Secondo l'oroscopo con classifica del 20 giugno 2025 ad aggiudicarsi il primo posto è il Cancro. È un momento di armonia, chiarezza e successo, in cui le emozioni si fanno guida e non ostacolo. Riceve conferme importanti e si sente finalmente in equilibrio tra ciò che desidera e ciò che realizza. In ultima posizione, invece, si trova il Sagittario, le cui aspettative potrebbero non essere soddisfatte e l’umore ne risente. Serve pazienza, umiltà e un forte ritorno al presente per evitare fughe in avanti. Solo prendendo consapevolezza di sé potrà prepararsi a una risalita costruttiva.

La classifica di venerdì 20 giugno 2025: Vergine al terzo posto

1. Cancro

Siete al centro di un momento d’oro. Le stelle vi sorridono e vi sostengono con dolcezza e lucidità. Finalmente riuscite a mettere a fuoco ciò che volete davvero, lasciandovi alle spalle incertezze e conflitti. Le relazioni vi danno soddisfazione e anche sul lavoro riuscite a imporre la vostra visione con eleganza.

Qualcosa che desideravate da tempo può finalmente realizzarsi, magari attraverso un incontro, una risposta o una svolta concreta. La vostra sensibilità è il vostro punto di forza: usatela per comprendere meglio gli altri e per farvi comprendere. Un giorno perfetto per riconciliarvi con voi stessi.

2. Toro

Tutto si muove secondo i vostri tempi, e questa è la vera conquista della giornata.

Non siete precipitosi, non vi lasciate trascinare dai ritmi altrui, e questo vi permette di fare le cose con la consueta precisione. La concretezza si unisce alla determinazione e vi aiuta a portare a termine un compito importante. In amore c’è stabilità e comprensione. Se dovete affrontare una spesa o prendere una decisione pratica, vi sentite finalmente sicuri del vostro giudizio. Le certezze che costruite in questo momento saranno fondamenta solide per i giorni a venire.

3. Vergine

Vi sentite più sereni, meno sotto pressione. I pensieri si alleggeriscono e trovano ordine e questo vi permette di essere più produttivi e comunicativi. Anche le relazioni migliorano, soprattutto se ultimamente avete avuto qualche tensione con colleghi, amici o partner.

Il cielo vi aiuta a guardare le cose nella giusta prospettiva: non più solo doveri e responsabilità, ma anche spazio per desideri e soddisfazioni personali. Le buone notizie arrivano da ambiti legati alla burocrazia, ai contratti, agli studi o alla salute. Una giornata che fa bene alla vostra razionalità e al vostro equilibrio.

4. Leone

La vostra energia torna in superficie e lo fa in modo positivo e generoso. Vi sentite più vivi, motivati, pronti a combattere per ciò che volete. La grinta si manifesta in ogni ambito e i risultati si vedono. Sul lavoro siete più convincenti, mentre in amore riuscite a conquistare o riconquistare con parole giuste e gesti autentici. Se c’è da affrontare una sfida, lo fate a testa alta.

È una giornata in cui potete anche permettervi un piccolo colpo di scena: qualcosa che cambia le carte in tavola ma vi favorisce. Basta crederci fino in fondo.

5. Capricorno

Finalmente una tregua. Dopo settimane in cui avete lottato contro ostacoli e malintesi, sentite che qualcosa inizia a scorrere con maggiore fluidità. Riuscite a gestire bene il tempo, a mettere in ordine le priorità e a liberarvi da un peso che vi affaticava. Non è ancora il momento per rilassarvi del tutto, ma le tensioni si allentano. Un chiarimento con una persona vicina può migliorare l’umore. Se siete alle prese con una scelta importante, avete ora gli strumenti per valutarla con lucidità. È un giorno in cui potete anche ricucire qualcosa che si era strappato.

6. Bilancia

Siete nel mezzo di un percorso di riflessione che sta portando i suoi frutti. Avete iniziato a guardare le cose da un’altra prospettiva, e questo vi aiuta ad agire con maggiore consapevolezza. Sul lavoro potreste ricevere un piccolo riconoscimento, oppure una conferma che vi incoraggia a proseguire. In amore, avete bisogno di dialogo vero e riuscite a esprimere quello che sentite con delicatezza. Anche nelle questioni economiche riuscite a fare scelte più ponderate. Non è il giorno delle rivoluzioni, ma quello delle armonie ritrovate.

7. Pesci

L’intuizione vi accompagna e vi guida verso le persone e le situazioni giuste. È un giorno in cui potete dare tanto, ma anche ricevere altrettanto, purché vi apriate con sincerità.

La comunicazione è il vostro ponte per risolvere disguidi o incomprensioni recenti. Qualcuno potrebbe tornare sui propri passi e chiedervi un confronto: accoglietelo, ma senza perdere la vostra centratura. Le emozioni sono intense ma costruttive. In famiglia o nei rapporti stretti, sapete essere presenza e sostegno. Un piccolo gesto può fare la differenza.

8. Scorpione

Il cielo vi chiede pazienza e sangue freddo. Non tutto gira come vorreste e alcune situazioni sembrano bloccate o opache. Tuttavia, avete la forza per affrontare anche ciò che non potete controllare. La strategia migliore in questo momento è non reagire d’istinto. Prendetevi il tempo per osservare, per ascoltare, per capire. Una trattativa o un dialogo complicato potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, ma solo se mantenete la calma ora.

In amore c’è bisogno di maggiore trasparenza. Evitate il silenzio che confonde.

9. Ariete

Siete irrequieti, con una forte voglia di cambiamento ma poche opportunità immediate. Questo vi rende nervosi, inclini a reagire in modo impulsivo anche a piccole provocazioni. Il consiglio delle stelle è di usare questa energia per rimettere a posto le cose che potete controllare: la casa, la salute, i conti, le relazioni quotidiane. Piccole vittorie possono ridarvi il senso della direzione. In ambito lavorativo meglio non esagerare: limitatevi a ciò che è davvero essenziale. Una notizia in arrivo potrebbe cambiare prospettiva nel weekend.

10. Gemelli

Siete attraversati da una doppia corrente: da un lato il bisogno di stimoli nuovi, dall’altro una stanchezza mentale che vi frena.

Cercate di non disperdere le energie in mille direzioni: scegliete una priorità e concentratevi su quella. In amore, evitate fraintendimenti: parlate con chiarezza e non fate supposizioni. Una questione economica o burocratica richiede attenzione. Meglio agire con metodo, anche se non vi appartiene del tutto. Il rischio in questa giornata è di dire troppo, o troppo poco. Trovate il giusto mezzo.

11. Acquario

Avete bisogno di libertà, ma le circostanze vi chiedono concretezza. Questa tensione interna può crearvi irritabilità e indecisione. Se vi sentite costretti in una situazione che non vi rappresenta più, è il momento di iniziare a pensare a un piano di uscita, ma senza fretta. Un confronto acceso potrebbe rivelarsi utile per chiarire ciò che volete.

Evitate però di essere troppo rigidi. Il cielo vi chiede flessibilità e apertura mentale. La voglia di rompere gli schemi va gestita con intelligenza.

12. Sagittario

È una giornata in cui le energie sembrano disperdersi e fatica e frustrazione si fanno sentire. Nulla va come avevate previsto e questo vi mette di cattivo umore. Il rischio è quello di reagire con rabbia o di buttarvi in distrazioni poco sane. Cercate invece di fare ordine, anche solo mentale. I problemi non si risolvono con la fuga ma con la presenza. Se vi sentite stanchi, prendetevi una pausa dal bisogno costante di fare o spiegare. Le cose miglioreranno, ma serve che restiate nel presente, con i piedi ben piantati a terra.