La settimana dal 22 al 28 settembre, la prima dell’autunno, regala un buon oroscopo ai nati del Leone, che continuano a beneficiare di un forte sostegno astrologico. Al contrario, l'Ariete vivrà un periodo di ricerca interiore e profonda riflessione. Per l’Acquario saranno giorni decisivi: nuove opportunità e progetti in arrivo, ma serviranno costanza ed equilibrio per gestire le pressioni esterne e proteggere le proprie energie. Di seguito le previsioni settimanali con classifica decrescente segno per segno.

Classifica e previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 28 settembre

12° Ariete – Questa settimana per voi rappresenta un momento di riflessione e di ricerca interiore. Dopo mesi ricchi di emozioni contrastanti, sentite l’esigenza di fermarvi, guardarvi dentro e fare un bilancio della vostra vita. La vostra natura vi porta a proteggere chi amate e a costruire un nido sicuro per la famiglia, ed è proprio in questi giorni che il bisogno di rafforzare i legami affettivi diventa più forte. Non abbiate timore di esprimere ciò che provate: la vulnerabilità non è un limite, ma un dono che permette agli altri di avvicinarsi a voi con sincerità. Il dialogo sarà la chiave per chiarire eventuali incomprensioni e per ritrovare serenità nei rapporti più importanti.

Sul fronte lavorativo, potrebbero presentarsi nuove opportunità, ma sarà fondamentale non lasciarsi prendere dalla fretta: meglio procedere con calma, un passo alla volta, evitando scelte affrettate. Se doveste sentirvi incerti, affidatevi a chi considerate una guida: un consiglio ricevuto al momento giusto può illuminare la strada.

11° Sagittario – L’arrivo dell’autunno porta con sé un velo di malinconia, soprattutto per chi come voi ama la luce del sole e il contatto con la natura. Dopo mesi vissuti in maniera intensa, il cambio di stagione può farvi sentire meno energici, ma questo non deve diventare un ostacolo. Le giornate autunnali vi offrono nuove occasioni di introspezione e di crescita personale.

Chi sta inseguendo un sogno o un obiettivo professionale avrà la possibilità di fare passi concreti in avanti, purché mantenga la concentrazione e non disperda le energie in troppi progetti contemporaneamente. La vostra grande forza sta nella capacità di organizzare e pianificare, ed è proprio facendo leva su queste qualità che riuscirete a superare la malinconia stagionale e a costruire basi solide per il futuro.

10° Scorpione – L’autunno si apre con una ventata di serenità e nuove opportunità. Dopo l’intensità dei mesi passati, sentite il bisogno di rallentare e di ritrovare equilibrio. Le serate più tranquille vi permetteranno di riconnettervi con voi stessi, di dedicarvi a progetti che richiedono concentrazione e di fare chiarezza sulle priorità.

Potrebbe essere il momento ideale per concedervi una breve pausa dal lavoro o per organizzare un piccolo viaggio in compagnia di una persona cara. La vostra autenticità è la vostra arma migliore: non cambiate atteggiamento per compiacere gli altri, perché la coerenza e la sincerità vi apriranno le porte giuste. Una notizia inaspettata potrebbe sorprendervi, scuotendo alcune certezze ma offrendovi anche l’occasione di fare un balzo in avanti. Abbiate coraggio: chi si mette in gioco può ottenere molto.

9° Toro – L’autunno vi regala una sensazione di pace e di stabilità. Dopo un’estate intensa, sentite il bisogno di rallentare i ritmi e di godervi momenti più intimi e riflessivi. Vi ritrovate a fare bilanci, a osservare i frutti di ciò che avete seminato e a riflettere su ciò che davvero conta nella vostra vita.

Questa settimana vi sarà particolarmente favorevole per riorganizzare le questioni pratiche, soprattutto quelle legate alla casa e alle finanze: potreste pensare a piccoli rinnovamenti domestici o a investimenti utili per il futuro. In alcuni casi, potreste chiudere un rapporto estivo che non vi regala più emozioni. Non lasciate che lo stress prenda il sopravvento: dedicatevi al vostro benessere fisico e mentale, concedetevi momenti di relax e affrontate le sfide con calma e lucidità.

8° Bilancia – L’equinozio d’autunno porta con sé un’energia particolare che vi regala entusiasmo e desiderio di agire. Sentirete l’urgenza di recuperare ciò che avete lasciato in sospeso e di portare a termine progetti iniziati da tempo.

Sarà anche un periodo favorevole per sistemare questioni economiche, chiudere rapporti ormai logori o allontanarvi da persone che non fanno più parte della vostra crescita. L’autunno vi invita a un bilancio interiore: il tempo scorre veloce, e vi accorgete che non potete permettervi di rimandare ciò che desiderate davvero. In questi giorni, potreste ricevere una sorpresa inaspettata, un gesto o una notizia che vi farà battere il cuore e vi incoraggerà a intraprendere un nuovo percorso. Abbiate fiducia: a volte basta un piccolo passo per cambiare radicalmente la direzione della propria vita.

7° Gemelli – La settimana porta con sé una certa stabilità, anche se vi sentite ancora appesantiti dal ritmo frenetico delle scorse settimane.

Il ritorno alla routine, tra lavoro e studio, potrebbe sembrarvi faticoso, soprattutto se siete costretti a spostarvi molto. Cercate di non accumulare stress: esprimete ciò che provate, condividete le vostre preoccupazioni e non tenete tutto dentro. Nei prossimi giorni la comunicazione sarà la vostra risorsa più preziosa: vi aiuterà a risolvere incomprensioni e a riavvicinarvi a chi vi sta accanto. In amore, se avete attraversato un periodo di distacco, riscoprirete l’importanza della persona che vi è vicina. In famiglia, un cambiamento significativo potrebbe riguardare qualcuno che amate, e il vostro sostegno sarà fondamentale. A livello fisico, fate attenzione al vostro benessere: il corpo chiede aria fresca e più cura.

6° Capricorno – Questa settimana vi mette alla prova, ma allo stesso tempo vi dà la possibilità di dimostrare la vostra forza. Tutto sembra andare nella direzione giusta, ma non per questo dovete abbassare la guardia. Le sfide non mancheranno e vi sarà richiesto impegno costante. Potreste fare incontri interessanti che in futuro si riveleranno fondamentali sia sul piano personale che su quello professionale. Una decisione importante dovrà essere presa, e anche se il parere di persone fidate vi sarà utile, alla fine sarete voi a dover scegliere. In famiglia, tenete gli occhi aperti su figli o nipoti: potrebbero esserci cose non dette che richiedono attenzione. A livello economico, potrebbero esserci spese improvvise che vi porteranno a rivedere il bilancio.

Usate la vostra capacità di pianificazione per affrontare tutto con serenità.

5° Acquario – Questa settimana sarà cruciale per concentrare energie e determinazione sugli obiettivi più importanti. È un periodo fertile per avviare nuovi progetti o per dare forma a sogni rimasti troppo a lungo chiusi nel cassetto. L’impegno e la costanza saranno fondamentali per cogliere le opportunità che vi si presenteranno. Non dimenticatevi però del vostro benessere: un’alimentazione sana, l’idratazione e un po’ di movimento vi aiuteranno a mantenere la lucidità e a non perdere equilibrio. In ambito lavorativo o scolastico, potreste avvertire una certa pressione da parte di chi pretende troppo da voi: imparate a dire di no e a proteggere la vostra energia.

Qualcosa di importante si muoverà all’improvviso, cogliendovi di sorpresa: fatevi trovare pronti.

4° Cancro – Siete noti per la vostra energia e determinazione, qualità che in questi giorni emergeranno in tutta la loro forza. L’autunno vi invita a un equilibrio tra azione e riposo: da un lato non volete rinunciare al divertimento, dall’altro sentite la necessità di recuperare energie. È il momento giusto per investire nelle vostre passioni e nei vostri progetti, senza trascurare i piccoli piaceri quotidiani. Potreste trovarvi davanti a una scelta che, seppur apparentemente semplice, porterà grandi conseguenze nei prossimi mesi. Non abbiate paura di ritagliarvi tempo per voi stessi: troppo spesso mettete gli altri al primo posto, dimenticando le vostre necessità.

3° Pesci – La settimana inizia con una rinnovata energia e una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate. Avete sogni e progetti che vi ronzano in testa da tempo, e ora siete pronti a dare loro forma concreta. La voglia di cambiamento sarà forte, che si tratti di un viaggio, di un trasferimento o di un nuovo percorso personale. Non fatevi frenare dall’insicurezza: coltivate l’immaginazione e apritevi a esperienze nuove. Nei prossimi giorni potreste vivere momenti speciali in compagnia di qualcuno che vi fa sentire compresi, o semplicemente concedervi un meritato relax con chi vi è vicino. Il weekend sarà perfetto per ricaricare le batterie e per ritrovare armonia.

2° Vergine – Dopo settimane di transizione, finalmente ritrovate la chiarezza che cercavate.

Questo periodo segna per voi una rinascita: decisioni importanti verranno prese con maggiore sicurezza, e molte questioni rimaste sospese troveranno soluzione. In amore e in famiglia tornerà la serenità, e avrete modo di ricostruire equilibri che sembravano compromessi. L’energia sarà tanta e vi sentirete pronti a ricominciare con entusiasmo. È anche il momento ideale per occuparvi della vostra salute: con un po’ di attenzione all’alimentazione e all’attività fisica riuscirete a sentirvi più forti e pronti ad affrontare la nuova stagione.

1° Leone – Questa settimana vi vede protagonisti. Le emozioni si intensificano e vi trovate davanti a scelte che potrebbero influenzare i prossimi mesi. Non chiudetevi alle possibilità che si presenteranno: accettate gli inviti, cogliete le nuove proposte, mostrate ciò che sapete fare.

È un momento in cui potete brillare e farvi notare, soprattutto se desiderate cambiare lavoro o dare una svolta significativa alla vostra vita. Dovrete però fare attenzione alle invidie e alle gelosie di chi vi circonda: qualcuno potrebbe non condividere le vostre scelte, ma la vostra determinazione farà la differenza. Sul piano economico, sarà importante rivedere il bilancio e ridurre le spese superflue per evitare tensioni a fine mese. La vostra forza e il vostro coraggio vi permetteranno di affrontare tutto con spirito ruggente.