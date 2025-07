L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025 analizza i prossimi sette giorni tastando il polso agli astri del periodo. Alcuni segni saranno chiamati a lasciar andare, altri a rimettersi in gioco. Il Leone, posizionato al primo posto nella classifica settimanale con voto 10, brillerà grazie a un cielo ispirato, ricco di intuizioni e slanci verso progetti che, se ben indirizzati, potrebbero rivelarsi vincenti. L’Ariete, invece, dovrà imparare a gestire meglio il bisogno di controllare sempre tutto e tutti. Il Capricorno, infine, finalmente ritroverà solidità dopo un periodo incerto, con segnali incoraggianti sul piano economico e professionale.

Oroscopo e pagelle della settimana prossima: Capricorno conquista un ottimo 'otto'

♈ Ariete. Nei giorni che stanno per iniziare sarà importante allentare la morsa del controllo. Non tutto può essere spiegato o incasellato, e cercare sempre la logica in ogni parola o gesto rischia di esaurire l'energia mentale. Alcuni scambi recenti, forse troppo carichi di tensione, lasciano strascichi ancora da smaltire. Serve una pausa emotiva, uno spazio in cui respirare a fondo e lasciar andare quel bisogno continuo di spiegazioni. Le relazioni sentimentali chiedono maggiore presenza: chi vi sta accanto avverte il bisogno di essere ascoltato e non solo analizzato. Un chiarimento sincero, anche se difficile, potrà rivelarsi liberatorio.

Idee nuove si affacceranno in modo spontaneo e avranno un potenziale tutto da esplorare. La sfera economica richiede invece più ordine: spese da rivedere, abitudini da correggere. In caso di attrazione per qualcuno, meglio agire con spontaneità, senza rimandare oltre. (Voto 6).

♉ Toro. Le giornate a venire mostrano un paesaggio mutevole, in cui piccoli ostacoli rischiano di ingigantirsi se affrontati con fretta o rigidità. Mercoledì e giovedì richiederanno una buona dose di autocontrollo: evitare reazioni istintive sarà già un passo avanti. Nei legami più delicati si avverte una tensione sottile, specie se il rapporto non ha radici solide. Alcune questioni sospese emergono ora con più forza, chiedendo risposte chiare.

Chi desidera fare un passo importante nella vita privata troverà terreno fertile, a patto di ascoltare l’altro con reale apertura. In ambito familiare sarà utile mantenere una certa flessibilità: ci sono dinamiche da osservare con occhi nuovi. Il lavoro resta una zona grigia per alcuni, con dubbi sul futuro che non trovano ancora una soluzione netta. Ma agitarsi non serve: ogni decisione richiede il suo tempo. Nei rapporti sociali, le giornate centrali favoriranno chiarimenti importanti. (Voto 6).

♊ Gemelli. I prossimi sette giorni scorrono sotto un cielo brillante, che sembra incoraggiare nuove direzioni. La voglia di entrare in contatto con qualcosa di autentico si fa più urgente, spingendo a vivere ogni relazione con maggiore intensità.

Qualcosa di inatteso riaccenderà l’entusiasmo, e la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto sarà impossibile da ignorare. Chi ha vissuto una separazione o una delusione recente, ora guarda oltre con occhi diversi. È un periodo perfetto per riscrivere i propri spazi, anche nei sentimenti. In coppia si respira un clima disteso: progetti comuni o piccoli cambiamenti rafforzeranno il legame. Per chi è solo da poco, il momento suggerisce aperture promettenti. Anche sul piano pratico si aprono spiragli interessanti, soprattutto per chi lavora in autonomia o sta rivedendo contratti e accordi: è il momento ideale per ripartire. Non trascurate però l’equilibrio tra entrate e uscite. (Voto 9).

♋ Cancro. Il cielo di questa settimana accende un’atmosfera profonda e incoraggiante. Le emozioni si muovono con naturalezza, e finalmente sarà più semplice dare ascolto a ciò che si sente, senza bisogno di giustificazioni. Una questione lasciata in sospeso troverà una via d’uscita già da giovedì, quando la Luna nel segno porterà chiarezza e nuove vibrazioni. I legami personali prendono forma più netta, e chi ha dubitato di un sentimento inizierà a vederlo sotto una luce più serena. Qualche tensione familiare si allenterà nei giorni finali, regalando un clima più armonioso. L’ambiente professionale premia chi ha saputo tenere duro: piccoli passi avanti porteranno i primi risultati. Per chi gestisce una propria attività, il periodo offre margini di recupero incoraggianti.

Meno pensieri, più azione: è questo il segreto per non lasciarsi bloccare da vecchi timori. Il cuore è pronto per nuovi battiti. (Voto 8).

♌ Leone. Si preannuncia un periodo radioso, carico di prospettive e novità. La settimana si muove su frequenze elevate, soprattutto sul piano delle relazioni. L’amore torna a essere terreno fertile per intese durature: vecchie tensioni si dissolvono, lasciando spazio alla voglia di condividere, costruire, sorprendere. Chi ha avuto dubbi o incertezze troverà nelle prossime giornate motivi concreti per tornare a crederci. Il momento è propizio anche per chi ha progetti ambiziosi in ambito personale o lavorativo: la determinazione darà buoni frutti e la fiducia negli altri sarà ben riposta.

Prove, esami o colloqui avranno esiti positivi, soprattutto per chi sa restare lucido e centrato. Chi cerca nuove collaborazioni, troverà occasioni interessanti grazie a contatti non previsti. Anche i single avranno un cielo generoso: tra giovedì e domenica, una conoscenza potrebbe rivelarsi molto più interessante del previsto. Spostamenti e viaggi porteranno sorprese. (Voto 10).

♍ Vergine. La settimana si apre con un tono moderato, utile per rimettere in ordine idee e priorità. Dopo un periodo di confusione, ora il bisogno di chiarezza diventa impellente. In amore sarà importante evitare discussioni inutili: basterà poco per trasformare un semplice confronto in un piccolo caos. Serve più pazienza, soprattutto con chi ha già mostrato fragilità.

Nella vita privata non tutto va come si vorrebbe, ma questo non significa arrendersi. Anzi, sarà proprio l’atteggiamento lucido a fare la differenza. Alcune tensioni familiari tenderanno ad affiorare nel fine settimana: meglio smussare gli angoli, evitare parole troppo taglienti e lasciar parlare anche il silenzio, quando serve. Sul piano lavorativo, il periodo è interlocutorio: chi attende risposte o vorrebbe cambiare rotta dovrà attendere ancora un po’. In ogni caso, restare sulla difensiva nel weekend sarà la scelta più intelligente. Meglio osservare e aspettare il momento adatto. (Voto 6).

♎ Bilancia. La settimana si apre con un tono incerto, un misto di stanchezza accumulata e piccole tensioni che si sono fatte strada senza preavviso.

Forse nei giorni scorsi è stato chiesto troppo: troppe parole, troppi impegni, troppe aspettative. Ora serve alleggerire, fare silenzio, prendere fiato. A livello affettivo, alcuni nodi non sono ancora sciolti: ci sono segnali contrastanti da interpretare con attenzione, ma senza drammatizzare. Non sempre il disordine affettivo nasce da mancanze proprie. Anche in famiglia qualcosa non quadra, e non tutto ciò che viene detto corrisponde alla verità. Meglio mantenere una certa distanza e concedersi uno stacco, mentale prima ancora che fisico. Le energie torneranno verso il weekend, ma nel frattempo è bene evitare scontri diretti, specialmente in ambito lavorativo. Se ci si relaziona con persone volubili o poco affidabili, sarà meglio usare prudenza e scegliere con cura ogni parola.

(Voto 5).

♏ Scorpione. I prossimi giorni segnano un passo in avanti, una ritrovata lucidità che permette di osservare ciò che accade con maggiore distacco. Chi ha vissuto una separazione recente si ritrova ora con lo sguardo più aperto, pronto a scoprire nuove direzioni. Le emozioni non mancano, ma stavolta si accompagnano a una forma di consapevolezza diversa: non si tratta più di lasciarsi travolgere, ma di scegliere cosa vale la pena vivere davvero. Le relazioni prendono slancio: chi è in coppia valuterà con serietà un progetto a due, mentre chi si è sentito a lungo confuso inizierà a vedere il quadro in modo più nitido. Da lunedì il cielo sostiene un recupero anche sul piano pratico: un’intesa professionale si rivelerà preziosa, e una questione spinosa, forse economica, inizierà a sgonfiarsi.

Attenzione ai legami poco stabili, specie con chi appartiene a segni ostinati: meglio allontanarsi prima che diventi tutto troppo complicato. (Voto 7).

♐ Sagittario. La settimana offre una spinta nuova, un’energia fatta di coraggio e lucidità. È il momento adatto per prendere decisioni importanti, rimettere ordine in ciò che da troppo tempo resta incompiuto. Alcuni sogni accantonati meritano una seconda possibilità: basta solo credere di più nella loro realizzabilità. La buona sorte farà capolino già a metà periodo, accompagnando chi ha la mente aperta e sa cogliere le intuizioni giuste. C’è chi, nei giorni scorsi, ha avuto segnali notturni, sogni ricorrenti, ricordi che tornano a galla come onde: non ignorateli.

Nei rapporti sentimentali serve un po’ più di elasticità: le tensioni ancora presenti sono il frutto di vecchi rancori non risolti. Per superare gli attriti servirà diplomazia e pazienza, senza pretendere troppo. Chi lavora in un contesto dinamico avrà modo di dimostrare competenza e visione. Piccoli segnali favorevoli faranno da anticipo a un’estate piena di svolte. (Voto 7).

♑ Capricorno. Questa settimana riporta a galla una sensazione di solidità che mancava da tempo. Dopo un periodo grigio e un po’ dispersivo, finalmente si intravede un cammino più chiaro, soprattutto sul piano materiale. Arrivano notizie che lasciano ben sperare, soprattutto per chi ha avuto difficoltà legate al lavoro o alle finanze.

Le giornate centrali sono perfette per chi vuole rafforzare relazioni utili in vista di progetti futuri: è il momento di muoversi, proporsi, rendersi visibili. In ambito sentimentale c’è una ritrovata intensità: chi ha un rapporto stabile potrà godere di una complicità crescente, mentre chi è alla ricerca di emozioni nuove farebbe bene a non perdere tempo con persone confuse. Il cuore sa già cosa cerca, e non è disposto ad accontentarsi. Un po’ di leggerezza sarà necessaria: concedersi una pausa mentale, staccare dalla routine e concedersi qualcosa di piacevole farà bene alla mente e al corpo. (Voto 8).

♒ Acquario. I prossimi giorni si muovono tra slanci di entusiasmo e momenti più riflessivi. La visione delle cose si sta lentamente modificando: chi ha affrontato situazioni tese in famiglia o con persone vicine ora si sente più sereno. C’è bisogno di rallentare e dedicare del tempo a se stessi: il corpo chiede riposo, la mente una tregua. Le giornate centrali saranno meno brillanti: l’energia calerà e con essa anche la voglia di affrontare i soliti impegni. In amore potrebbe affiorare qualche piccolo attrito, soprattutto se si parte già con l’umore sottosopra. In questi casi, sarà utile non alimentare polemiche e orientarsi verso attività che aiutano a staccare. Sul piano pratico si aprono possibilità interessanti: chi aspetta un riconoscimento o un compenso potrebbe avere finalmente buone notizie. Chi è in cerca di un nuovo legame o semplicemente ha voglia di lasciarsi sorprendere dalla vita, troverà a breve un’occasione inaspettata. (Voto 7).

♓ Pesci. I giorni che seguono si caricano di una sensibilità nuova, che permette di cogliere sfumature emotive più intense del solito. Venere offre il suo sostegno già all’inizio della settimana, favorendo rapporti autentici, fatti di empatia e parole sentite. Una persona speciale, appartenente a un segno affine, saprà regalare emozioni diverse, più profonde. Chi ha vissuto tensioni o allontanamenti sentirà il bisogno di ricucire, di ripartire da basi più stabili. Il cuore sarà più aperto e ricettivo, pronto a lasciarsi stupire da un’intesa improvvisa o da un gesto sincero. Sul fronte domestico si respira un’aria più distesa: piccoli malintesi lasceranno spazio a una maggiore comprensione. La seconda parte della settimana andrà affrontata con attenzione: energie un po’ altalenanti rischiano di compromettere la concentrazione. Chi lavora in ambienti caotici farebbe bene a ritagliarsi spazi di silenzio. È un buon periodo per esplorare nuove possibilità, ma con piedi ben piantati a terra. (Voto 6).

Classifica dell’oroscopo settimanale dal 7 al 13 luglio 2025

Precisa e puntuale, arriva anche questa volta la classifica che ordina i dodici segni in base alle influenze astrali della settimana, da lunedì 7 a domenica 13 luglio. Le stelle hanno tracciato percorsi complessi ma ricchi di opportunità per chi saprà ascoltarle con attenzione.

Al vertice troviamo il Leone, segno protagonista assoluto di questo periodo: energia al top, intuizioni vincenti e un cielo pronto a spalancare nuove porte. Subito dopo brillano i Gemelli, sostenuti da un’onda di ispirazione che tocca tanto il cuore quanto i progetti personali. In terza posizione, una coppia solida: Cancro e Capricorno, entrambi impegnati in un processo di crescita interiore e consolidamento concreto.

La classifica astrologica settimanale completa: