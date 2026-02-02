L'Oroscopo del weekend 7-8 febbraio 2026 anticipa che sabato e domenica saranno due giornate differenti. Se il giorno 7 i segni zodiacali fanno ancora i conti con la Luna in Bilancia, domenica 8 l'astro d'argento transita nella casa dello Scorpione. Proprio quest'ultimo segno conquista il 1° posto in classifica, mentre il Toro è ultimo a causa di una forte stanchezza e una mente incasinata. Approfondiamo le previsioni astrologiche del fine settimana 7-8 febbraio.

Classifica e oroscopo del weekend 7 e 8 febbraio 2026: dai segni flop a quelli top del giorno

1️⃣2️⃣ - Toro. Il fine settimana vi trova stanchi, con la mente affollata e il corpo poco collaborativo. Dormire diventa complicato e la sensazione di voler fuggire da tutto si fa insistente. In ambito affettivo o familiare qualcosa si è incrinato e un’incomprensione ha lasciato strascichi che ora bussano alla porta. Non siete nel mood giusto per affrontare discussioni o chiarimenti, per questo sarebbe saggio rimandare. Anche il fisico chiede attenzione, quindi rallentate e proteggetevi dagli sbalzi di energia. Evitate spese inutili e concedetevi il lusso di chiudervi in casa, lontani dal rumore esterno.

Una pausa vera vi aiuterà a fare chiarezza su una scelta importante che riguarda il vostro futuro. Limitate la caffeina e ascoltate i segnali del corpo.

1️⃣1️⃣ - Vergine. Il weekend richiede pazienza, qualità che non sempre riuscirete a mantenere, soprattutto venerdì. Visite improvvise o chiamate insistenti rischiano di innervosirvi più del dovuto. La settimana vi ha messi alla prova sul lavoro e ora sentite il bisogno di silenzio e confini chiari. Il corpo appare affaticato, la pelle meno luminosa e il tono generale in calo. È il momento giusto per prendervi cura di voi con un trattamento rigenerante e qualche attenzione in più all’idratazione e all’alimentazione. Riducete il sale e ritagliatevi uno spazio all’aria aperta nel tardo pomeriggio di sabato.

Muovervi con calma vi aiuterà a scaricare la tensione accumulata.

1️⃣0️⃣ - Acquario. Queste 48 ore scorrono senza grandi scossoni, ma proprio questa calma piatta finisce per pesarvi. Venerdì sera farete tardi davanti alla televisione e qualcosa potrebbe lasciarvi un retrogusto amaro. In amore avete trascurato troppo la complicità e ora è necessario intervenire prima che la distanza diventi abitudine. Organizzate qualcosa di diverso dal solito, anche semplice, purché rompa la monotonia. Una cena curata o una passeggiata fuori programma possono riaccendere l’intesa. Le amicizie, invece, tornano a darvi soddisfazione e vi ricordano quanto sia importante condividere.

9️⃣ - Capricorno. Dopo giorni complicati iniziate a percepire un miglioramento, anche se non tutto fila liscio come vorreste.

In amore torna il desiderio di stabilità, soprattutto per chi ha attraversato una fase delicata. Evitate però di riaprire porte che in passato hanno già dimostrato di non portare lontano. Un imprevisto farà saltare un appuntamento e qualcuno di voi si ritroverà in casa a sistemare spazi trascurati. Fare ordine vi aiuterà anche mentalmente. Chi lavora da remoto ritrova concentrazione ed energia. Una notizia in arrivo vi farà riflettere a lungo.

8️⃣ - Ariete. Il fine settimana vi regala una spinta interiore importante. C’è qualcosa che avete rimandato per troppo tempo e ora sentite di avere finalmente la determinazione per chiudere il cerchio. Questo vale anche per i sentimenti, dove potreste rendervi conto di aver dato per scontato un legame.

È il momento di rimettervi in gioco con più consapevolezza. I single devono ancora pazientare, ma il sabato sera può riservare un colpo di scena interessante. Una lettura o una frase trovata per caso accende un desiderio che credevate sopito. Ottimo momento per cambiare look o concedervi una giornata di relax che vi faccia sentire diversi e più centrati.

7️⃣ - Cancro. Arrivate al weekend con il bisogno urgente di rallentare, soprattutto dopo giorni intensi sul fronte lavorativo ed economico. Le spese recenti vi hanno costretto a rivedere le priorità e ora il portafoglio chiede tregua. Evitate ulteriori uscite e dedicatevi al recupero delle energie. In famiglia l’atmosfera si fa più distesa e ci sarà spazio per parlare di temi delicati come gestione delle risorse o responsabilità condivise.

Non è semplice conciliare esigenze diverse, ma il confronto sarà utile. Sabato sera farete tardi e una pizza diventerà la coccola perfetta per chiudere la giornata.

6️⃣ - Sagittario. La fortuna vi strizza l’occhio, ma siete stanchi e lo sentite tutto. Dopo una settimana intensa avete bisogno di staccare davvero. Qualcuno vi parlerà con sincerità e sarà importante ascoltare senza interrompere. Il desiderio di evasione è forte, quindi approfittate del weekend per dedicarvi a qualcosa che vi faccia sentire vivi, anche un breve spostamento può bastare. Il corpo chiede rigenerazione, anche se non tutti riusciranno a riposare come vorrebbero. Tra lavoro e faccende domestiche, cercate comunque di ritagliarvi uno spazio solo vostro.

5️⃣ - Pesci. Weekend dinamico, con la voglia di rinnovamento che si fa sentire forte. Avrete l’occasione di riorganizzare spazi e guardaroba, liberandovi di ciò che non vi rappresenta più. Questo processo di selezione riguarda anche la carriera, dove sentite il bisogno di aggiornarvi e crescere. Venerdì non sono escluse visite o telefonate poco gradite, quindi armatevi di diplomazia. Prima di fare acquisti valutate bene il budget, evitare eccessi ora vi permetterà di stare più sereni dopo. La forma fisica è buona e vi sostiene.

4️⃣ - Bilancia. Il fine settimana vi vede attivi e coinvolti, con una passione che torna a colorare le relazioni. Chi è in coppia ritrova complicità, mentre i single potrebbero ricevere un invito interessante, senza sentirsi obbligati ad accettare.

Una proposta lavorativa o una collaborazione vi terrà la mente occupata per tutte le 48 ore. Siete combattuti tra il desiderio di cambiamento e la paura di lasciare ciò che conoscete. Prendetevi il tempo per riflettere senza forzarvi, la risposta arriverà con più chiarezza.

3️⃣ - Leone. Weekend entusiasmante, con energia e fiducia alle stelle. Vi sentite forti, motivati e pronti a chiudere la settimana con una nota alta. È il momento giusto per dare una spinta a un progetto, definire un accordo o fare una scelta ambiziosa. In famiglia l’atmosfera è serena e qualcuno si concederà una giornata di shopping o una cena fuori. Siete di buon umore e avete voglia di divertirvi, lasciando da parte i pensieri pesanti.

Il fisico risponde bene e vi permette di godervi ogni momento senza preoccupazioni.

2️⃣ - Gemelli. Finalmente ritrovate un senso di leggerezza che vi mancava da tempo. Le tensioni recenti si sciolgono e anche le questioni rimaste in sospeso trovano una conclusione. Il weekend è perfetto per rallentare e dedicarvi al puro relax, magari raggiungendo i familiari o concedendovi una breve fuga. Avete bisogno di ricordarvi che il lavoro non è tutto e che il benessere mentale merita spazio fisso nella vostra routine. Chi ha figli affronterà una conversazione importante e sarà fondamentale mostrarsi aperti e comprensivi.

1️⃣ - Scorpione. Queste 48 ore sono un invito chiaro a prendervi cura di voi stessi.

Sabato è ideale per dedicarvi all’aspetto esteriore e a piccoli rituali che vi fanno stare bene. Chi ha intrapreso un percorso alimentare più attento dimostrerà grande forza di volontà. Quando vi ponete un obiettivo non vi fermate facilmente. Il weekend è dedicato quasi esclusivamente a voi e alla pianificazione della settimana successiva. Qualcuno dovrà spostarsi o uscire controvoglia e una persona cara potrebbe farvi perdere la pazienza, ma riuscirete a recuperare l’equilibrio se non reagirete d’impulso.