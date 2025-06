L'oroscopo del mese di luglio 2025 premia i Pesci con il 1° posto in classifica, regalando loro emozioni intense. Per il Toro, invece, si prevede un periodo turbolento, anche a livello amoroso. Le stelle hanno molto altro in serbo per ciascun segno dello zodiaco: approfondiamo le previsioni astrologiche.

Classifica e oroscopo di luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Toro. Il mese di luglio si preannuncia piuttosto turbolento per molti di voi. La voglia di cambiamento sarà forte, ma non tutti gli obiettivi potranno essere raggiunti nell’immediato.

In ambito sentimentale, chi è solo potrebbe vivere flirt fugaci che non lasceranno tracce profonde, mentre chi è in coppia dovrà affrontare alcuni momenti di tensione e incomprensioni. Attenzione ai luoghi affollati e alle situazioni stressanti: potreste sentirvi nervosi o insofferenti. Le spese non previste.potrebbero creare qualche disagio. Meglio essere prudenti nella gestione del denaro.

Alcuni dovranno rinunciare alle vacanze o rimandarle, e questo potrebbe accentuare il senso di frustrazione. Ritagliatevi comunque spazi di leggerezza, anche a casa: cucinare qualcosa di nuovo o guardare un film potrebbe aiutare. Riposate più che potete: la seconda parte dell’anno richiederà energia.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Luglio sarà un mese altalenante, con alti e bassi che vi costringeranno a rivedere spesso i piani.

Le giornate scorreranno senza monotonia, ma proprio per questo rischierete di accumulare stress. Sul lavoro potrebbe arrivare una mole notevole di richieste o incombenze, e servirà sangue freddo per mantenere il controllo. I più giovani, invece, riusciranno a godersi un po’ di relax, soprattutto se impegnati negli studi. Le relazioni affettive richiederanno attenzione: chi è in coppia dovrà affrontare questioni importanti riguardo al futuro, mentre chi è solo avrà la possibilità di fare incontri, ma il consiglio è di non forzare nulla. Potreste sentirvi affaticati o un po’ sotto tono: prendetevi cura del vostro benessere. Fate attenzione a non isolarvi se qualcosa non va come sperato. Meglio optare per vacanze brevi e vicine.

1️⃣0️⃣- Acquario. La prima metà di luglio sarà piuttosto lenta e forse poco stimolante. Sentirete il bisogno di staccare, ma non tutti riusciranno a farlo nell’immediato. Il desiderio di leggerezza aumenterà con il passare dei giorni, e dalla seconda metà del mese la situazione migliorerà visibilmente. Ci saranno serate allegre, eventi, sagre, feste di paese: occasioni ideali per rilassarsi e dimenticare le preoccupazioni. Chi è single avrà modo di divertirsi senza troppi pensieri, mentre chi è in coppia troverà nuove intese, anche grazie a sorprese inaspettate. Il caldo potrebbe rallentarvi: cercate momenti di freschezza e relax. Cercate di non trascurare la pelle: le scottature sono dietro l’angolo.

Il consiglio è di dosare gli impegni e concedervi anche il diritto di non fare nulla.

9️⃣- Vergine. Finalmente arriva una boccata d’aria fresca per molti nati del segno. L’ansia che vi ha accompagnato nei mesi precedenti inizierà a dissolversi, lasciando spazio a una maggiore serenità. Sul fronte emotivo, potrete prendere decisioni importanti con maggiore lucidità. Chi ha vissuto un rapporto instabile avrà modo di fare chiarezza, mentre i single potranno assaporare la libertà e gli incontri senza pressioni. Il lavoro riserverà soddisfazioni, in particolare per chi gestisce un’attività commerciale o turistica: il flusso di entrate sarà positivo e permetterà anche di sanare alcuni debiti. Verso fine mese vi sarà possibile organizzare una vacanza meritatissima: il mare sarà la meta ideale.

Lasciatevi andare alle emozioni, non temete di mostrare ciò che sentite. L’estate, quest’anno, potrebbe aiutarvi a rinnovare dentro e fuori.

8️⃣- Scorpione. Per voi, luglio sarà un mese intenso, carico di passione, incontri e... qualche complicazione. I sentimenti saranno particolarmente intensi e coinvolgenti: se siete soli, vivrete avventure piene di brividi; se siete in coppia, l’intesa fisica e mentale sarà alle stelle, ma potrebbero riemergere anche vecchie gelosie o incomprensioni. Chi resterà in città troverà comunque il modo di divertirsi, tra uscite serali, eventi culturali e nuovi legami. Ci sarà un via vai di persone, parenti o amici: sarete spesso circondati da voci e risate. Fate attenzione però alla guida e al traffico, così come al riposo: caldo e zanzare potrebbero mettervi a dura prova.

Evitate di prendere decisioni affrettate: seguite l’istinto, ma con un pizzico di prudenza.

7️⃣- Ariete. Luglio segnerà una svolta sentimentale importante. Le coppie che hanno vissuto tensioni potranno chiarirsi e ritrovare complicità, mentre chi ha subito un tradimento o una delusione avrà l’opportunità di perdonare e ricominciare. Per i single ci sarà spazio per nuove emozioni, incontri piacevoli e legami che potrebbero evolvere. L’estate scorrerà tra giornate spensierate e impegni da non trascurare. Chi è alla ricerca di un lavoro troverà buone opportunità, magari part-time, ma utili per fare esperienza. Sospendete i progetti più ambiziosi e rimandate le decisioni a settembre. Approfittate di questo mese per rilassarvi, riconnettervi con i vostri affetti e godervi la stagione.

Vecchie amicizie o parenti lontani potrebbero ricomparire, portando ricordi e nuove emozioni.

6️⃣- Capricorno. La seconda parte dell’anno comincia con un’atmosfera più distesa. Dopo mesi impegnativi, avrete l’occasione di ritrovare voi stessi, rallentare e rimettere ordine nei pensieri. Sarà un luglio fatto di ritorni: amici che non vedevate da tempo, familiari con cui riallacciare il rapporto. I sentimenti torneranno a essere centrali. Se siete soli, il fascino personale vi aiuterà a conquistare nuove conoscenze interessanti. Se siete in coppia, la comunicazione sarà più fluida. Chi riuscirà a partire per le vacanze vivrà momenti rigeneranti. Prendete questo mese come una parentesi felice in cui recuperare energia e amore per ciò che fate.

Dedicatevi anche a ciò che amate, che sia il giardinaggio, la lettura o il cinema: vi farà bene.

5️⃣- Gemelli. Dopo mesi sottotono, finalmente il sole torna a splendere anche per voi. Luglio sarà un mese pieno di occasioni, sorrisi, giornate movimentate e notti stellate. L’amore riprende quota: chi ha appena festeggiato il compleanno si sentirà pronto a tagliare i rami secchi e a iniziare qualcosa di nuovo. Per i single sono previste storie appassionanti e nuove conoscenze. Gusterete nuovi piatti, parteciperete a feste o cene sotto le stelle, vi lascerete andare a flirt che faranno battere il cuore. Chi ha un’attività in proprio noterà un miglioramento nei guadagni. Unica avvertenza: occhio alle multe e alla pelle sotto il sole.

Anche un po’ di disciplina servirà, ma senza togliervi il piacere del momento. Vivete ogni giorno come un piccolo viaggio da ricordare.

4️⃣- Bilancia. A luglio inizierà per voi una fase di rinascita. Vi sentirete più in armonia con ciò che vi circonda e sarete pronti a lasciarvi alle spalle stress e tensioni. Il vostro fascino sarà in primo piano, e chi è solo potrà fare colpo facilmente, soprattutto se uscirà dalla zona di comfort. Evitate le discussioni inutili, soprattutto in casa. Chi ha vissuto un periodo faticoso a livello lavorativo potrà finalmente rallentare. Ci saranno giorni dedicati solo al relax, altri più dinamici. Cercate di bilanciare doveri e piaceri. Una vacanza, anche breve, potrebbe fare la differenza.

Tenete lontani i parenti ficcanaso e seguite il vostro istinto. Potreste provare emozioni inaspettate, persino un colpo di fulmine.

3️⃣- Cancro. Luglio vi porterà energia nuova, gioia e leggerezza. Dopo un periodo complicato, avrete modo di rilassarvi, uscire, divertirvi. Le giornate saranno calde ma ricche di stimoli: tra giornate al mare e serate in compagnia di chi amate, troverete il tempo per ritrovare voi stessi. In amore, le coppie affiatate rafforzeranno il legame, mentre chi è solo potrà vivere storie travolgenti. Sarete in vena di romanticismo e dolci sorprese. Avrete voglia di osare anche in campo affettivo, di dire ciò che sentite davvero. Lasciatevi guidare dal cuore. Se potete, organizzate un viaggio romantico o una gita fuori porta: vi farà brillare gli occhi e l’anima.

2️⃣- Leone. Il vostro mese preferito non vi deluderà: sarete protagonisti assoluti dell’estate. Ritroverete il vostro spirito brillante e la voglia di stare in mezzo alla gente. Ci saranno inviti, matrimoni, occasioni da celebrare. Finalmente, dopo mesi complessi, potrete risplendere e lasciarvi alle spalle ogni preoccupazione. Le giornate saranno intense e movimentate, e anche i cuori solitari potranno divertirsi senza pensieri. Ritagliate tempo per la famiglia, soprattutto se ci sono bambini o persone care con cui condividere momenti felici. Occhio però alla guida e ai mezzi pubblici: meglio non abbassare la soglia dell’attenzione. Il vostro carisma sarà una calamita. Vivete ogni istante come se fosse il più importante.

1️⃣- Pesci. “Luglio col bene che ti voglio” potrebbe essere la vostra colonna sonora. Dopo un inverno faticoso e una primavera incerta, l’estate vi regalerà emozioni profonde. L’amore sarà il protagonista assoluto: se siete soli, potreste incontrare una persona speciale in vacanza o in un contesto spensierato. Le coppie giovani potrebbero fare progetti importanti. Chi lavora nel turismo o vicino al mare sarà particolarmente favorito. Prendetevi una pausa dai progetti ambiziosi, rallentate e godetevi ciò che di bello c’è intorno. Questo mese sarà anche un’occasione per fare bilanci, eliminare ciò che non vi fa più bene e prepararvi a un nuovo ciclo. L’estate vi guiderà verso una nuova consapevolezza, fatta di sogni da inseguire con più fiducia.