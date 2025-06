L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 giugno 2025 vede la Luna entrare dapprima in Gemelli, per poi passare di volta in volta in Cancro, Leone e Vergine.

Gli Ariete sentiranno il fuoco interiore spingerli verso nuovi contatti e una maggiore apertura mentale. Intanto, molti del Toro potranno contare su un cielo solido e generoso, capace di regalare occasioni rare e ben calibrate. Infine, i nativi dei Pesci saranno travolti da un’ondata di vitalità e sentimento, vivendo giornate intense, punteggiate di riconoscimenti e belle sorprese. Non resta che lasciarsi guidare dai segnali del firmamento e scoprire cosa accadrà secondo l'oroscopo da lunedì a domenica.

Previsioni e oroscopo per la settimana conclusiva del mese di giugno: Luna 'preziosa' per Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Sarà un periodo pieno di emozioni. Le sensazioni si faranno più nitide, quasi affilate, e sarà più facile distinguere ciò che vale la pena coltivare da ciò che è soltanto rumore di fondo. Le relazioni affettive più tese cominceranno a sciogliersi e una nuova intesa prenderà forma, intensa, istintiva e travolgente.

Alimentate l’ottimismo, come si nutre un fuoco: con costanza e fiducia. Si apre un periodo fertile per ampliare il giro di persone con cui condividere idee e visioni; non è il momento di restare in disparte. La sfera lavorativa presenta spiragli interessanti, apparentemente secondari, ma capaci di generare trasformazioni profonde. Chi non ha legami potrebbe trovarsi al centro di attenzioni inattese, sorprendenti, capaci di ribaltare la routine.

♉ Toro: voto 10. I prossimi giorni scorreranno come un fiume calmo ma potente: ogni gesto sarà quello giusto, ogni parola avrà il peso che serve. Il cielo regala lucidità, e con essa arriva la capacità di scegliere con saggezza e agire con fermezza. Non sarete mai soli nel decidere, perché accanto c’è chi conosce il tempo giusto per parlare e quello per restare in silenzio. In ambito professionale le soluzioni emergeranno con la naturalezza di una sorgente d’acqua: niente forzature, niente battaglie inutili. L’amore, poi, si muove con grazia: dove c’era tensione adesso si distende una tenerezza concreta, fatta di gesti semplici ma colmi di senso. A sorpresa, un’occasione vi metterà di fronte a una scelta importante: coglierla sarà un atto di coraggio e orgoglio.

Finora avete preferito restare un passo indietro, ora è tempo di avanzare con fierezza. I dubbi iniziali si dissolveranno come nebbia al mattino: non voltatevi.

♊ Gemelli: voto 8. La Luna, custode delle parole e delle intuizioni, sarà la vostra preziosa bussola di questi giorni. La mente si fa più limpida, concreta, capace di ordinare anche i pensieri più turbolenti. La settimana richiede razionalità, sì, ma anche leggerezza: l’arte sarà quella di bilanciare logica e intuito. Nei sentimenti è inutile tenere lo sguardo ancorato a storie ormai concluse: voltare pagina è l’unico modo per non restare intrappolati in un ricordo che non restituisce più nulla. C’è una parte di voi che reclama spazio, che vuole muoversi senza più catene.

Il fine settimana potrebbe rivelarsi altalenante, ma senza vere scosse: un po’ di nervosismo sì, ma nulla che non si possa gestire. Sul lavoro, le sinergie si riveleranno preziose: aprirsi al confronto porterà risultati insperati e, soprattutto, rapidi. Chi è ancora incastrato in riflessioni sterili farebbe bene a lasciar perdere: certe insicurezze sono solo ombre mentali.

♋ Cancro: voto 6. I giorni in arrivo - ad eccezione di mercoledì in cui sarà presente la Luna nel segno - si muoveranno in equilibrio precario tra calma apparente e impulsi improvvisi. Le prime ore della settimana rischiano di far emergere reazioni poco misurate: attenzione alle parole, perché certe frasi, una volta dette, non si possono ritirare.

Nessuna catastrofe in vista, ma qualche scivolone andrebbe evitato per non compromettere spiragli interessanti. Nei legami affettivi sarà fondamentale usare diplomazia: qualche tensione è nell’aria, e andrà gestita con intelligenza e spirito pratico. Pretendere troppo, in questo momento, non giova a nessuno. Meglio abbassare i toni e aspettare il momento giusto per chiarire. In ambito lavorativo ci sono discreti motivi per essere soddisfatti: qualcosa, finalmente, comincia a dare i primi frutti. Le fatiche recenti iniziano a mostrare il loro valore: continuate su questa strada, anche se la stanchezza comincia a farsi sentire.

♌ Leone: voto 5. La settimana porta con sé una tensione sottile, una voglia quasi ingovernabile di rompere gli schemi e agire d’istinto.

Anche chi solitamente mantiene il controllo potrebbe avvertire il desiderio di cambiare strada, di gettarsi in qualcosa di nuovo solo per il gusto di vedere che succede. L’importante è non cadere nella trappola delle illusioni: certe idee sembrano brillanti, ma a ben guardare sono solo riflessi. Se un obiettivo sembra ancora lontano, non significa che non si possa raggiungere: occorre solo più pazienza. Le emozioni si agitano, e ci sarà bisogno di persone affidabili intorno per mantenere il giusto equilibrio. Alcuni impegni professionali non stanno portando da nessuna parte: meglio lasciarli andare, con la consapevolezza che non tutto ciò che si chiude è un fallimento. Venerdì tutto potrebbe cambiare in meglio grazie alla presenza lunare: qualcosa di nuovo si prepara dietro le quinte, pronto a riempire i vuoti lasciati da ciò che è finito.

Fidatevi di questo silenzioso fermento!

♍ Vergine: voto 6. Questa fase richiede un lavoro interiore profondo, quasi chirurgico, su dinamiche familiari o legami amicali che scricchiolano. Non sarà un processo piacevole, anzi, potrebbe risultare sfiancante, ma sappiate di poter contare su una giornata decisiva: domenica, con la Luna presente nel segno. Purtroppo, è necessario fare "certe pulizie" in modo radicale, come quelle che si fanno a primavera. Occorrerà perciò eliminare ciò che ingombra i pensieri per lasciare spazio a ciò che merita davvero attenzione. Nel privato, qualcosa si muove: non sarà travolgente, ma lascerà una traccia dolce. Le emozioni hanno bisogno di stimoli più intensi, ma anche la monotonia ha il suo senso, se accolta nel modo giusto.

In ambito professionale, l’impegno sarà premiato, ma non subito: serve costanza, quella vera, non quella di facciata. I primi giorni della settimana saranno perfetti per osare qualcosa di nuovo, dire ciò che di solito resta non detto, mettere in atto ciò che finora è rimasto nei cassetti. E se qualcosa va storto, l’importante è non restare a terra: chi sa rialzarsi ha già vinto metà della partita.

♎ Bilancia: voto 6. Nei prossimi giorni sembrerà che il mondo parli un linguaggio diverso, difficile da decifrare. Quel senso di estraneità che avanza richiede una scelta: restare fermi o modificare il proprio punto di osservazione. Forse non sono gli altri a non capire, ma è la propria espressione a risultare confusa, affrettata, a tratti indecifrabile.

È il momento di rallentare i ritmi, di selezionare le parole con cura e posizionarle nei contesti giusti, come tasselli che ricompongono un mosaico interrotto. La calma sarà l’arma più efficace, anche nelle interazioni più tese. Nei rapporti di coppia, l’abitudine va gestita con creatività, altrimenti il legame rischia di trasformarsi in una gabbia dorata. In ambito professionale sarà essenziale instaurare un clima più fluido con chi lavora accanto, altrimenti ci si ritroverà a sobbarcarsi pesi non richiesti. L’armonia interiore non è un punto d’arrivo, ma un processo da costruire a piccoli passi, giorno dopo giorno.

♏ Scorpione: voto 7. L’aria dei prossimi giorni ha il sapore della rinascita.

Si fa largo un desiderio potente di movimento, di spazio, di esperienze nuove capaci di rimescolare le carte in tavola. Qualcuno sente l’urgenza di mettersi alla prova, di riaccendere emozioni lasciate in sospeso. Ecco il momento per aprire le finestre e far entrare una ventata diversa, anche a costo di affrontare qualche imprevisto. L’equilibrio si troverà scegliendo la leggerezza, nonostante questa sia spesso distante dalla propria natura più intensa. Piccole tensioni domestiche o disaccordi quotidiani verranno gestiti con una diplomazia che sorprenderà anche i più scettici. Sul piano lavorativo, certi ingranaggi iniziano finalmente a muoversi. Lasciate agire l’intuito: questa volta non sbaglierà strada.

♐ Sagittario: voto 7. Un’energia decisa attraversa i prossimi giorni, quasi come se ogni cosa chiedesse di essere vissuta a pieno ritmo. Sarà importante dosare bene le forze: non tutto si può fare insieme e non ogni stimolo merita attenzione. Una lista di priorità sarà più utile del previsto, per non disperdersi in mille direzioni. Le relazioni affettive meritano uno sguardo in più: ci sono persone che aspettano una dimostrazione concreta, un gesto silenzioso ma inequivocabile. Non tutti sono trasparenti come chi nasce sotto questo segno, e sarebbe utile imparare a leggere tra le righe. Alcuni malumori, tra martedì e mercoledì, rischiano di intaccare l’umore, ma saranno temporanei: basterà guardare le cose da una prospettiva diversa per recuperare l’equilibrio.

Lavorativamente, è tempo di un'azione concreta, non di illusioni: chi saprà mantenere il sangue freddo avrà ottime soddisfazioni nel breve.

♑ Capricorno: voto 7. La settimana si apre con un senso di pesantezza dovuto a piccole questioni quotidiane che sembrano moltiplicarsi senza controllo. Una spesa inattesa obbligherà a rivedere i piani con maggiore precisione: niente di insormontabile, ma sarà bene attrezzarsi per gestire meglio ciò che non si può prevedere. Le giornate centrali chiederanno pazienza, soprattutto in ambito familiare: il clima non sarà dei più distesi e la voglia di partecipare alle discussioni sarà prossima allo zero. Meglio tirarsi fuori e aspettare che l’atmosfera si plachi. Da giovedì in poi l’energia cambierà, le serate porteranno quiete e il calore delle persone care aiuterà a recuperare terreno. Chi ha il cuore in subbuglio troverà conforto nella stabilità, anche se non perfetta. In ambito lavorativo, nulla di eccezionale ma nemmeno ostacoli insormontabili: chi saprà giocare con astuzia, avrà la meglio senza sprecare energie inutili.

♒ Acquario: voto 6. La settimana si preannuncia piuttosto densa, con situazioni che reclamano attenzione e richieste da gestire con equilibrio. Alcuni fastidi del passato torneranno a farsi sentire, ma sarà l’ultima eco prima del definitivo silenzio. In certi momenti l’umore non sarà dei migliori, soprattutto nel fine settimana, ma si tratterà di un passaggio effimero, niente che valga la pena ingigantire. In ambito affettivo, se qualcosa appare confuso, meglio parlarne apertamente piuttosto che scivolare in lunghi silenzi. La chiarezza, per quanto scomoda, sarà la via più breve verso una riconciliazione. Sul fronte professionale sarà importante dosare bene parole e gesti: chi prova ad aggirare gli ostacoli con mezzi ambigui finirà per complicare le cose. La vera forza starà nel dimostrare coerenza e determinazione: non servono trucchi quando l’obiettivo è a portata di mano.

♓ Pesci: voto 9. La settimana inizia con un cielo generoso, capace di accendere emozioni forti già da lunedì. Il bisogno di circondarsi di presenze autentiche sarà impellente: ci sarà spazio solo per chi sa ascoltare davvero e comprendere senza giudicare. Ogni giornata porterà piccoli eventi che riempiranno il cuore: conversazioni, gesti gentili, momenti inattesi da custodire. I sentimenti prenderanno il volo con leggerezza, cancellando con delicatezza vecchie incomprensioni. Tra martedì e mercoledì qualcosa di inatteso scuoterà la routine, ma in senso positivo: la sorpresa sarà proprio rendersi conto di quanto si è cambiati. Il lavoro offrirà spunti interessanti: grazie a due intuizioni vincenti si riusciranno infatti a superare ostacoli che sembravano insormontabili. La giornata di domenica richiederà maggiore presenza emotiva, ma offrirà anche l’occasione perfetta per creare ricordi intensi e pieni di senso.

Classifica della settimana 23–29 giugno 2025

È arrivato il momento di tirare le somme e mettere in ordine, stilando la classifica dei dodici protagonisti dello zodiaco. Le giornate appena analizzate, da lunedì 23 a domenica 29 giugno, hanno raccontato storie diverse: slanci emotivi, scelte coraggiose, dubbi da sciogliere e piccole conquiste quotidiane.

In cima alla classifica svetta senza rivali il Toro, forte di una stabilità luminosa e concreta che lo ha reso protagonista indiscusso di questo periodo. A ruota seguono i Pesci, ricchi di entusiasmo e ispirazione, mentre Ariete e Gemelli condividono un ottimo terzo posto grazie alla grinta, alla lucidità e alla capacità di rialzare la testa.