L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 giugno 2025 si preannuncia dinamico e ricco di opportunità per i segni zodiacali, in amore, nel lavoro, salute e fortuna.

Il Cancro andrà alla ribalta, soprattutto nel lavoro, potendo contare sul sostegno di Giove e Mercurio in congiunzione, mentre il Leone sarà in cerca di opportunità professionali, capaci di garantire migliori entrate. Il Toro sarà premuroso e romantico nei confronti del partner, invece Scorpione non dovrà trascurare il proprio rapporto.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 giugno 2025 segno per segno

Ariete: in questa settimana che vi porterà alla metà di questo caldo giugno, le stelle tenderanno a muoversi contro di voi, soprattutto al lavoro. L'arrivo di Giove e Mercurio in quadratura potrebbero rendere complicate le prossime mansioni da svolgere. Avrete bisogno di un piano preciso per non uscire fuori da seminato.

In amore la passione sarà ancora valida, ma attenzione a quelle giornate di Luna sfavorevole. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vi permetteranno di risalire la china in ambito professionale. Con il sostegno di Giove e Mercurio in sestile, sarete più brillanti nei vostri progetti lavorativi. Attenzione però a Marte in quadratura, che vi toglierà un po’ di energie.

In amore passione e intimità saranno alle stelle con Venere, e la Luna in trigono tra giovedì e venerdì esalterà il vostro legame. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile durante questa settimana di giugno. Vi sentirete bene con la vostra fiamma, anche se a volte ci saranno momenti di esitazione, che non vi permetteranno di esprimere al meglio le vostre emozioni. Nel lavoro la creatività sarà ancora buona, e sarete capaci di fare le valutazioni corrette per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: questa settimana vi vedrà alla riscossa secondo l'oroscopo, soprattutto in campo professionale. L'arrivo di Giove e Mercurio nel vostro segno andrà a mescolare le carte, e portare un po’ di fortuna e successo nelle vostre mansioni in modo non indifferente.

Sul fronte amoroso i sentimenti saranno intensi grazie a Venere. Single oppure no, sarà il momento giusto per esprimere ciò che provate e rafforzare i legami a voi più cari. Voto - 9️⃣

Leone: la passione non sarà al centro dei vostri pensieri durante questa settimana a causa di Venere. La Luna vi darà una mano fino a mercoledì, ciò nonostante sentirete l'esigenza di fare qualcosa di più importante nella vostra vita. In quanto al lavoro, sarete alla ricerca di nuove opportunità, nel tentativo di raccogliere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una settimana di cambiamenti per voi nati sotto questo segno, molti dei quali in positivo. Venere favorirà la comunicazione di coppia, portando momenti di intimità e comprensione reciproca.

Nel lavoro potrete disporre di buoni argomenti per convincere i vostri clienti o i vostri sottoposti, ora che potrete contare sul sostegno di stelle come Giove e Mercurio. Voto - 8️⃣

Bilancia: si apre un periodo di difficoltà in ambito professionale secondo l'oroscopo, con l'arrivo di Giove e Mercurio in quadratura. Pensare fuori dagli schemi e cercare di essere originali in quel che fate potrebbe solo consumare tempo e risorse al momento. Meglio essere pragmatici, e non prendere decisioni azzardate. In amore il vostro rapporto sarà stabile al momento. Il sostegno del partner sarà molto importante per poter andare avanti. Voto - 7️⃣

Scorpione: il lavoro comincerà a dare i suoi frutti a partire da questa settimana secondo l'oroscopo.

Con il sostegno di Giove e Mercurio, si aprirà un periodo di espansione per voi, che vi porterà a raggiungere presto obiettivi più ambiziosi. In quanto ai sentimenti, non sarete così abili ultimamente a causa di Venere in opposizione. Single oppure no, prendetevi del tempo per limare il vostro carattere, o per risolvere eventuali conflitti con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà un cielo complicato per voi nati sotto questo segno. Queste stelle non saranno così clementi nei vostri confronti, soprattutto in amore, e richiederanno un po’ più d'attenzione. In quanto al lavoro sarà importante per voi portare avanti alcuni importanti progetti, e cercare di po’ massimizzare il risultato.

Voto - 6️⃣

Capricorno: il lavoro potrebbe farsi particolarmente complicato nel prossimo periodo, con l'arrivo di Giove e Mercurio in opposizione. Alcune situazioni potrebbero farsi tese, e richiederanno particolare attenzione affinché possano continuare a funzionare. In amore Venere illuminerà il vostro rapporto. Il sostegno del partner sarà fondamentale in questo periodo. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una settimana tutto sommato godibile in amore secondo l'oroscopo. Anche se stelle come Giove e Mercurio non saranno più dalla vostra parte, avrete comunque la possibilità di gestire in modo accettabile le vostre le vostre mansioni. In amore attenzione al vostro modo di amare: con Venere in quadratura dal segno del Toro, potrebbe esserci qualche piccola incomprensione.

Voto - 7️⃣

Pesci: avrete una marcia in più in campo professionale nel prossimo periodo, ora che stelle come Giove e Mercurio torneranno ad agire a vostro favore. Approfittate del momento per mettere insieme progetti di primo livello. In amore vivrete il vostro rapporto in modo equilibrato, prendendovi talvolta qualche bella soddisfazione, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣