L'oroscopo del 25 luglio 2025 segue le indicazioni della Luna in Leone, che ammicca all'indirizzo del Sagittario. Quest'ultimo segno dello zodiaco si posiziona al 1° posto nella classifica giornaliera, mentre l'Ariete è ultimo. Queste 24 ore sembrano portare bene anche ai nati del Gemelli, dell'Acquario e del Pesci. Di seguito la classifica decrescente e le previsioni astrologiche.

Classifica e oroscopo del giorno 25 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete. Se state affrontando un cambiamento importante, sappiate che ogni nuova strada inizia con un piccolo passo.

Non dovete avere tutte le risposte subito: abbiate fiducia nel processo. Il coraggio non è non avere paura, è agire anche con la paura addosso. Questa estate sembra particolarmente insolita per voi. Vi sentite sospesi tra emozioni contrastanti: a tratti siete sereni, ma basta un dettaglio per farvi perdere la calma. Avete un forte desiderio di evadere dalla solita routine, magari sognate una vacanza che continua a sfuggirvi per vari motivi. In questa giornata potreste sentirvi spossati, con poca voglia di fare qualsiasi cosa. Nelle relazioni di coppia, sarà facile incappare in discussioni complicate: cercate di non alimentare le tensioni e di affrontare tutto con maggiore leggerezza. Uscire, distrarsi e sorridere sarà la scelta più saggia.

Ricordate che anche le tempeste più forti prima o poi si placano.

1️⃣1️⃣- Scorpione. La vita vi ha forse resi stanchi e disillusi, ma ricordatevi che la forza non si misura solo quando tutto va bene, bensì quando scegliete di non arrendervi. Riposatevi, respirate, ma non smettete di credere in ciò che siete. L’estate che state vivendo non è quella che avevate immaginato. Qualcosa continua a tormentarvi e, nonostante i tentativi, riuscite a fatica a lasciarvi andare. Negli ultimi mesi avete attraversato esperienze intense e la vostra fiducia ha subito degli scossoni. La giornata potrebbe presentarsi caotica, con qualche momento di confusione, ma nulla di davvero preoccupante. Già dal pomeriggio, l’umore migliorerà e sentirete un certo sollievo.

Inseguire i propri sogni non è mai facile, ma ogni piccolo passo sarà fondamentale per arrivare alla meta. Non arrendetevi.

1️⃣0️⃣- Toro. Se avete il cuore spezzato, non lasciate che il dolore vi convinca di non essere abbastanza. L’amore che avete dato parla della vostra bellezza interiore. Le ferite si rimarginano e lasciano spazio a versioni di voi ancora più autentiche. La giornata si presenterà con una miscela di emozioni: da un lato potreste vivere incontri stimolanti, dall’altro potreste imbattervi in situazioni sentimentali non corrisposte. Non tutto va secondo i vostri desideri, ma ciò che conta è come reagite agli imprevisti. Alcuni di voi potrebbero avvertire piccoli fastidi fisici, come mal di testa o problemi di pressione: ascoltate il vostro corpo.

Chi vive in zone turistiche potrebbe sentirsi sopraffatto dal caos estivo e desiderare un po’ di pace. In serata, una notizia potrebbe destabilizzarvi: evitate di darle troppo peso prima di avere un quadro chiaro.

9️⃣ - Capricorno. Spesso vi sentite invisibili. Sappiate che il vostro valore non dipende da chi vi guarda, ma da chi siete quando nessuno osserva. Continuate a fare la differenza in silenzio: chi ha occhi per vedere, vi noterà. È il momento di mettere ordine: ci sono conti da rivedere e questioni pratiche da affrontare. Avete in mente un cambiamento, forse nell’aspetto o nella professione, ma non è il momento di prendere decisioni affrettate. Aspettate ancora qualche giorno. Alcuni di voi potrebbero avere impegni improrogabili o fastidi fisici da sistemare, come una visita medica.

Fate attenzione a possibili sanzioni o spese impreviste: la gestione economica potrebbe diventare impegnativa entro la fine del mese. Mantenete la calma, e non trascurate il riposo.

8️⃣- Bilancia. Se avete un sogno nel cassetto, apritelo. Smettetela di rimandare. Il momento perfetto non esiste, ma il momento giusto sì: è adesso. Non siate i primi a sabotarvi. Fate quel primo passo e poi un altro. E poi un altro ancora. Questa giornata potrebbe farvi comprendere che non tutto ciò che accade è negativo. Chi lavora in proprio avrà l’opportunità di ottenere buoni risultati economici. State cercando di recuperare stabilità finanziaria, ma la strada non è facile. Sarà importante affrontare ogni situazione con prudenza: un dettaglio potrebbe rivelarsi fuorviante.

In amore, chi ha intrapreso una nuova conoscenza dovrebbe evitare di esporsi troppo presto. Alcuni di voi potrebbero essere ancora legati a un vecchio amore e questo sta influenzando i pensieri attuali. Serve chiarezza, anche nei sentimenti.

7️⃣- Vergine. Vi sentite in colpa per non essere sempre forti, ma ricordate: non siete macchine, siete esseri umani. La vulnerabilità è forza che respira. Ogni tanto ci si può fermare e dire: “Sto facendo il meglio che posso”. E va bene così. L’influenza di alcune dinamiche recenti potrebbe avervi resi confusi e un po’ instabili, ma nelle prossime ore la nebbia si diraderà. Avete vissuto giorni di sbalzi d’umore e pensieri vaganti, ma ora tutto sembra tornare al suo posto, soprattutto in famiglia.

Fate attenzione alla salute e, in particolare, all’alimentazione: negli ultimi tempi potreste aver esagerato con qualche vizio. Questo weekend è l’occasione giusta per chiudere questioni rimaste in sospeso, fare ordine e prepararvi a nuove sfide. Alcune spese saranno necessarie, ma riuscirete a rimettervi in pari.

6️⃣- Cancro. Voi che vi siete rialzati mille volte, anche se nessuno lo sa, siete un esempio vivente di resilienza. Non avete bisogno di applausi: la vostra dignità è già un premio. Continuate a camminare con la testa alta. La strada giusta vi riconoscerà. Dopo una settimana piuttosto impegnativa, arrivano segnali positivi. Avete affrontato momenti difficili e vi sentite provati, ma la giornata porterà una ventata di leggerezza.

Finalmente potrete dedicarvi a ciò che amate senza troppe pressioni. In amore ci saranno momenti intensi, soprattutto per chi è in coppia: lasciatevi sorprendere dal partner. Chi è single potrebbe ricevere un invito inatteso o trovarsi coinvolto in un’uscita piacevole. La timidezza andrà messa da parte: è il momento di lasciarsi andare e godere del presente.

5️⃣ - Leone. Se sentite di aver perso la direzione, sappiate che smarrirsi non significa fallire. Significa che siete vivi, in cammino, in ricerca. Le risposte arriveranno. Intanto, restate presenti. Ogni giorno può insegnarvi qualcosa di nuovo. La giornata sarà favorevole per sistemare questioni lasciate in sospeso. Qualcosa che avete atteso a lungo, come una risposta importante o una consegna, finalmente arriverà.

Le preoccupazioni recenti si dissolveranno gradualmente. In amore torna la passione, e anche i cuori solitari avranno buone possibilità di fare incontri interessanti. Concedetevi un momento di libertà, lasciate il lavoro da parte e godetevi la leggerezza. Solo un consiglio: cercate di non esagerare con gli strappi alimentari, soprattutto se avete una certa debolezza per pizza e dolci.

4️⃣ - Pesci. Siete sempre disponibili per tutti, però non dimenticatevi di esserlo anche per voi stessi. L’amore che donate merita di tornare anche verso casa vostra. Prendetevi cura di voi, senza sensi di colpa. Quella che si prospetta sarà una giornata di soddisfazioni, ma anche di importanti riflessioni. Per i single ci sarà la possibilità di vivere emozioni improvvise e coinvolgenti.

Chi è in coppia, invece, potrebbe prendere decisioni significative legate al futuro: vacanze, convivenze o cambi di città saranno all’ordine del giorno. Non tutto ciò che brilla è autentico, quindi scegliete con attenzione dove investire il vostro tempo e le vostre energie. Se state affrontando un momento difficile, non scoraggiatevi. La resilienza è la vostra arma segreta: rialzarsi è sempre possibile, anche dopo numerose cadute.

3️⃣- Acquario. Certe volte vi sentite fuori posto, m forse non siete voi il problema. Forse è la circostanza che non vi assomiglia più. Abbiate il coraggio di cercare spazi dove potete respirare davvero, essere ascoltati, sentirvi accolti. Vi sentirete più socievoli del solito, con una voglia nuova di comunicare e condividere.

Qualcosa dentro di voi si sta muovendo: è un cambiamento positivo, che vi permetterà di ritrovare entusiasmo. I sogni lasciati in sospeso meritano una seconda possibilità. Se ci metterete impegno, potrete realizzare molto più di quanto immaginate. Non lasciate che le critiche o le opinioni esterne vi frenino: solo voi conoscete davvero la vostra direzione. È il momento di credere in voi stessi e di dare il massimo, senza accontentarvi.

2️⃣- Gemelli. Siete in uno stato di forma eccellente: vivaci, dinamici e pronti a tuffarvi in nuove avventure. Dopo un periodo di chiusura, sentite il bisogno di recuperare spensieratezza. In queste 24 ore, non mancheranno momenti di leggerezza, nuovi incontri e situazioni stimolanti.

Un consiglio o un messaggio ricevuto da qualcuno potrebbe aprirvi gli occhi su qualcosa di importante. State percorrendo un cammino promettente, ma serve costanza. Mettete da parte le esitazioni e lasciatevi guidare dall’entusiasmo: chi si ferma è perduto. State cercando di ricominciare: non fatevi frenare dalla paura del giudizio. Chi vi ama davvero tiferà per voi, anche nei vostri tentativi incerti. Non importa da dove ripartite: importa dove scegliete di andare.

1️⃣-Sagittario. Se non credete più in voi stessi, lasciate che vi ricordi una cosa: siete sopravvissuti a tutto ciò che pensavate vi avrebbe distrutto. E questo non è un dettaglio. È una prova. Ora siete pronti a rinascere, se solo lo permettete a voi stessi.

Questa giornata porterà belle notizie e gratificazioni, specialmente nella sfera personale. Alcuni risultati che aspettavate da tempo finalmente si concretizzeranno. Se dovete prendere una decisione importante, questo è il momento adatto per farlo con lucidità. Nuove opportunità si affacceranno all’orizzonte: valutatele con attenzione ma senza paura. Anche in amore torneranno chiarezza e intensità, e le relazioni incerte potranno trovare un nuovo equilibrio. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza: a volte, condividere il peso rende tutto più semplice. Lasciatevi guidare da ciò che vi fa stare bene.

Sintesi astrologica del giorno

Dunque, il 25 luglio 2025, la Luna in Leone domina il quadro astrologico, amplificando creatività, autostima e desiderio di brillare, in sinergia con il Sole in Leone. L’energia è vivace e orientata all’espressione personale, ma l’opposizione con Plutone in Acquario può generare tensioni tra ambizioni individuali e dinamiche collettive, richiedendo equilibrio. E non è tutto.

Mercurio retrogrado in Leone invita a riflettere su comunicazioni e progetti, evitando decisioni impulsive. Venere in Gemelli e Urano in Gemelli favoriscono leggerezza e innovazione nelle relazioni, mentre Marte in Vergine spinge verso un’azione precisa e pratica.

Infine, Saturno e Nettuno retrogradi in Ariete supportano l’introspezione per concretizzare sogni e strutture. In pratica, è una giornata valida per esprimersi con coraggio, ma con attenzione a non forzare situazioni o cadere in conflitti di potere.