe dover attendere ancora prima di incontrare qualcuno che susciti vero interesse. Nel frattempo, prendetevi cura di voi stessi e del benessere. Non tutti vi tradiranno. Non tutti se ne andranno. Avete costruito muri altissimi per non sentire dolore, ma quei muri non proteggono: isolano.

Riaprite una fessura. L'amore e la fiducia si meritano, certo, ma vanno anche rischiati. Concedete una seconda possibilità, prima di tutto a voi stessi.

1️⃣0️⃣- Sagittario. Giove in Gemelli opposto creano dispersione: focalizzatevi su un obiettivo. Negli ultimi tempi avete vissuto grandi scossoni in vari ambiti: economici, emotivi e personali. È comprensibile sentirsi stanchi o confusi. Tuttavia, questa giornata può offrirvi la possibilità di rialzarvi, purché lo vogliate davvero. Se vi sentite ancora bloccati, è il momento di scuotervi: restare fermi non porterà alcun cambiamento. Trovate nuovi stimoli e iniziate a costruire ciò che desiderate. È normale tremare davanti a ciò che non si conosce.

Ma restare immobili, paralizzati dalla paura, è già una rinuncia. Sbagliate pure, inciampate, ma muovetevi. Anche il cuore ha bisogno di sbattere le ali per ricordarsi che può volare ancora.

9️⃣- Bilancia. Avete appena attraversato una fase di preparazione e sistemazione, ma ora non è il momento di rallentare. Qualcosa potrebbe non andare come sperato, ma mantenere la calma sarà fondamentale. In famiglia potrebbe esserci una questione che richiede una decisione chiara e rapida. Una dieta più equilibrata vi aiuterà anche a schiarirvi le idee. Chi ha perso il lavoro potrebbe riuscire a trovare una nuova opportunità entro l’estate, ma dovrà cercare con determinazione. Imparate dai vostri errori per costruire qualcosa di più solido.

Vi siete mai guardati con gli occhi di chi vi ama davvero? Non dovete diventare perfetti per meritare amore o rispetto. Dovete solo essere autentici. Se vi apprezzano solo quando siete al top, allora non vi amano davvero. Siate la vostra prima fonte di approvazione. Il resto verrà.

8️⃣- Toro. Sarebbe meglio restare concentrati e non abbassare la guardia. Potreste sentirvi confusi o con la testa fra le nuvole, ma il peggio sta per passare. È il momento di rimettere in ordine ciò che è stato trascurato e prepararvi a ripartire. La comunicazione potrebbe sembrarvi più difficile del solito, forse per colpa di un periodo recente vissuto in isolamento. Procedete un passo alla volta e recupererete lo smalto di sempre.

Un’entrata economica che aspettavate potrebbe finalmente concretizzarsi. Vi hanno spezzato, questo è vero. Ma avete scelto di non restare a terra. Anche se ancora tremate, vi state rialzando. Ed è questo il vero coraggio: andare avanti anche quando vorreste mollare tutto. I dolori vi cambiano, ma non devono definirvi.

7️⃣- Scorpione. La priorità ora è prendervi cura di voi stessi . Vi siete forse trascurati per dedicare tempo agli altri o per gestire le emozioni con il cibo. Questo è un buon momento per iniziare a rimettervi in forma, ma senza esagerare: un cambiamento graduale sarà più efficace. Nel tardo pomeriggio potreste vivere un momento emozionante o dedicarvi a ciò che vi fa stare bene.

Il riposo recente ha ricaricato le vostre energie. Usatele per fare qualcosa che vi faccia sentire davvero vivi. L’amore non ha una scadenza. Non siete in ritardo, non siete fuori tempo. Forse state solo imparando davvero ad amare voi stessi. E questo è il fondamento più solido su cui costruire un futuro di coppia sincero. Non accontentatevi per colmare un vuoto: scegliete solo chi vi fa sentire pieni.

6️⃣- Pesci. Non ci sono parole che cancellano il dolore, ma ogni vostra lacrima è legittima. Ogni giornata in cui vi alzate dal letto è già un atto eroico. La vita continua, e porta con sé nuovi affetti, nuove speranze. Non è un tradimento andare avanti: è un tributo alla vita stessa. La giornata si prospetta ricca di impegni e richiederà un bel po’ di energia da parte vostra.

Sarete costretti a correre da una parte all’altra per gestire ogni piccola incombenza, ma riuscirete comunque a mantenere la vostra innata capacità di sognare e vedere oltre. Anche se spesso vi consigliano di restare con i piedi per terra, il vostro istinto è una bussola preziosa: seguitelo. In serata cederete alla stanchezza e troverete sollievo in un libro coinvolgente o in una serie che vi appassiona. Rivedete l’organizzazione della prossima settimana e distribuite meglio i vostri impegni: evitare il sovraccarico vi aiuterà a restare lucidi e produttivi.

5️⃣- Ariete. La Luna e Marte in Leone accendono la vostra creatività e passione. Venere-Nettuno possono portare un flirt romantico. Siete in una fase carica di energia e voglia di fare.

Se c’è una sfida in corso, avete tutte le carte in regola per superarla, a patto di mantenere correttezza e determinazione. Il modo di comunicare risulterà efficace e coinvolgente, un vero punto di forza per i progetti che avete in mente. State cercando di emergere e far valere la vostra unicità, ma per farlo davvero dovete smettere di mettervi in discussione. Se qualcosa non funziona più come prima, è il momento di reinventarvi. Le idee non vi mancano, né la voglia di inseguire i vostri sogni con passione. La fiducia si ricostruisce un mattone alla volta. Chi vi ha feriti non deve avere il potere di chiudervi al mondo. Date fiducia con saggezza, non con paura. Siete capaci di proteggervi senza rinunciare alla bellezza di un legame vero.

4️⃣- Capricorno. La solitudine non è un mostro: può essere una maestra, un rifugio, un’opportunità. Più vi conoscete, più saprete riconoscere chi è davvero compatibile con la vostra essenza. Chi vi fa compagnia oggi siete voi stessi, ed è un ottimo inizio. Avete una questione importante da affrontare e sarà necessario mostrarvi decisi. La giornata si presenterà serena, e potreste approfittarne per dedicarvi alla casa e alle attività pratiche. L’entusiasmo non mancherà e riuscirete a coinvolgere anche chi vi sta accanto. Se vivete da soli, nei prossimi anni potreste costruire un nuovo equilibrio affettivo. Sul lavoro, chi ambisce a una carriera brillante dovrà sapersi rinnovare per evitare battute d’arresto.

Create nuove connessioni, magari online, e lasciatevi guidare dall’originalità. Approfittatene per fare il pieno di energie.

3️⃣- Gemelli. Siete in una fase in cui l’attrattiva personale è al massimo. Vi sentirete ammirati e al centro dell’attenzione, con un fascino che sarà difficile ignorare. Dopo un lungo periodo piatto, ritroverete entusiasmo e desiderio di mettervi in gioco. La passione sarà alle stelle e le relazioni sentimentali ne trarranno grande beneficio. Anche per chi ha vissuto difficoltà lavorative, si avvicinano soluzioni interessanti. Evitate solo ambienti troppo affollati e osservate con attenzione cosa accade intorno a voi prima di fare mosse decisive. Non tutti i legami sono destinati a diventare amore vero.

Alcuni servono per farvi capire cosa non volete. Non restate dove vi sentite ignorati, trascurati, feriti. L’amore non deve confondere: deve chiarire. Fatevi la domanda più importante: state crescendo o vi state spegnendo?

2️⃣- Cancro. La fine fa male, sì. Ma non tutto ciò che finisce è una perdita: a volte è liberazione. Ora c'è spazio per qualcosa di nuovo, di autentico. Non affrettatevi. Scegliete con calma. Ricordate: siete tornati disponibili, non vuoti. E questo cambia tutto. Questa settimana termina con il piede giusto. La vostra forza interiore e la determinazione nel non arrendervi di fronte alle difficoltà vi permetteranno di affrontare le prossime sfide con slancio. Sarete ancora più empatici del solito, ma fate attenzione a non lasciarvi condizionare troppo dalle emozioni altrui.

In amore, cercate un equilibrio ed evitate eccessi di gelosia: siete importanti per chi vi vuole bene, non servono dimostrazioni forzate. I legami familiari restano al centro dei vostri pensieri. Sul fronte economico, entrate e uscite si bilanceranno.

1️⃣- Leone. Siete il 'non plus ultra', in questa giornata. Con Luna e Marte nel segno, siete al centro della scena. Dopo un periodo piuttosto faticoso, riuscirete finalmente a rimettervi in carreggiata. Vi sentirete più motivati, pronti a riprendere in mano vecchi progetti e a rinnovare la vostra quotidianità. Una nuova energia vi spingerà verso obiettivi ambiziosi, anche in amore. Il desiderio di connettervi con gli altri sarà forte e coinvolgente, così come la voglia di ritrovare slancio anche sul piano lavorativo. Chi è in difficoltà economica o senza un impiego potrebbe presto trovare un’occasione interessante. Valutate piccole modifiche al vostro stile di vita, anche a tavola: il riposo e la concentrazione ne gioveranno. Avete vissuto momenti in cui credevate di non meritare amore, successo, gioia. Ma chi ve l’ha fatto pensare? Non ascoltate più chi vi ha spento. La vostra luce è ancora accesa, anche se tremolante. Riconoscetela, proteggetela, alimentatela. Siete più forti di quanto credete e più pronti di quanto immaginate.

Analisi astrologica della domenica

Il Sole si trova in Toro, ponendo l'accento su stabilità, sensualità e concretezza. La Luna in Leone è un posizionamento che porta vivacità, bisogno di espressione e desiderio di attenzione.

Ancora pochi giorni e Mercurio cambia posto, ma per il momento rimane attiva la voglia di comunicare al massimo. Intanto, per tutto il mese di maggio si può fare affidamento su Marte in Leone, che porta in primo piano energia, carisma e ambizione.