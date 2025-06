L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 giugno 2025 evidenzia l'arrivo di Mercurio in Leone. La Luna invece transiterà in Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, offrendo a questi e anche ad altri segni la possibilità di ritrovare lucidità.

Il Cancro, al culmine della sua stagione, vivrà una settimana particolarmente brillante, con giornate che favoriranno sia l’introspezione che la concretezza, ottime per compiere scelte decisive. Anche i Gemelli si troveranno in un momento d’oro, grazie a influssi lunari che stimoleranno comunicazione, creatività e relazioni sociali.

Diverso il tono per i Pesci, che saranno chiamati ad affrontare una fase meno brillante, con l’esigenza di trovare equilibrio interiore e gestire con maggiore cura le emozioni.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. L'ultima settimana di giugno inizierà con qualche oscillazione sul piano emotivo e pratico. Lunedì porterà con sé un’energia contenuta, utile per fare ordine, ma sarà tra martedì e mercoledì che si intravedranno momenti più promettenti.

Saranno due giornate in cui sarà possibile portare avanti con successo iniziative personali o lavorative, grazie a una combinazione favorevole di lucidità mentale e spirito d’iniziativa. Non mancheranno, però, giornate meno semplici. Sabato e domenica potrebbero evidenziare qualche tensione interiore, dovuta forse a esigenze personali trascurate o a incomprensioni nate nel contesto affettivo.

Tra giovedì e venerdì l’umore tenderà a stabilizzarsi: saranno ore adatte per dialogare con serenità e recuperare equilibrio, seppur senza grandi slanci. Nel complesso, servirà evitare la fretta e scegliere con attenzione le battaglie da affrontare, dosando le energie per non disperderle in attività dispersive.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 24 e mercoledì 25;

★★★★ lunedì 23, giovedì 26 e venerdì 27;

★★★ sabato 28 giugno;

★★ domenica 29 giugno.

♉ Toro: voto 6. Si aprirà un ciclo all’insegna della riflessione e della concretezza. Lunedì e martedì rappresenteranno le giornate più fluide, durante le quali molte situazioni potranno essere affrontate con determinazione e una buona dose di lucidità.

In particolare, il lavoro e le scelte materiali troveranno un terreno fertile. La seconda metà del periodo risulterà invece più articolata. Giovedì sarà un giorno da gestire con maggiore attenzione, soprattutto se si tratterà di affrontare decisioni delicate. Venerdì, invece, potrà portare con sé qualche frizione, specialmente nei rapporti personali, a causa di aspettative mal riposte o di una comunicazione poco efficace. Il weekend offrirà un’occasione per recuperare. Il sabato e la domenica favoriranno il riposo e le relazioni più sincere, regalando al segno momenti di maggiore leggerezza. Sarà utile ritagliarsi spazi per se stessi e non trascurare ciò che aiuta a ritrovare la centratura interiore.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 23 e martedì 24;

★★★★ mercoledì 25, sabato 28 e domenica 29;

★★★ giovedì 26 giugno;

★★ venerdì 27 giugno.

♊ Gemelli: voto 9. Periodo entusiasmante tantissimi nativi, che potranno beneficiare di un clima astrologico favorevole per realizzare obiettivi, rafforzare legami e consolidare progetti. La partenza sarà brillante: lunedì spiccherà come la giornata ideale per dare forma a nuove idee o per portare avanti iniziative lasciate in sospeso. Il cielo sarà dalla parte del segno, e la prontezza mentale si combinerà con un ottimo intuito. Anche mercoledì e venerdì riserveranno eccellenti opportunità, specialmente sul fronte professionale o negli incontri significativi.

I rapporti umani saranno stimolati positivamente, e la comunicazione sarà un punto di forza. Tra giovedì e domenica il tono rimarrà alto, anche se sarà importante evitare di strafare: la quantità di impegni potrebbe mettere alla prova la resistenza fisica. Ogni giornata avrà qualcosa da offrire, purché si mantenga flessibilità e si eviti la superficialità nelle decisioni più importanti. Sarà un passaggio ideale per mettersi in luce.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno lunedì 23 giugno (Luna in Gemelli);

lunedì 23 giugno (Luna in Gemelli); ★★★★★ mercoledì 25 e venerdì 27;

★★★★ martedì 24, giovedì 26, sabato 28 e domenica 29.

♋ Cancro: voto 10. Un’ottima fase quella che si prospetta per il segno, sotto l’influsso di una configurazione astrale favorevole su più fronti.

Il cielo proteggerà i nativi del segno, offrendo occasioni preziose in ambito affettivo, lavorativo e personale. Il punto più alto sarà toccato mercoledì, giorno in cui si potrà ottenere un importante riconoscimento o ricevere un segnale forte in ambito sentimentale. La prima parte del periodo, con lunedì e martedì, risulterà già molto positiva: il segno sarà ispirato e ricettivo, pronto a lasciarsi guidare dal proprio intuito. Saranno ore utili per seminare, chiedere, osare. Anche la seconda metà porterà spunti interessanti. Giovedì e domenica si distingueranno per armonia nei rapporti e lucidità nei pensieri. Solo venerdì e sabato si noterà un leggero calo, ma non tale da compromettere l’andamento generale, che resterà comunque positivo.

Con delicatezza ma grande determinazione, sarà possibile conquistare traguardi importanti, fare pace con se stessi o semplicemente godere appieno dei piccoli grandi successi quotidiani.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno mercoledì 25 giugno (Luna in Cancro);

mercoledì 25 giugno (Luna in Cancro); ★★★★★ martedì 24, giovedì 26 e domenica 29;

★★★★ lunedì 23, venerdì 27 e sabato 28.

♌ Leone: voto 8. Momento favorevole! La volontà di emergere e la passione personale potranno tradursi in risultati concreti. Anche se l’inizio sarà piuttosto tranquillo, con lunedì leggermente sottotono, il cielo inizierà a cambiare marcia già da martedì. Le giornate centrali porteranno maggiore chiarezza e un rinnovato slancio, grazie all’influsso di Mercurio che dal 26 transiterà nel segno, amplificando intuito e capacità comunicativa.

Il clou del periodo sarà venerdì, quando la Luna sarà proprio nel Leone: un’occasione perfetta per attirare attenzione, prendere iniziative, o ricevere apprezzamenti tanto desiderati. Sabato sarà altrettanto stimolante, specialmente per i nativi che lavorano con la creatività o che desiderano migliorare la loro immagine. Anche la domenica non deluderà, offrendo spunti affettivi e la possibilità di risolvere eventuali contrasti. Sarà importante sfruttare questo flusso positivo per consolidare ciò che è stato avviato e puntare su ciò che accende l'entusiasmo. Qualche fatica residua potrà emergere lunedì, ma verrà ben presto superata.

La valutazione della settimana:

Top del giorno venerdì 27 giugno (Luna in Leone);

venerdì 27 giugno (Luna in Leone); ★★★★★ giovedì 26 (Mercurio in Leone) e sabato 28;

★★★★ martedì 24, mercoledì 25 e domenica 29;

★★★ lunedì 23 giugno;

♍ Vergine: voto 8.

Si prospetta un’evoluzione positiva nel corso dei giorni. Dopo un lunedì in cui la mente sarà già predisposta alla pianificazione, il periodo entrerà nel vivo grazie a transiti favorevoli che favoriranno chiarezza, efficienza e capacità di risolvere problemi. I primi giorni offriranno occasioni da cogliere con prontezza, soprattutto in ambito pratico e organizzativo, mentre tra mercoledì e giovedì si potrà puntare sul dialogo e sul confronto, soprattutto se vi saranno questioni familiari o professionali da chiarire. Il culmine arriverà durante il weekend, in particolare tra venerdì e domenica. La Luna in Vergine il 29 porterà una profonda consapevolezza interiore e la voglia di ristabilire equilibrio, sia nel corpo sia nella mente.

Questi saranno momenti perfetti per riprendere in mano ciò che si era lasciato indietro, oppure per fare scelte più sane e centrate su sé stessi. La settimana sarà produttiva e dinamica, anche se non mancheranno brevi pause in cui sarà utile ascoltare i segnali del proprio corpo per non sovraccaricarsi.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno domenica 29 giugno (Luna in Vergine);

domenica 29 giugno (Luna in Vergine); ★★★★★ venerdì 27 e sabato 28;

★★★★ lunedì 23, martedì 24 e giovedì 26;

★★★ mercoledì 25 giugno.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Un nuovo percorso si apre per la Bilancia, ma non sarà privo di ostacoli da affrontare con senso critico e diplomazia. L’inizio sarà solido: lunedì e domenica saranno i due poli migliori del periodo, permettendo al segno di chiudere e aprire cicli con maggiore consapevolezza.

In queste giornate, il rapporto con gli altri sarà più sereno, e ci saranno margini di successo in campo relazionale o nella gestione di progetti condivisi. Durante la fase centrale, la situazione tenderà a complicarsi leggermente. Martedì e mercoledì offriranno alcune opportunità, ma servirà cautela nel comunicare: l’impulsività potrebbe far emergere piccoli malintesi. Sabato darà un piccolo aiuto in più, mentre giovedì sarà la giornata più critica, con possibili tensioni nei rapporti personali o ostacoli nella gestione della routine. La sfida sarà quella di mantenere l’equilibrio anche quando le circostanze non saranno perfette, evitando reazioni eccessive e mantenendo il controllo su ciò che si può davvero gestire.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 23 e domenica 29;

★★★★ martedì 24, mercoledì 25 e sabato 28;

★★★ venerdì 27 giugno;

★★ giovedì 26 giugno.

♏ Scorpione: voto 6. Piuttosto variegato il prossimo periodo, in cui sarà essenziale trovare un equilibrio tra forza interiore e gestione delle situazioni esterne. L’avvio sarà ottimo: lunedì e martedì permetteranno di affermarsi con decisione, soprattutto in contesti in cui il coraggio farà la differenza. Saranno giornate in cui le intuizioni saranno nitide e la determinazione più forte del solito. Mercoledì, giovedì e venerdì proseguiranno su un buon livello, pur con qualche momento di tensione. Le energie saranno concentrate sulle responsabilità quotidiane e sulle relazioni, che richiederanno tatto e diplomazia. Attenzione particolare andrà posta a sabato, momento in cui sarà facile sentirsi demotivati o disorientati, forse a causa di un calo fisico o di qualche delusione inattesa. Domenica porterà un leggero sollievo, utile per recuperare fiducia e ridefinire le priorità. Sarà un passaggio complesso ma stimolante, da affrontare con il consueto spirito combattivo e la capacità di leggere tra le righe.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 23 e martedì 24;

★★★★ mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27;

★★★ domenica 29 giugno;

★★ sabato 28 giugno.

♐ Sagittario: voto 7. Una settimana dalle tonalità contrastanti, ma complessivamente discreto, con momenti di luce alternati a brevi passaggi più incerti. La prima parte sarà particolarmente interessante, con lunedì che porterà nuova energia mentale e un pizzico di intraprendenza, ideale per riorganizzare i propri impegni. Il top si raggiungerà martedì, grazie a un favorevole allineamento planetario che favorirà azioni mirate, scelte coraggiose e dialoghi illuminanti, specialmente in ambito professionale. Mercoledì offrirà un’ottima spinta per affrontare questioni pratiche con maggiore lucidità. Giovedì e domenica manterranno un buon tono generale, pur senza picchi entusiasmanti, lasciando spazio a una certa serenità emotiva e relazionale. Qualche difficoltà potrebbe emergere venerdì, soprattutto sul fronte organizzativo, mentre sabato si preannuncia il momento più fragile, con possibili cali di motivazione o piccoli disguidi da tenere sotto controllo. Sarà importante non sovraccaricarsi e lasciare spazio al recupero.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno martedì 24 giugno;

martedì 24 giugno; ★★★★★ lunedì 23 e mercoledì 25;

★★★★ giovedì 26 e domenica 29;

★★★ venerdì 27 giugno;

★★ sabato 28 giugno.

♑ Capricorno: voto 7. Il periodo in arrivo sarà un terreno fertile per seminare nuove idee e per rivedere alcuni equilibri interiori. Il passaggio più impegnativo si verificherà all’inizio, con lunedì piuttosto sottotono: tensioni o pensieri pressanti potrebbero rallentare la partenza. Tuttavia, martedì e mercoledì porteranno una maggiore concentrazione e la possibilità di ritrovare solidità, soprattutto nel lavoro o negli impegni a lunga scadenza. La giornata migliore sarà giovedì: il cielo porterà occasioni inaspettate e nuove prospettive, anche in ambiti dove sembrava non esserci movimento. A seguire, venerdì e sabato si riveleranno giornate di grande efficienza e produttività, perfette per concludere trattative, portare avanti progetti o semplicemente godere di un ritmo equilibrato. Domenica offrirà un momento più riflessivo, con una buona predisposizione all’ascolto e al dialogo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno giovedì 26 giugno;

giovedì 26 giugno; ★★★★★ venerdì 27 e sabato 28;

★★★★ mercoledì 25 e domenica 29;

★★★ martedì 24 giugno;

★★ lunedì 23 giugno.

♒ Acquario: voto 7. Sette giornate mediamente interessanti, seppur con alti e bassi che stimoleranno la riflessione e l’adattabilità. Lunedì e venerdì offriranno uno slancio costruttivo, con buoni influssi per portare avanti progetti o rinnovare ambiti in fase di stallo. Martedì sarà un giorno da vivere con attenzione: potranno emergere rallentamenti o piccole tensioni, soprattutto nei rapporti familiari o nelle questioni economiche. Il culmine dell’intero periodo arriverà sabato, quando la Luna e altri influssi positivi metteranno in luce creatività, vitalità e voglia di rompere gli schemi. Giovedì e domenica saranno altre due giornate fortunate, ottime per l’amore, per la comunicazione e per riattivare contatti sociali significativi. Mercoledì porterà un po’ di affaticamento, ma sarà facilmente superato con l’approccio flessibile che contraddistingue il segno.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 28 giugno;

sabato 28 giugno; ★★★★★ giovedì 26 e domenica 29;

★★★★ lunedì 23 e venerdì 27;

★★★ mercoledì 25 giugno;

★★ martedì 24 giugno.

♓ Pesci: voto 5. Periodo delicato! Le emozioni potranno diventare talvolta difficili da gestire. Tuttavia, non mancheranno momenti di recupero e opportunità da cogliere, soprattutto se si saprà agire con calma e realismo. Lunedì e martedì porteranno stabilità sufficiente per affrontare incombenze e responsabilità, seppur con una certa fatica emotiva. Le giornate di mercoledì e giovedì invece saranno piuttosto agitate: servirà concentrazione per non lasciarsi trascinare da ansie o da dinamiche caotiche. Un discreto recupero si avrà nel fine settimana, soprattutto sabato, che regalerà momenti di tranquillità e leggerezza, anche grazie alla presenza di persone fidate. Domenica sarà il giorno migliore in assoluto: la Luna proteggerà il segno e permetterà di chiudere il periodo con maggiore sicurezza e un pizzico di serenità in più.

La graduatoria settimanale con le stelle: