L'oroscopo del 26 giugno 2025 è governato dalla potente Luna in Cancro, che penalizza il Capricorno con l'ultimo posto in classifica. Se quest'ultimo segno si sente in difficoltà in questo periodo, al contrario, la giornata promette propositività e serenità alla Vergine, prima in classifica. Passiamo ora in rassegna nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata.

Classifica e oroscopo del 26 giugno 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Capricorno. Non abbiate paura di ricominciare daccapo, se necessario: ogni fine è solo l'inizio di qualcosa di meglio.

Alcune tensioni sembrano finalmente destinate a risolversi, ma prima dovrete rimboccarvi le maniche e affrontare con determinazione le questioni ancora aperte. Da un po’ di tempo vi sentite come se le persone più vicine vi stessero remando contro, e questo vi ha resi più diffidenti e sospettosi. È il momento di liberarvi da paure e insicurezze che vi limitano da troppo.

Non cedete alla tentazione di fuggire: una ricompensa inattesa arriverà proprio quando smetterete di aspettarvela. Se la routine domestica vi sta stretta, potrebbe essere utile pensare a qualche cambiamento in casa o a una riorganizzazione degli spazi per ritrovare equilibrio e serenità.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Le parole hanno un potere immenso. Smettete di denigrarvi: siete molto più forti di quanto crediate.

Ci sono situazioni spinose che continuate a rimandare e che ormai vi pesano come macigni. Non potete più andare avanti nell’incertezza: è tempo di trovare una direzione e agire con determinazione. Le spese si accumulano e alcune responsabilità economiche iniziano a diventare urgenti: cercate di mettere ordine nei conti. In amore, l’orgoglio può diventare un ostacolo. Per ricevere, bisogna anche sapersi mettere in gioco e dare. Se avete ancora il cuore ferito da una delusione passata, provate a lasciarla andare: trattenere il dolore non fa altro che logorarvi. L’aspetto fisico riflette il vostro stato d’animo, e ultimamente apparite più stanchi e spenti del solito. Provate a dormire meglio e a volervi più bene.

1️⃣0️⃣- Acquario. Lasciate andare ciò che vi appesantisce: meritate leggerezza, pace e nuova energia. Non aspettate che arrivi il momento perfetto, createvelo voi con coraggio e determinazione. Vi sentite spesso poco compresi da chi vi sta attorno, e questo vi porta a chiudervi in voi stessi. La giornata sarà piuttosto delicata dal punto di vista emotivo: potreste risultare più nervosi e suscettibili del normale. Prima del weekend sarà necessario sistemare delle faccende rimaste in sospeso. Trascinare situazioni irrisolte finisce solo per minare la serenità interiore. Per chi lavora, il giovedì potrebbe portare la conclusione di un progetto importante, ma le spese continuano a pesare. Trovate un modo per aumentare le entrate o per gestire meglio il bilancio.

9️⃣- Toro. Non è tardi per cambiare strada: la felicità conta ora più che in futuro. Settimana agitata, con qualche discussione di troppo e una soglia di tolleranza al minimo. Potreste aver perso la calma più volte, e questo ha inciso negativamente sui rapporti familiari. Cercate di ricordare che la determinazione nasce proprio nei momenti difficili. Qualche problema inatteso potrebbe mettervi alla prova, ma non è il momento di mollare. Continuate a darvi da fare, anche se i risultati non arrivano subito. In famiglia c’è qualcosa che vi pesa, ma entro l’estate la situazione potrebbe finalmente migliorare. Nel fine settimana concedetevi qualcosa di piacevole: avete bisogno di affetto, attenzioni sincere e un po’ di leggerezza.

8️⃣- Ariete. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Non siete soli in questo cammino: chiedere aiuto è un atto di forza, non di debolezza. Giornata caratterizzata da qualche incertezza di troppo, in cui le cose potrebbero non andare come sperato. Evitate di scoraggiarvi e reagite con grinta. Vi troverete ad affrontare situazioni inaspettate, né buone né cattive, ma che richiederanno lucidità e sangue freddo. Restare aggiornati e al passo con i tempi sarà la chiave per aggirare gli ostacoli. Non sottovalutate l’importanza della tenacia. In ambito sentimentale e relazionale non ci saranno particolari problemi: continuate a coltivare ciò che funziona, senza aspettative eccessive.

7️⃣- Bilancia. Siate fieri delle cicatrici: raccontano quanto siete sopravvissuti, non quanto siete feriti. La giornata richiederà prudenza, specialmente nelle questioni lavorative o finanziarie: non agite d’impulso e verificate con attenzione ogni dettaglio. La prima parte del giorno si rivelerà particolarmente stancante, ma con il passare delle ore la tensione si scioglierà. Se potete, concedetevi una pausa per staccare dalla frenesia quotidiana. Il livello di stress accumulato è piuttosto alto e potreste accusare fastidi fisici come mal di testa o affaticamento. In serata troverete maggiore calma e comprensione, specie se con il partner ci saranno dialoghi sinceri e chiarificatori.

6️⃣- Scorpione. Ogni piccolo passo fatto con costanza vi porterà più lontano di un balzo compiuto con esitazione.

Le emozioni vi travolgeranno, rendendovi più agitati del solito. Potreste essere in attesa di un evento che vi crea tensione, oppure vi state preparando a un incontro importante. Se il legame di coppia appare un po’ spento, provate a ravvivarlo con qualcosa di speciale: la passione va coltivata, giorno dopo giorno. È anche il momento giusto per recuperare interessi personali messi da parte. Una vecchia passione potrebbe tornarvi utile per ritrovare entusiasmo e senso di realizzazione.

5️⃣- Leone. Smettete di paragonarvi agli altri: il vostro percorso è unico e prezioso così com’è. Il giovedì si prospetta favorevole sia sul piano sentimentale sia sul fronte delle opportunità professionali. Qualcuno potrebbe vivere un momento romantico, altri un incontro utile per la carriera.

In famiglia, con i figli o i genitori, sarà necessario un surplus di pazienza. Non sempre gli altri rispondono come vorreste, ma non lasciate che piccoli screzi rovinino l’atmosfera. Il weekend si preannuncia dinamico: risparmiate le energie e non sprecatele in discussioni inutili. Per i single del segno, ci sono ottime probabilità di un incontro che lascia il segno.

4️⃣- Cancro. Date ascolto al cuore: conosce la direzione anche quando la mente si perde. Vi sveglierete con uno spirito combattivo, pronti ad affrontare ciò che vi aspetta senza esitazioni. Anche se spesso siete colti da momenti di sconforto, riuscite sempre a rialzarvi e a trovare la forza per andare avanti. Sarà una giornata positiva, ideale per condividere emozioni profonde con la persona amata.

I single più riservati, invece, preferiranno rifugiarsi nella lettura o in attività rilassanti. Questo è un periodo di riflessione personale che può portarvi a nuove consapevolezze. Cercate di trasformare i pensieri in azioni concrete.

3️⃣- Gemelli. Non c’è crescita senza sfide: affrontatele con fiducia, vi stanno preparando a qualcosa di grande. Evitate di trasformare i sentimenti in una gara: in amore non ci sono vincitori o vinti. Il partner vi apprezza per ciò che siete e vi dimostrerà quanto tiene a voi. Chi è solo da tempo avrà modo di tornare a rimettersi in gioco. L’umiltà sarà la vostra arma vincente, anche sul piano professionale. Dovrete prendere una decisione netta in un progetto: o dentro o fuori.

Se avete in programma una piccola fuga di relax, è il momento perfetto per preparare le valigie. Vi farà bene staccare e pensare solo a voi.

2️⃣- Pesci. Tornate a credere nei sogni, anche quelli che avevate lasciato in un cassetto: sono ancora vivi e pronti a rinascere. Vi trovate in un momento energico e positivo. Le tensioni passate lasciano spazio a una fase più leggera e vivace. L’estate porterà occasioni di svago e novità interessanti. In serata potreste avvertire stanchezza, quindi concedetevi il riposo che meritate. Siete un segno sensibile e fantasioso, e presto qualcosa che avete tenuto segreto o che state progettando potrebbe prendere forma. Evitate polemiche legate al denaro o a questioni ereditarie, e dedicatevi agli affetti sinceri: un dialogo intimo con qualcuno a cui tenete vi farà sentire compresi e valorizzati.

1️⃣- Vergine. Le opportunità non vanno mai sprecate, e questa giornata ne offrirà più di una. Vi sentirete sereni, propositivi e pronti a mettere da parte ciò che vi ha feriti nel passato. La vostra mente sarà proiettata verso il futuro, con nuove idee e voglia di realizzarle. È un buon momento per pianificare un viaggio o dare il via a un progetto che avete in mente da tempo. L’amore sarà appagante, specie per chi ha accanto una persona speciale. Chi è in coppia si sentirà ancora più unito, mentre chi è solo potrebbe ricevere una piacevole sorpresa.

Il quadro astrologico del giorno

Questa del 26 aprile 2025 è senz'altro una giornata astrologicamente dinamica, con Sole, Giove e Luna in Cancro, che mettono in primo piano i sentimenti.

La fortuna risulta maggiore che mai, specie per i segni d'acqua, che potranno tentare un approccio nel lavoro, in amore ed anche in altri settori. L'aspetto di Mercurio in Leone. cambia le prospettive. A partire da queste 24 ore potranno notarsi dei veri e propri colpi di scena. Audacia maggiore e comunicazione espansiva, saranno maggiori che mai.