Oroscopo del weekend 12 e 13 luglio 2025: scopri cosa ti riservano amore, lavoro e fortuna Il secondo fine settimana di luglio porta novità, emozioni intense e occasioni da non perdere. Le stelle si muovono in modo significativo e influenzano relazioni, decisioni professionali e momenti fortunati.

Il segno del Leone potrebbe essere un po’ troppo timido in amore, complice la Luna in opposizione, mentre Giove porterà buone notizie ai nativi dei Pesci. Il segno dello Scorpione dovrà saper svolgere le proprie mansioni, cercando di accontentare tutti, invece il segno del Sagittario mostrerà decisione e organizzazione nei propri progetti.

Previsioni oroscopo weekend 12-13 luglio 2025 segno per segno

Ariete: vita sentimentale dolce di emozioni e matura per voi nativi del segno. Energie frizzanti, dichiarazioni o momenti speciali per voi e la persona che amate, caratterizzeranno questo weekend, in particolare per voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro i vostri progetti viaggeranno su dei binari: avrete una direzione chiara su come raggiungere il successo. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale non particolarmente brillante per voi secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura dal segno del Leone potrebbe sollevare qualche dubbio tra voi e la persona che amate. Riguardo al lavoro, avrete bisogno dello slancio necessario per gestire nella maniera adatta le vostre mansioni.

Mercurio in quadratura potrebbe rappresentare un ostacolo. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera amorosa ottima e convincente per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buon aspetto garantiranno dolci emozioni e momenti da favola per voi e la persona che amate. Nel lavoro questo weekend potrebbe portare qualche sorpresa. Con Mercurio a favore, potrebbe essere il momento giusto per osare. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un weekend stabile per le emozioni secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà intesa, ma non aspettativi momenti da favola. Potrebbe essere un buon momento per rafforzare il vostro legame con i fatti. Sul posto di lavoro Giove e Marte vi accompagneranno nei vostri progetti. Alcuni di essi saranno molto ambiziosi, ma l'impegno da parte vostra non mancherà.

Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario, la vita sentimentale potrebbe non scorrere come da voi previsto. Venere sarà favorevole, ma potreste cercare di vincere la timidezza e farvi avanti con la persona che vi interessa. Sul posto di lavoro le entrate saranno buone, anche se vi piacerebbe poter fare di più. Voto - 7️⃣

Vergine: il secondo weekend del mese potrebbe non essere così romantico per voi nativi del segno a causa della posizione di Venere. Qualche imprecisione potrebbe allontanarvi dal partner: attenzione a non dimenticare nulla di importante per la vostra anima gemella. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a evitare gli ostacoli e a raggiungere risultati degni di nota.

Voto - 6️⃣

Bilancia: inizierete a recuperare terreno in classifica secondo l'oroscopo. Il sostegno della Luna e di Venere vi permetterà di costruire un rapporto dolce e affiatato. Vi capirete al volo con la vostra fiamma, e anche voi single potreste essere più magnetici. In quanto al lavoro potreste mettere insieme buoni progetti evitando scelte impulsive. Voto - 8️⃣

Scorpione: le mansioni da svolgere saranno veramente tante, e dovrete saper accontentare un po’ chiunque, ma queste stelle potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote. Vi piacerebbe poter far felici tutti, ma dovrete scendere a compromessi. In amore sarà un weekend abbastanza tranquillo per voi e il partner, anche se il tempo per vivere dolci emozioni potrebbe non essere molto.

Voto - 7️⃣

Sagittario: mostrerete decisione e organizzazione nei vostri progetti professionali durante questo fine settimana. Sarà tempo di buttare giù nuove idee, e cercare di risalire la china con progetti proficui e concreti. In quanto ai sentimenti non ci sarà una perfetta intesa in questo a causa di Venere. La Luna vi darà una mano, ma non aspettatevi momenti particolarmente romantici. Voto - 7️⃣

Capricorno: Marte in trigono dal segno amico della Vergine vi darà buone energie, ciò nonostante non dovrete essere precipitosi nelle vostre mansioni, considerato Giove in opposizione. Sul fronte amoroso, con il giusto approccio, potreste regalare piacevoli emozioni alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Acquario: un approccio prudente sarà fondamentale al lavoro in questo periodo.

Il pianeta Mercurio potrebbe allungare i tempi dei vostri progetti, e avrete bisogno di conferme prima di andare avanti. Eccellente la sfera sentimentale, grazie alla Luna e Venere in trigono. Sarà un weekend di serenità romantica e complicità con il partner, ma anche per voi single in cerca dell'amore vero. Voto - 7️⃣

Pesci: la vostra vita amorosa potrebbe non essere così romantica a causa di Venere in quadratura. Queste stelle potrebbero rendere più difficile fare le cose con amore e buon senso. Aprirvi al dialogo con il partner sarà molto importante. Nel lavoro Giove porterà buone notizie e occasioni utili per fare il salto di qualità. Voto - 7️⃣