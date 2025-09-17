L'oroscopo di giovedì 18 settembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Il Cancro e la Bilancia cercheranno continuamente la compagnia del partner. La sua presenza sarà essenziale per il loro benessere e lo dimostreranno in ogni modo possibile. I Gemelli e la Vergine, invece, non avranno molta voglia di socializzare. Si terranno in disparte, rispondendo con sgarbo alle critiche.

Oroscopo di giovedì 18 settembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non avrete molta voglia di fare. La stanchezza vi annienterà completamente, spingendovi a riposare e a rimandare i vostri impegni.

Toro: la mancanza di una certa stabilità vi farà stare male. Per fortuna, niente sarà perduto. Potrete sempre trovare qualcosa di diverso da fare. L'inventiva non vi mancherà.

Gemelli: sarete stanchi di dover sopportare determinati atteggiamenti. Prenderete le distanze da tutti coloro che vi hanno fatto soffrire e che continuano a comportarsi male.

Cancro: tutti i vostri sforzi saranno rivolti verso il rapporto di coppia. Vorrete creare una relazione salda, sicura ed empatica. Non vi accontenterete facilmente.

Leone: cercherete di essere gentili con tutti. Non vorrete alimentare inutili litigi e, per questo motivo, darete il massimo nelle relazioni interpersonali. Verrete ricompensati con tanto affetto.

Vergine: risponderete in modo poco appropriato alle critiche. Prenderete subito fuoco e tenderete a perdere il controllo anche sul posto di lavoro. Questo atteggiamento non vi aiuterà.

Bilancia: il partner rappresenterà un punto di riferimento insostituibile per voi. Lo cercherete sia nei momenti belli che nelle difficoltà. Basterà la sua presenza per alleviare la tensione.

Scorpione: l'oroscopo del giorno vi consiglia di prendervi cura di voi stessi. Non dovrete sottovalutare niente. Un po' di riposo non potrà che farvi bene.

Sagittario: sarete molto esigenti dal punto di vista lavorativo. Cercherete di dare sempre il massimo e di portare a termine tutti i vostri incarichi. La pigrizia vi farà storcere il naso.

Capricorno: questo non sarà il momento giusto per lanciarvi in nuove avventure. L'oroscopo vi consiglia di rimandare a un secondo momento o di raccogliere le giuste informazioni.

Acquario: sarete molto gentili con le persone che vi staranno accanto. Le conforterete, cercando di renderle partecipi e di farle parlare. I vostri tentativi andranno a buon fine.

Pesci: la sincerità avrà un valore molto importante per voi. Per questo motivo, non sarete disposti a perdonare coloro che vi racconteranno una bugia. Sarete severi su tale aspetto.