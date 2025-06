Secondo l'oroscopo di giovedì 26 giugno 2025 in cima alla classifica si colloca lo Scorpione, il quale riesce a fare mosse vincenti in ambito professionale e personale. Anche le conversazioni più complesse si trasformano in opportunità ed è capace di sfruttare le proprie risorse interiori con precisione chirurgica. All’ultimo posto troviamo il Sagittario, i cui pensieri vagano altrove mentre la realtà richiede attenzione e presenza. Troppe regole, troppi freni e anche sul piano emotivo l’irrequietezza può portarlo a dire o fare cose impulsive.

La classifica di giovedì 26 giugno 2025: Capricorno al terzo posto

1. Scorpione - Siete voi a brillare di più in questa giornata. La Luna nel vostro segno vi conferisce un'intensità magnetica che vi permette di farvi valere in ogni ambito: dal lavoro alle relazioni, riuscite a leggere tra le righe e a intercettare segnali che altri nemmeno vedono. Marte in Leone vi fornisce coraggio e prontezza, mentre Mercurio vi rende comunicativi, persuasivi e strategici.

Sapete come porvi, quando parlare e quando tacere. Ottimo momento per affrontare una conversazione delicata, chiedere qualcosa che desiderate da tempo o prendere in mano una questione rimasta in sospeso.

2. Cancro - Il Sole nel vostro segno continua a darvi forza e presenza, ma è la vostra sensibilità ad essere la chiave del successo. In questa giornata riuscite a comprendere meglio i bisogni degli altri e a farvi carico di responsabilità che magari nessuno vuole assumersi.

Questo atteggiamento generoso non passa inosservato, anzi, vi apre nuove strade. Potreste ricevere gratitudine sincera o un gesto inaspettato da parte di chi vi osserva in silenzio. Ottimo momento anche per chiarire rapporti familiari o lavorare su qualcosa che ha radici nel passato.

3. Capricorno - La giornata si presenta solida e produttiva. Nonostante qualche ostacolo, riuscite a mantenere la rotta grazie al vostro senso del dovere e alla determinazione. La Luna in Scorpione vi sostiene nel prendere decisioni lucide, mentre Marte vi spinge a non rimandare più nulla. Se avete una questione pratica da risolvere o una scadenza da rispettare, riuscirete a portarla a termine con efficienza. Inoltre, una persona influente potrebbe osservare con interesse il vostro lavoro: mantenete alta la qualità di ciò che fate.

4. Pesci - Saturno e Nettuno nel vostro segno vi aiutano a mantenere una visione ampia ma anche responsabile. In questa giornata siete più presenti del solito, meno sognatori e più pratici. Questo vi consente di trasformare una buona intuizione in qualcosa di concreto. Ottimo il rapporto con collaboratori e colleghi: vi fate apprezzare per il vostro approccio rispettoso e inclusivo. Se avete un progetto da condividere, fatelo nel tardo pomeriggio: sarà accolto con apertura.

5. Leone - La presenza di Marte e Mercurio nel vostro segno continua a sostenervi, anche se la Luna in Scorpione potrebbe rendervi un po’ più impulsivi del solito. Avete energia da vendere, ma dovreste usarla con intelligenza.

Evitate scontri inutili, soprattutto in ambito lavorativo o familiare: non tutti sono pronti a reggere il vostro ritmo. Se invece vi dedicate a un’attività creativa o a un compito che richiede spirito d’iniziativa, potreste ottenere risultati eccellenti. Bene anche sul fronte delle comunicazioni: chi cerca la vostra opinione la considera preziosa.

6. Bilancia - Una giornata di equilibri delicati ma gestibili. Riuscite a mantenere un atteggiamento diplomatico anche di fronte a provocazioni, e questo vi consente di non perdere terreno. In ufficio o in ambienti professionali, il vostro modo garbato ma deciso di porvi vi fa guadagnare rispetto. Attenzione solo a non lasciare troppe cose in sospeso per timore di creare tensioni: a volte, dire ciò che si pensa è necessario, anche se lo si fa con garbo.

In amore, chi è in coppia può contare su un dialogo fluido.

7. Toro - La Luna opposta al vostro segno potrebbe rendervi più suscettibili del solito, ma il resto del cielo vi invita alla calma e alla concretezza. Se riuscite a non farvi prendere da reazioni emotive eccessive, avrete la possibilità di ottenere risultati soddisfacenti, soprattutto sul lavoro. È una giornata in cui potete sistemare qualcosa che vi trascinate da tempo: un conto in sospeso, un malinteso o un piccolo progetto messo in pausa. Concentratevi sulle piccole vittorie.

8. Ariete - Le energie sono alte, ma tendete a voler tutto e subito. La Luna vi mette un po’ alla prova, chiedendovi di essere più riflessivi e meno impulsivi.

Se riuscite a contenere l’irruenza e a fare scelte ponderate, la giornata può regalarvi soddisfazioni. In ambito lavorativo, un chiarimento con un superiore o un collega può riportare armonia. Evitate però di mettervi in competizione se non strettamente necessario: non è una gara. Buon momento per chi deve sostenere esami o colloqui.

9. Vergine - Siete concentrati e attenti, ma rischiate di cadere nella trappola del perfezionismo. Se qualcosa non va secondo i vostri piani, potreste diventare rigidi o critici. In realtà, la giornata vi chiede maggiore elasticità e capacità di adattamento. Un cambiamento dell’ultimo minuto potrebbe rivelarsi positivo, se lo accettate con flessibilità. Nelle relazioni, cercate di non chiudervi in voi stessi: chi vi è vicino ha bisogno di sentirsi parte del vostro mondo.

Verso sera, arrivano notizie o conferme.

10. Acquario - Plutone nel vostro segno continua il suo lavoro profondo, e in questa giornata potreste sentirvi un po’ strani, fuori fase. Avete voglia di novità, ma al tempo stesso siete trattenuti da responsabilità o vincoli che non potete ignorare. Il consiglio è quello di non forzare i tempi: se c’è qualcosa che deve cambiare, arriverà il momento giusto. Per ora, fate il vostro dovere e osservate ciò che accade intorno a voi. Una conversazione sincera potrebbe farvi aprire gli occhi su una situazione che non vedevate chiaramente.

11. Gemelli - Siete un po’ sovraccarichi e il rischio è quello di perdere di vista le priorità. Tra messaggi, scadenze e richieste, fate fatica a concentrarvi su ciò che davvero conta.

La Luna vi chiede maggiore introspezione, ma voi tendete a fuggire nei pensieri e nell’azione. Cercate di ritagliarvi uno spazio per pensare, senza distrazioni. In ambito lavorativo, non tutto fila liscio: occhio ai dettagli, a un documento, a una parola detta male. In amore, la vostra disponibilità è apprezzata, ma serve più ascolto.

12. Sagittario - Vi sentite inquieti e forse anche un po’ demotivati. La Luna in Scorpione vi spinge a guardarvi dentro, ma voi preferireste guardare altrove. Le responsabilità vi pesano più del solito, e ogni richiesta esterna vi appare come un ostacolo alla libertà. La realtà, però, non si può ignorare. Un po’ di introspezione non guasta, anzi: vi aiuterebbe a capire cosa vi sta realmente frenando. Anche nei rapporti affettivi, l’irrequietezza può creare distanza. Fermatevi, ascoltatevi, e scegliete con più calma.