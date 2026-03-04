La settimana dal 9 al15 marzo 2026 presenta un oroscopo che si focalizza maggiormente sul livello della fortuna di ciascun segno zodiacale. L'astrologia del periodo porta movimenti, chiarimenti, qualche scossone e una manciata di occasioni che chiedono coraggio. Non tutto sarà lineare, ma quasi nulla sarà inutile. È un tratto di strada in cui le scelte rimandate tornano a farsi sentire e le parole non dette cercano voce. Alcuni segni dovranno alleggerire il carico, altri imparare a non rimandare, altri ancora scopriranno che la vita ha preparato una curva panoramica proprio quando pensavano di essere in salita.

Il segno più fortunato risulta essere il Cancro, premiato a pieno punteggio dalle stelle. Male, invece, il Capricorno.

Previsioni delle stelle per la settimana dal 9 al 15 marzo 2026

☘️☘️Capricorno. State correndo troppo. Vi siete caricati addosso impegni, responsabilità, aspettative e ora la pressione rischia di farvi saltare i nervi. Questa settimana vi chiede una cosa semplice ma difficile: delegare. Non tutto deve passare dalle vostre mani. Se continuate a voler controllare ogni dettaglio, finirete per esaurire le energie. Una sofferenza recente può essere davvero archiviata, ma solo se decidete di non tornarci sopra. Anche nelle discussioni cercate misura, non tutto merita una reazione accesa.

Alimentazione e ritmi più regolari vi aiuteranno a recuperare equilibrio.

☘️☘️☘️Toro. Qualcosa sta maturando, ma voi continuate a rimandare il momento di agire. Il rischio è che ciò che potrebbe diventare un’opportunità si consumi nell’attesa. I dubbi vi hanno già fatto perdere occasioni in passato, e la sensazione di insoddisfazione nasce anche da questo. Non servono rivoluzioni, basta un piccolo cambiamento quotidiano. Una decisione chiara, una nuova abitudine, un consiglio ascoltato senza testardaggine possono fare la differenza. Evitate di restare con un piede in due situazioni diverse. La coerenza vi restituirà forza e credibilità.

☘️☘️☘️Scorpione. Siete stanchi, e si vede. Troppe responsabilità, troppi pensieri, troppe persone che si appoggiano a voi.

Questa settimana diventa fondamentale fare pulizia. Tagliate ciò che non funziona più, anche nelle relazioni. Non è egoismo, è sopravvivenza emotiva. Fate attenzione alle spese e agli acquisti, qualcuno potrebbe proporvi qualcosa che non vale davvero ciò che costa. Chi studia o cerca lavoro deve procedere con metodo, senza voli irrealistici. La vostra forza resta la famiglia e gli affetti più giovani, ma non dimenticate che per esserci per loro dovete prima stare bene voi.

☘️☘️☘️Ariete. Venite da un periodo di demoralizzazione che ha inciso sia sul lavoro sia sull’amore. Le incomprensioni con il partner hanno creato distanza, ma questa settimana offre uno spiraglio importante: il dialogo torna possibile.

Se metterete da parte l’orgoglio, molte divergenze potranno essere chiarite. Anche sul fronte professionale qualcosa si muove più velocemente rispetto al passato. Non arrendetevi proprio ora. Buona volontà e intraprendenza vi aiuteranno a trasformare la stanchezza in slancio. È tempo di rimettervi in piedi con decisione.

☘️☘️☘️☘️Acquario. La settimana potrebbe sembrarvi monotona, quasi piatta. In realtà è una fase di riequilibrio. Qualche fastidio stagionale o un calo di energia vi invita a prendervi più cura del corpo. Alimentazione, idratazione e movimento non sono dettagli. Iscrivervi a un corso o tornare in palestra potrebbe regalarvi entusiasmo inatteso. In amore si intravedono passi avanti dopo un periodo complicato.

Con i figli o con i più giovani della famiglia ci sarà movimento e leggerezza. Non sottovalutate le piccole gioie.

☘️☘️☘️☘️Sagittario. Avete bisogno di aggiornare la vostra versione. Questa settimana richiede nuove competenze, nuove idee, nuove abitudini. Studiare, approfondire, ampliare le conoscenze sarà fondamentale, soprattutto se lavorate in proprio. Non limitate la fantasia, perché può diventare un alleato concreto. Rivedete la routine quotidiana e concedetevi anche qualche attenzione estetica che vi faccia sentire più sicuri. Una giornata nella natura può sciogliere tensioni interiori che vi portate dietro da un po’. In coppia torna la passione, se vi lasciate andare senza riserve.

☘️☘️☘️☘️Vergine. Cambiamenti e agitazione hanno segnato l’ultimo periodo, soprattutto sul piano professionale e finanziario.

Ora però ritrovate fiducia. Avete idee in cantiere e siete pronti a rimettervi in gioco. Recuperate terreno senza rimandare ancora. In amore qualcuno vive una sbandata che confonde le idee. Meglio non esporsi troppo finché non sarà chiaro se si tratta di sentimento profondo o entusiasmo passeggero. Curare l’aspetto esteriore e concedervi un momento di benessere vi aiuterà a sentirvi più centrati.

☘️☘️☘️☘️Bilancia. Le giornate saranno vivaci, anche se a tratti vi verrà voglia di mollare tutto e cambiare aria. Le situazioni complicate stanno lentamente perdendo forza. Resistete ancora un po’. Le coppie di lunga data devono ravvivare la relazione, altrimenti la noia rischia di insinuarsi. Il weekend porterà movimento e richieste da parte di qualcuno che si fida di voi.

Organizzatevi bene con impegni, verifiche o scadenze senza lasciarvi distrarre. Un po’ di shopping o una giornata diversa dal solito vi farà bene.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli. Avete bisogno di respirare aria diversa. La settimana favorisce momenti a contatto con la natura o comunque pause dal solito ritmo frenetico. Sarà un’occasione preziosa per riflettere su ciò che desiderate davvero. In amore chiedete maggiore profondità, ma ricordate che il coinvolgimento si costruisce in due. Chi ha figli dovrà occuparsi di una questione che li riguarda da vicino. Fate attenzione in casa, soprattutto ai piccoli incidenti domestici. Ritrovare le vostre passioni sarà la chiave per emergere con più sicurezza.

☘️☘️☘️☘️☘️Leone. Settimana dinamica e ricca di incontri.

Avrete molto da dire e qualcuno sarà felice di ascoltarvi. Potrebbero nascere nuove amicizie o persino un interesse sentimentale inaspettato. Sul piano economico attendete una risposta importante che potrebbe arrivare entro il fine settimana. In famiglia serve pazienza, soprattutto con figli giovani o genitori più avanti negli anni. Con il partner sarà possibile affrontare finalmente un discorso rimasto in sospeso. Il risparmio è utile, ma non a discapito della qualità della vita.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Tenete gli occhi ben aperti, perché la settimana porta occasioni interessanti. Dopo un periodo di chiusura, tornate a uscire, a incontrare, a vivere con maggiore leggerezza. Qualche tensione potrebbe emergere dopo una fase tranquilla, ma servirà a chiarire ciò che non era stato detto.

Chi ha vissuto giorni pesanti riceverà spiegazioni o sorprese inattese. Risate, inviti e momenti piacevoli non mancheranno. Non lasciatevi spaventare dal tempo che passa, l’età è solo una cifra, mentre la vostra energia può essere sorprendente.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. La fase confusa è alle spalle. Ora sentite una spinta forte ad agire e a reagire, soprattutto nel lavoro. Fate il massimo senza sottovalutare nulla, perché i risultati possono essere concreti, anche in termini economici. Fidatevi del vostro istinto e non lasciatevi frenare dal pessimismo altrui. In amore la complicità cresce e alcune coppie potrebbero compiere un passo importante. Dal venerdì in poi vi sentirete particolarmente determinati e magnetici. È una settimana che vi restituisce fiducia e vi rimette al centro della scena.