Secondo l'oroscopo dal 23 al 29 giugno 2025, per il Sagittario si prospetta un allentamento delle tensioni nelle relazioni e una gestione serena delle finanze. I single, invece, dovrebbero osare di più con chi li attrae. La Bilancia vedrà aumentare il proprio potere di seduzione se single, ma le coppie dovranno fare uno sforzo per mantenere la fedeltà e prestare attenzione alle finanze. Infine, i Pesci dovranno chiarire la propria situazione sentimentale, evitando flirt e discorsi sul passato, e potranno contare su influenze positive per le iniziative finanziarie.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per i segni della seconda sestina zodiacale.

Previsioni dell'oroscopo fino al 29 giugno: pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – Se siete single, il Sole aumenterà il potere di seduzione, conquistando facilmente chi incontrerete. Godrete di un magnetismo e un carisma che renderanno il fascino irresistibile.

Le opportunità non mancheranno, anzi, avrete l'imbarazzo della scelta. Se siete in coppia, sarà necessario un grande sforzo per mantenere la fedeltà. A causa di Saturno, sarete molto preoccupati per le finanze. Attenzione però a non affrettarvi troppo nel lavoro, perché potreste incappare in errori significativi. Voto: 7,5

Scorpione – L'oroscopo afferma che la quarta settimana di giugno sarà tranquilla per quanto riguarda gli affari di cuore.

Venere favorirà un'atmosfera di tenerezza e complicità all'interno delle relazioni esistenti. Se siete single, questa configurazione astrale favorirà le vostre amicizie piuttosto che la nascita di nuovi amori. Dal punto di vista finanziario, il pianeta Giove vi assicura una settimana all'insegna della stabilità economica e del benessere. Solo i nati nella seconda decade potrebbero incontrare delle sfide legate a questioni patrimoniali, eredità o successioni. Tuttavia, grazie alla tenacia riuscirete a tutelare efficacemente i vostri interessi. Voto: 8

Astrologia per la quarta settimana di giugno: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Se avete attraversato un periodo di tensione o distanza nella vostra relazione, l'influenza di Giove arriverà al momento giusto per allentare le tensioni e aiutarvi a ritrovare l'armonia perduta.

Prendetevi il vostro tempo: un dialogo più profondo e una chiara pianificazione dei vostri futuri obiettivi vi apriranno ogni porta. Se siete single, c'è qualcuno che vi attrae in segreto, ma per adesso preferite non mostrare le vostre carte. Non siate così esitanti e, pur senza stravolgere le cose, provate almeno a inviare dei segnali di avvicinamento. Mercurio vi sarà favorevole sul piano economico. Pur non assicurandovi una fortuna improvvisa, questo pianeta vi consentirà di gestire le finanze con serenità, evitando spese superflue. Sarete avvantaggiati in questioni legate al patrimonio, a un'eredità o a una successione; saprete valorizzare questi beni con saggezza e al momento giusto. Voto: 8

Capricorno – Questa settimana si prospetta serena e propizia per i rapporti d’amore.

Un'atmosfera armoniosa avvolgerà la vita coniugale. Cogliete l'occasione per confrontarvi apertamente con la persona amata e chiarire eventuali incomprensioni. Sarà un ottimo periodo per tracciare piani e progetti futuri insieme. Per i single, la settimana si preannuncia ricca di incontri. Potreste vivere sia infatuazioni passeggere che idilli più seri. Spetterà a voi scegliere quali legami meritino di essere approfonditi e trasformati in qualcosa di duraturo. In ogni caso, l'armonia tra il piacere fisico e quello emotivo sarà assicurata. Sul fronte finanziario, aspettatevi una certa vivacità. Fate attenzione a non agire d'impulso. Contrariamente al solito approccio cauto, potreste essere inclini a decisioni affrettate.

Per evitare passi falsi, concedetevi del tempo per riflettere. Se aspetterete qualche settimana prima di mettere in pratica le idee o cedere ai desideri, ogni cosa si risolverà per il meglio. Voto: 8

La settimana 23-29 giugno dal punto di vista amoroso e finanziario: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Se vivete in coppia, dovreste approfittare di questa settimana propizia per riscoprire l'intimità e la complicità con il partner. Per voi single, la settimana vi renderà più ricettivi a un'atmosfera erotica. Indipendentemente dal vostro stato sentimentale, sentirete il desiderio di vivere nuove esperienze, specialmente se frequentate qualcuno da poco. Sul fronte finanziario, vi troverete di fronte a una situazione ambivalente: da un lato, il Sole vi inviterà a spendere, dall'altro, l'influsso di Giove vi spingerà al risparmio.

Sarà una settimana in cui dovrete bilanciare attentamente queste due tendenze opposte, navigando tra l'impulso a spendere e la necessità di essere parsimoniosi. Un equilibrio non facile da mantenere. Voto: 8

Pesci – La vita sentimentale potrebbe apparire ingarbugliata in questo periodo. La vostra essenza non sarà del tutto chiara, neanche a chi vi vuole bene davvero. Spetta a voi, quindi, rassicurarli. Evitate di civettare con altre persone, anche se scherzosamente; non menzionate legami passati e non pronunciate frasi che possano innescare o alimentare la gelosia. Agendo con coscienza, riceverete presto dal partner dimostrazioni d'affetto che consolideranno il rapporto. Sfruttate le influenze positive di Urano per avviare iniziative rilevanti o per compiere passi significativi in ambito finanziario, poiché le probabilità di successo saranno più alte del solito. Se state già affrontando delle sfide economiche, queste si risolveranno a vostro favore nel più breve tempo possibile. Voto: 7,5.