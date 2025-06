Ancora una volta, è la Luna in Vergine a incidere sull'andamento dell'oroscopo dell'1 luglio 2025, con lo Scorpione che guadagna il primo posto in classifica mentre il Capricorno è ultimo. Tra i segni dello zodiaco con ottime previsioni astrologiche, spiccano anche il Leone, il Pesci e il Cancro. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del giorno 1° luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Capricorno Le emozioni saranno particolarmente intense e potreste sentirvi sopraffatti da pensieri contrastanti. Prima di prendere qualsiasi decisione, concedetevi un momento di calma.

Se dovete portare a termine un lavoro importante o firmare un accordo, controllate ogni dettaglio con attenzione: meglio perdere qualche minuto in più ora che dover rimediare a un errore domani. Quando uscite, accertatevi di avere con voi tutto il necessario. I single avranno l'occasione di fare incontri intriganti, ma non lasciatevi trascinare subito da promesse affrettate.

Costruite, giorno dopo giorno. Non siete obbligati a forzare le emozioni: è il tempo a rivelare ciò che è autentico. Abbiate fiducia nei vostri tempi interiori, anche se sembrano rallentati rispetto agli altri.

1️⃣1️⃣- Acquario. Vi sentite fiacchi e forse più irritabili del solito, complici il caldo e il sonno disturbato. Le zanzare e l’afa non vi danno tregua, ma anche la stanchezza mentale sta chiedendo il conto.

In coppia potreste avvertire una certa disconnessione: non è grave, ma va gestita con dolcezza e ascolto reciproco. Chi ha figli dovrà restare vigile, con uno sguardo protettivo ma non invadente. Ricordate: non siete soli nelle fatiche. Anche quando il fisico cede, lo spirito può reagire con energia. Prendetevi cura di voi stessi come fareste con chi amate. Piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza: una passeggiata, una doccia fredda, un pensiero gentile verso voi stessi.

1️⃣0️⃣- Sagittario. Questo martedì potrebbe essere più movimentato del previsto, ma voi non disdegnate affatto un po’ di caos. Il disordine vi stimola, vi sveglia, vi rende vivi. Ma non dimenticate chi vi sta accanto: figli e partner meritano attenzione, anche se preferireste seguire l’istinto e fuggire.

I single si divertiranno parecchio, ma chi vive una relazione recente dovrà interrogarsi sui propri sentimenti: meglio chiarire subito che trascinarsi dietro qualcosa che non convince. È tempo di fare pulizia emotiva. Non abbiate paura di affrontare ciò che vi turba: da ogni verità nasce una nuova forza. Ritagliatevi un momento di silenzio per ascoltare davvero voi stessi.

9️⃣- Bilancia. I sentimenti sembrano appesi a un filo e il rapporto di coppia risente di un po’ di distanza. Non sempre chi ci ama riesce a dimostrarlo nel modo che desideriamo: evitate le recriminazioni e cercate il dialogo. Se qualcosa si è incrinato, provate a ricostruire con pazienza, senza fretta. Il vostro equilibrio è spesso faticosamente mantenuto, e negli ultimi giorni siete stati sotto pressione.

Prendete fiato, allontanatevi da ciò che vi appesantisce. Anche un pomeriggio al mare o una chiacchierata sincera con un amico possono essere terapeutici. Ricordate: la dolcezza è una forza, non una debolezza. Usatela per prendervi cura anche di voi stessi.

8️⃣- Toro. I lavoratori autonomi o chi gestisce un'attività legata al turismo è nel pieno della stagione più intensa. L’estate è per voi un banco di prova e una corsa contro il tempo. Non sarà semplice mantenere la lucidità, ma saprete ritrovare il vostro centro entro il pomeriggio. Qualche tensione si scioglierà e riuscirete a sistemare ciò che non funzionava. Ricordate: anche nei giorni più complicati avete dentro di voi una forza che nessuno può togliervi.

Non sottovalutate la capacità di resistere e reinventarvi. Ogni ostacolo è un’occasione per dimostrare a voi stessi di che pasta siete fatti.

7️⃣- Gemelli. L’estate è il momento ideale per lasciar andare ciò che vi appesantisce. Delegate, rimandate, fate una selezione tra ciò che è urgente e ciò che può aspettare. Il cervello è un motore instancabile, ma ha bisogno di carburante buono: relax, leggerezza, silenzio. Evitate discussioni inutili e siate chiari quando esprimete i pensieri, ma senza alzare la voce. Siete brillanti, non avete bisogno di forzare le cose. Abbiate il coraggio di fermarvi. Il mondo non crollerà se vi prendete un giorno per respirare. La mente ha bisogno di pausa tanto quanto il corpo.

6️⃣- Vergine. In questa giornata sarete estremamente pratici ed efficienti. L’estate vi dona una grinta particolare che vi rende quasi instancabili. Ma attenzione a non esagerare: troppo lavoro potrebbe prosciugare le energie. I single avranno la possibilità di vivere un incontro mozzafiato, ma anche chi è in coppia sentirà un ritorno di passione. Evitate però di trascurare la salute: bevete più acqua, proteggetevi dal sole, e se potete, rallentate un po’. La vera forza non sta nel fare tutto, ma nel saper scegliere ciò che conta davvero. Lasciate spazio anche all’emozione e alla lentezza: vi sorprenderanno.

5️⃣- Ariete. Il mese si apre con una spinta nuova: sentite crescere dentro di voi la voglia di esplorare, cambiare, amare.

Alcune domande irrisolte continuano a bussare nella vostra mente. È tempo di guardarvi dentro con sincerità. Trascorrete del tempo in solitudine, magari all’aperto, lontani dal rumore. Questa estate può essere l’occasione perfetta per cambiare rotta, per osare, per rinascere. Credete in voi stessi, anche quando il cammino è incerto. Avete un fuoco dentro che vi rende unici: non soffocatelo con la paura di sbagliare.

4️⃣- Cancro. In questa fase è importante ricalibrare i ritmi. Invece di aggiungere altro al carico già pesante, imparate a dire di no. Le priorità devono essere voi stessi e chi amate. Un po’ di tempo lontano da tutto vi aiuterà a ritrovare equilibrio e serenità. Non abbiate timore di rallentare: non è un segno di debolezza, ma di intelligenza emotiva.

La sensibilità è un dono, non una zavorra. Ascoltatela, proteggetela, onoratela.

3️⃣- Pesci. Siete sommersi da impegni, ma il vostro cuore sogna solo un po’ di tregua. Se dovete partire per le vacanze, scegliete un luogo che vi permetta di riposare davvero, evitando di trasformare la vacanza in un'altra lista di cose da fare. Dopo mesi complicati, avete il diritto di spegnere il cellulare, le ansie e tutto ciò che vi sottrae energie. Prendetevi cura della vostra anima, non solo del calendario. La vera rigenerazione parte da dentro.

2️⃣- Leone. Siete determinati e desiderosi di lasciare il segno. Questa sarà una giornata dinamica e interessante, con possibili nuovi contatti o occasioni da cogliere al volo.

L’estate sarà per voi un palcoscenico perfetto per brillare. Non dimenticate, però, di ascoltare anche chi vi è vicino: non tutto deve ruotare intorno alla prestazione. A fine giornata, concedetevi un momento per voi stessi, magari camminando all’aria aperta. Siete forti, sì, ma anche umani. E la vostra umanità è ciò che vi rende davvero indimenticabili.

1️⃣- Scorpione. Queste ore si presentano piene di potenziale. Sarete carismatici, decisi, brillanti. In amore, però, qualcosa potrebbe iniziare a scricchiolare: solo i legami solidi supereranno le prove estive. Se il rapporto non regge più, forse è tempo di lasciar andare. In compenso, porterete a termine questioni importanti, sia pratiche che burocratiche.

Sarete determinati e magnetici. Non abbiate paura di cambiare, di chiudere, di iniziare da capo. Il potere più grande è la rinascita. Usatelo con coraggio.

L'astrologia della giornata

La Luna in Vergine questo martedì 1 luglio favorisce la sincerità e la cura nei rapporti, ma evitate di essere troppo esigenti. Mercurio in Leone può portare a conversazioni appassionate, al contempo occorrerà fare attenzione alle parole taglienti.

È un giorno ideale per organizzare, pianificare e affrontare compiti dettagliati. Marte in Vergine spinge a essere efficienti, senza però fissarsi per le imperfezioni.