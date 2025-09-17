Il week-end di sabato 20 e domenica 21 settembre regala un oroscopo fortunato ai nati del Leone, mentre per i Gemelli le ore saranno poco propizie. Le stelle hanno ancora altro da rivelare in merito a questo fine settimana, accompagnato da Luna in Vergine, che segna ufficialmente la fine della stagione estiva.

Previsioni dell'oroscopo con classifica del week-end 20-21/9

12° Gemelli – State attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole.

Questo fine settimana vi offrirà l’occasione di alleggerire i pensieri e di godervi un po’ di spensieratezza. Vi ritroverete davanti al vostro programma televisivo preferito, lasciando da parte l’abbigliamento formale per coccolarvi con tute morbide o pigiami confortevoli. Qualcuno potrebbe accendere il camino per creare un’atmosfera più calda e intima, soprattutto se le temperature vi mettono a disagio. Le coppie innamorate sentiranno tornare viva una scintilla che sembrava sopita.

11° Acquario – Queste due giornate vi vedranno più pigri e desiderosi di non fare nulla, se non restare a poltrire davanti alla televisione. È comprensibile, visto che la settimana appena trascorsa è stata impegnativa e vi ha lasciato senza energie.

Nonostante questo, non potrete sottrarvi completamente alle incombenze di casa: ci saranno pulizie da affrontare o piccoli aggiustamenti che non è più possibile rimandare. L’aria fredda vi farà pensare all’inverno che bussa in anticipo, e la tentazione di rispolverare il piumino o accendere i riscaldamenti sarà forte. In amore non mancheranno momenti intensi, con attimi di passione che riporteranno equilibrio nella vita di coppia.

10° Bilancia – Avete bisogno di staccare la spina e di ricaricare le energie, perché la stanchezza accumulata negli ultimi giorni si fa sentire in modo evidente. Alcuni imprevisti vi hanno costretto a riorganizzare i vostri piani e ora il corpo e la mente chiedono tregua.

Il fine settimana sarà l’occasione per trascorrere tempo di qualità con il partner, lasciandovi trasportare dalla passione e dalla complicità. Cercate però di mantenere stabile l’umore, anche se qualche delusione sportiva o familiare rischia di innervosirvi. È possibile che figli o nipoti vengano a trovarvi, portando un po’ di movimento nelle vostre giornate. Non dimenticatevi di dare uno sguardo alle questioni finanziarie, che richiedono attenzione.

9° Pesci – La mattinata di sabato potrebbe essere ancora legata a impegni di lavoro o di studio, e dovrete stringere i denti prima di potervi concedere il vero relax. Alcune questioni personali o professionali andranno definite con chiarezza. In molte famiglie nascerà il desiderio di trascorrere il fine settimana in modo diverso dal solito: una cena al ristorante, una passeggiata al centro commerciale o un’attività stimolante insieme.

Qualcuno si dedicherà allo shopping, mentre altri riceveranno notizie che annunceranno cambiamenti importanti in arrivo. Restate pronti ad adattarvi e accogliete le novità con spirito positivo.

8° Cancro – Dopo una settimana che vi è sembrata interminabile, finalmente potrete respirare e concedervi una pausa. Il sabato sarà vivace e creativo, ideale per dedicarvi a un hobby, a un’attività manuale o a un momento spensierato con gli amici. La domenica potrebbe invece portarvi un po’ di agitazione o qualche palpitazione: siete molto sensibili e a volte tendete a ingigantire i piccoli problemi. Cercate di non confrontarvi troppo con gli altri e rispettate i vostri tempi. Da qui a poco potreste avviare una nuova abitudine che, coltivata con costanza, vi porterà grandi soddisfazioni.

In amore il clima sarà luminoso e rassicurante.

7° Toro – Vi attendono giornate serene, con una domenica sera che potrebbe rivelarsi particolarmente speciale. Vi ritroverete a riflettere su desideri che per troppo tempo avete trascurato e vi accorgerete di aver lasciato da parte cose che un tempo erano per voi essenziali. Questo fine settimana vi darà la possibilità di rimettervi in pari con lavori o compiti arretrati e allo stesso tempo di recuperare lo slancio che sembrava essersi spento. Tornerete in sella con più determinazione, pronti a vivere le prossime sfide con energia rinnovata.

6° Ariete – Sabato rappresenterà il momento più bello della settimana. Finalmente riuscirete a lasciare spazio al divertimento, al gioco e allo svago, lasciando da parte i doveri.

L’energia non vi mancherà e riuscirete a trasmetterla anche a chi vi circonda, creando un’atmosfera vivace in famiglia e in coppia. Potrete dedicarvi alla cura della casa, che avete trascurato nei giorni scorsi, oppure concedervi un momento per voi stessi, magari con un taglio di capelli nuovo o una coccola in un centro benessere. Il vostro entusiasmo sarà contagioso.

5° Vergine – Questo fine settimana vi inviterà a occuparvi delle faccende pratiche e dell’organizzazione della vita quotidiana. Pulizie, riordino del guardaroba o controllo dei conti diventeranno attività prioritarie. Durante la settimana siete sempre sommersi dagli impegni e avete poco tempo per voi stessi, ma ora potrete finalmente recuperare le vostre passioni e dedicarvi a ciò che amate fare.

Un progetto importante vi frulla nella mente da tempo, ma sarebbe meglio rimandarlo: il corpo vi chiede riposo e vi meritate di ascoltarlo.

4° Sagittario – Dopo giornate frenetiche, questo fine settimana vi permetterà di rallentare i ritmi e di respirare un po’ di libertà. Chi lavora a contatto con il pubblico sarà comunque impegnato, ma riuscirà a ritagliarsi momenti di piacere. Il sabato sarà ideale per condividere una pizza in compagnia e lasciarsi andare alla leggerezza. La domenica, invece, potrete alzarvi con calma, sorseggiare il caffè senza fretta e godervi ogni istante. I più giovani potrebbero fare le ore piccole con una maratona della loro serie preferita, lasciandosi trasportare dal divertimento.

3° Scorpione – Dopo una settimana intensa, trascorsa a correre da un impegno all’altro, sentirete il bisogno di fermarvi. Questo fine settimana vi offrirà un’occasione preziosa per ricaricare le batterie. Se in famiglia dovessero nascere discussioni legate a soldi o questioni delicate, cercate di non lasciarvi trascinare nelle polemiche e mantenetevi su un piano neutrale. La cosa migliore sarà dedicarsi al riposo: vi sentirete più attratti dal calore del divano che da uscite rumorose. Una serata con pizza e chiacchiere leggere vi regalerà comunque gioia e spensieratezza.

2° Capricorno – Vi aspetta un fine settimana tranquillo, anche se non mancheranno piccoli drammi familiari che potrebbero disturbare la vostra pace.

Spesso tra le mura domestiche si creano tensioni che vi pesano e vi causano mal di testa, ma avrete la possibilità di spegnere per un po’ le preoccupazioni. Dedicate tempo alla cura di voi stessi, concedetevi un bagno caldo, una lettura piacevole o il vostro programma preferito. Non abbiate timore di chiedere al partner un massaggio o un gesto di attenzione: ve lo siete guadagnato.

1° Leone – Queste giornate avranno il sapore dell’avventura e vi spingeranno a esprimere al meglio la vostra energia. Sarete più carichi che mai e pronti a concedervi un po’ di svago, che si tratti di un piccolo viaggio fuori stagione, di una serata diversa dal solito o di attività nuove. Sarà il momento giusto per distrarvi dalle preoccupazioni quotidiane.

Alcuni di voi saranno tentati di restare in casa, abbandonandosi alla pigrizia, ma sarebbe meglio reagire e non farsi sopraffare dall’inerzia. Lasciate che la vostra vitalità vi accompagni verso esperienze stimolanti.