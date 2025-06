L'oroscopo di luglio 2025 è pronto a rivelare come sarà questo mese estivo, in cui i pensieri si fanno profondi per l'Ariete mentre il Pesci si scopre più riflessivo che mai. Sarà un periodo in cui il Cancro potrebbe fare dei grossi cambiamenti interiori ed esteriori. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche del mese di luglio 2025.

Ariete. Vi sentite trasportati da pensieri profondi, con la mente che viaggia molto più lontano del corpo. Per colmare il bisogno di evasione, rispolvererete ricordi e souvenir di vecchi viaggi, trasformandoli in elementi decorativi per la casa.

Cesti colorati diventano svuotatasche, cartoline si trasformano in segnaposto. Ogni dettaglio parlerà del vostro spirito sognatore.

Toro. Voi che siete sempre i primi ad organizzare cene e aperitivi, in questo periodo vi godrete la quiete di casa vostra. Una birra fresca al tramonto, gustata sul balcone in silenzio, avrà il sapore delle piccole gioie autentiche.

Quando la stanchezza si mescola al desiderio di pace, il vostro rifugio domestico si trasforma nel luogo ideale per ritrovare voi stessi.

Gemelli. Lasciate andare per un momento il bisogno di controllo. Questo mese avrete voglia di abbandonare la razionalità e di lasciarvi andare al piacere dell’improvvisazione. Un po’ di disordine, un tocco di creatività in cucina o nella scelta della tovaglia per la cena tra amici vi aiuteranno a scoprire un lato più leggero e spontaneo di voi stessi.

E sarà liberatorio.

Cancro. A luglio avrete voglia di stimolare i sensi in ogni modo possibile. I cambiamenti interiori ed esteriori saranno immensi. La casa sarà invasa da profumi, colori e sapori: spezie in bella vista, fiori freschi in ogni stanza, candele profumate e fragranze per l’ambiente. Ogni gesto quotidiano sarà accompagnato da una nota sensoriale che vi farà sentire vivi e ispirati, come se foste in un giardino pieno di stimoli.

Leone. Il bisogno di privacy sarà fortissimo. Il vostro angolo preferito sarà lo studio, con la porta ben chiusa e magari un cartello che scoraggi chiunque dal disturbarvi. La voglia di socialità sarà ai minimi storici, ma basterà una serata all’aperto con pochi amici fidati, una biciclettata verso un locale tranquillo o delle luci soffuse a riaccendere la voglia di condivisione.

Vergine. Il senso estetico è al massimo. La casa sembra uscita da una rivista: fiori freschi, libri in armonia con i colori delle pareti, composizioni curate anche nel disordine. Tutto è perfetto, eppure nulla sembra forzato. L’eleganza con cui vivete si riflette in ogni scelta, dagli arredi agli accessori, e anche un semplice vassoio di frutta diventa un’opera d’arte.

Bilancia. Questo mese vi sentirete nostalgici e inclini al recupero del passato. Vi verrà voglia di tirare fuori vecchie fotografie di famiglia e dare loro nuova vita sulle pareti di casa. Anche la tavola rifletterà questa atmosfera, magari apparecchiata con la tovaglia delle grandi occasioni tramandata dalla nonna. I mercatini dell’usato vi attireranno più di una vacanza a bordo piscina, perché avete bisogno di circondarvi di oggetti che raccontano storie.

Scorpione. Desiderate che tutto intorno a voi risplenda, letteralmente. Avete voglia di rinnovare l’ambiente con luci che creino atmosfera, lampade moderne, dettagli scintillanti. Siete alla ricerca di un effetto scenico che illumini ogni stanza, proprio come il vostro carattere brillante. La casa diventerà il vostro palcoscenico preferito, dove ogni dettaglio racconterà qualcosa di voi.

Sagittario. Luglio sarà un mese interiore, fatto di pensieri intensi e momenti in cui il silenzio diventerà un alleato. Avrete bisogno di un rifugio personale, che sia un angolo del divano o una sdraio sotto l’ombrellone. Ovunque possiate stare seduti in pace, lì sarà casa. Il vostro spirito contemplativo si manifesterà in piccoli riti quotidiani, come leggere accoccolati tra i cuscini o riflettere anche nella stanza da bagno, magari sognando una libreria anche lì.

Capricorno. Siete energia pura e spirito vacanziero anche tra quattro mura. Vi basta preparare un cocktail alla frutta e persino un balcone affacciato sul cortile si trasforma, grazie a voi, in un beach club tropicale. Bastano pochi tocchi a tema – un’amaca, qualche pianta esotica – per creare l’illusione di essere in un angolo di paradiso. Anche i selfie sembreranno scattati nel cuore della giungla.

Acquario. Investire in comfort non è mai stato così importante. Se poteste, comprereste il miglior condizionatore in circolazione: silenzioso per non farvi innervosire, elegante per accontentare il vostro gusto estetico e potente abbastanza da creare un’oasi di fresco nel cuore dell’estate. Desiderate trascorrere le giornate in totale relax, magari leggendo stesi come antichi patrizi, al massimo impegnati a regolare la temperatura dell’ambiente perfetto che vi siete creati.

Pesci. In genere non siete certo noti per la vostra pazienza: vi basta un’idea lampo per buttarvi a capofitto in un nuovo progetto. Questo mese, però, vi sorprenderete a riflettere di più prima di agire. Cominciate a conoscervi meglio e decidete di mettere da parte le rivoluzioni, preferendo piccoli cambiamenti che possano essere modificati in corsa. Niente ristrutturazioni definitive, ma qualche adesivo decorativo sulle pareti potrebbe soddisfare la voglia di novità. E quando cambierete idea, sarà facilissimo tornare indietro.