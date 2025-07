L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025 prevede un senso di insoddisfazione e irrequietezza per i nati sotto il segno del Cancro. L'Acquario invece raggiungerà stabilità professionale e economica. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche per tutti i segni.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: per il vostro segno arriverà una ventata di energia passionale che vi inviterà a dare il meglio di voi stessi con il partner. Qualche storia d'amore seguiterà con delle novità. Lavoro: dovrete metterci molta fatica nel raggiungimento dei vostri scopi professionali.

Fortuna: arriveranno gratificazioni economiche eccezionali, oltre che ai guadagni.

Toro ♉ Amore: avrete poca motivazione in amore, forse la vostra storia vi sta dando dei grattacapi o semplicemente avete spostato la vostra attenzione altrove. Lavoro: vi sottoporrete ad una mansione su cui avete lavorato molto poco precedentemente, fate attenzione agli errori. Fortuna: sarà difficile ripristinare un affare che poteva essere evitato.

Gemelli ♊ Amore: le aspettative da parte vostra nei confronti del partner saranno finalmente esaudite. Nella vostra settimana è possibile che arrivi qualcosa di speciale. Lavoro: in queste giornate si respirerà un clima di distensione notevole sul posto di lavoro. Aprofittatene per mettere i vostri progetti sul tavolo.

Fortuna: aumenteranno i guadagni.

Cancro ♋ Amore: l'atteggiamento distaccato nei confronti del partner denota un senso di irrequietezza. In famiglia ci sarà il sereno. Lavoro: svolgerete qualche incarico di troppo in momenti in cui avrete bisogno di riposo e tranquillità. Fortuna: il denaro sarà estremamente volatile, fate attenzione alle spese.

Leone ♌ Amore: finalmente la passione e il romanticismo torneranno a essere protagonisti della vostra quotidianità. Anche in famiglia ci sarà armonia. Lavoro: sarete alquanto generosi nel dare una mano agli altri, però non sarete ricambiati. Fortuna: per il momento non avrete delle novità rilevanti per la vostra carriera.

Vergine ♍ Amore: rinuncerete abbastanza facilmente all'interazione con gli altri, incluso il partner.

Avrete bisogno di dare alla vostra quotidianità un carattere più personale. Lavoro: anche se non sarà tutto liscio come l'olio, l'ambito lavorativo potrebbe essere meno pesante del solito. Fortuna: alcuni ostacoli aumenteranno il vostro stress.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: può essere il momento per fare un passo in avanti nella vostra relazione di coppia. Lavoro: il gioco di squadra per voi varrà più di quello in solitaria. Fortuna: vedrete progressi in una situazione o in un progetto su cui avete riversato ogni vostra energia.

Scorpione ♏ Amore: per la gran parte di voi l'amore non avrà molta importanza in questo momento. Per alcuni invece sarà tempo di pensare di più a se stessi.

Lavoro: impegnati. Dovrete mettecela tutta in un progetto che rischierà di vacillare senza la vostra concentrazione. Fortuna: le stelle vi daranno abbastanza supporto.

Sagittario ♐ Amore: la settimana si prospetta ricca di colpi di scena in amore che potrebbero essere potenziali cambiamenti di vita per entrambe le parti. Lavoro: avrete a disposizione ogni cosa che possa facilitarvi il lavoro e farvi guadagnare prestigio. Fortuna: avrete delle sorprese di carattere economico molto vantaggiose.

Capricorno ♑ Amore: qualche sforzo per poter rafforzare l'intesa di coppia potrebbe svanire nel nulla. Per i single non ci saranno novità. Lavoro: la vostra posizione, benché ottimale, potrebbe avere qualche segno di cedimento.

Cercate di capire le cause. Fortuna: al momento purtroppo la sorte sarà molto instabile.

Acquario ♒ Amore: la vostra vita potrebbe intrecciarsi improvvisamente con qualcuno di cui poi proprio non potrete fare a meno. Lavoro: la solidità della vostra posizione professionale sarà fonte di nuovi progetti e investimenti. Fortuna: l'ambito economico avrà una risalita senza precedenti.

Pesci ♓ Amore: al momento l'amore vi interesserà meno del solito. Se siete già all'interno di una relazione amorosa, ogni vostra interazione con il partner sarà legata alla passione. Lavoro: una rimonta dei vostri ritmi potrebbe incrementare la vostra produttività. Fortuna: anche se si presenterà ad intervalli, sarà ottimale nei momenti cruciali dei vostri affari.