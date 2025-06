Entra in scena il mese di luglio 2025 e l'oroscopo promette romanticismo ai Pesci e sorprese ai Cancro, che sono ai primi posti nella classifica del periodo. Al contrario, per l'Acquario, le previsioni astrologiche di luglio non sembrano molto positive, a causa di alcune problematiche amorose e tensioni familiari. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo luglio 2025: male l'Acquario, bene il Cancro

12° - Acquario In certi rapporti di coppia si avverte la presenza di segreti o infatuazioni nascoste, che potrebbero mettere a rischio la fiducia. Evitate di lasciarvi travolgere da impulsi momentanei: ciò che oggi sembra irresistibile domani potrebbe rivelarsi un errore.

Riflettete bene su ciò che volete davvero dalla vostra vita sentimentale. In ambito familiare si prevede qualche tensione o disordine da gestire. Sarà necessario promuovere il dialogo e il rispetto reciproco tra genitori e figli. Un evento inatteso potrebbe disturbarvi mentalmente: cercate di non perdere la concentrazione.

11° - Ariete Il mese si preannuncia un po’ turbolento, con un clima generale che rischia di stravolgere i vostri piani estivi.

Alcuni progetti salteranno o subiranno modifiche, ma non dovete viverla come una sconfitta: si tratta di una fase di transizione che, alla lunga, vi condurrà verso scelte più azzeccate. In amore, fate attenzione a chi non è del tutto trasparente con voi. Se siete in dubbio su un legame, non agite di impulso: prendetevi il tempo necessario per valutare la situazione, magari fino a fine estate.

10° - Toro Le vostre aspettative in campo amoroso rischiano di essere troppo elevate, forse perché state idealizzando il partner o una situazione che non corrisponde alla realtà. La comunicazione sarà complicata e potrebbe portarvi frustrazione. Cercate di non demoralizzarvi e impegnatevi per superare questo periodo, anche se vi sembrerà tutto più difficile. I single sono confusi e indecisi, con il rischio di non saper riconoscere ciò che davvero desiderano. Servirà pazienza.

9° - Vergine Alcune difficoltà sembrano moltiplicarsi, portandovi a pensare di non farcela. Ma resistete: le cose inizieranno a migliorare tra qualche settimana. Potreste essere alle prese con la salute di un familiare e questo aumenterà il vostro senso di responsabilità e preoccupazione.

Avreste bisogno di staccare, magari con una breve gita o una vacanza rigenerante. Cercate di non lasciare spazio alla gelosia o a pensieri tossici che avvelenano le vostre giornate. Se necessario, chiedete aiuto a un professionista e dedicatevi alla lettura di testi che possano aiutarvi a ritrovare equilibrio.

8° - Capricorno Luglio si prospetta senza grandi slanci, ma nemmeno troppo pesante. Potreste essere costretti a lavorare o a mantenere una certa routine da cui speravate di evadere. Gli studenti dovrebbero restare concentrati per non vanificare gli sforzi fatti nei mesi passati. Qualcuno avrà l’occasione di guadagnare qualcosa in più con un lavoretto extra. I pensieri economici e sentimentali vi affolleranno la mente, ma non lasciatevi sopraffare.

Cercate di conoscere persone nuove e di non isolarvi.

7° - Sagittario Chi è in una relazione duratura potrebbe trovarsi ad affrontare una fase di crisi. Le tensioni irrisolte emergeranno, ma si tratterà anche di un’occasione per fare chiarezza e riequilibrare i rapporti. Evitate le spese impulsive, nonostante le numerose tentazioni. In compenso, l’amore potrebbe sorprendervi in modo inaspettato, con un incontro capace di far battere il cuore. Prendetevi cura del vostro benessere fisico: proteggetevi dal sole e idratatevi a sufficienza.

6° - Scorpione Sarete particolarmente concentrati e determinati, con una forte voglia di fare e migliorare. Chi ha conosciuto qualcuno da poco potrebbe decidere di rendere ufficiale la relazione.

Per chi convive o è sposato, un evento esterno contribuirà a dare un nuovo significato alla vita a due. Sposterete l’attenzione da preoccupazioni personali a questioni di respiro più ampio, riuscendo a gestirle con lucidità e grande intuito. Sarà un periodo utile per fare chiarezza anche in ambiti complessi.

5° - Leone Siete spesso il punto di riferimento per gli altri, ma questo mese potrete finalmente tirare un po’ il fiato. Avrete giornate più leggere, e anche se i cambiamenti non saranno evidenti, qualcosa dentro di voi inizierà a muoversi. La creatività vi aiuterà a colmare certi vuoti interiori. In campo sentimentale, l’energia che emanate sarà ciò che attrae gli altri: se siete insicuri, potreste attirare persone poco affidabili.

Investite nel vostro benessere interiore. Le coppie saranno stabili, mentre i giovani potrebbero iniziare a pensare a un progetto familiare.

4° - Gemelli Sarà un mese ideale per uscire, divertirsi e vivere emozioni intense. Vi sentirete più attraenti del solito, e i single avranno occasione di vivere esperienze romantiche e appassionate. Le coppie potranno rafforzare il legame con nuovi momenti condivisi. Sul lavoro, però, mantenete alta l’attenzione: la distrazione potrebbe farvi rallentare. Impostate confini chiari e non fatevi sopraffare dalle difficoltà. La vostra determinazione sarà la vostra risorsa migliore.

3° - Bilancia Molte delle tensioni vissute negli ultimi tempi tenderanno a dissolversi.

La serenità tornerà, specie nelle relazioni di coppia, a patto che sappiate gestire i rapporti con maturità. Se potete, concedetevi una pausa e partite, anche all’ultimo momento. Dal punto di vista professionale si aprono prospettive positive, soprattutto per chi lavora in proprio o gestisce un’attività. Chi ha un impiego fisso dovrebbe considerare nuove opportunità o percorsi formativi per crescere. In casa regnerà finalmente un clima più disteso. L’amore merita fiducia.

2° - Pesci - Luglio porterà con sé romanticismo, nuove emozioni e voglia di lasciarsi andare, sia per chi è in coppia che per i single. Le occasioni per divertirsi non mancheranno. Se tendete a chiudervi, fate uno sforzo per aprirvi al mondo: potreste incontrare una persona speciale destinata a portare gioia e leggerezza.

Non è escluso il ritorno di un vecchio amore o di un’amicizia importante. Lasciate andare ciò che appartiene al passato e fate spazio al nuovo. Il lavoro richiederà energia e dedizione, ma vi permetterà anche di ottenere soddisfazioni concrete.

1° - Cancro - Dopo un giugno ricco di sorprese, luglio rappresenterà un’occasione per fare un salto di qualità, sia nella vita privata che in quella professionale. Mostrerete resilienza e capacità di adattamento, anche di fronte a rinunce o cambi di programma. Avrete voglia di vivere con più leggerezza, senza troppi schemi. Potrebbe arrivare una bella notizia legata alla famiglia o alla relazione sentimentale. Se siete single, non sentitevi in difetto per aver incontrato solo persone poco affidabili: la persona giusta arriverà al momento opportuno. Vivete con spontaneità.