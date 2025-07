L'oroscopo di sabato 12 luglio 2025 colloca al primo posto in classifica la Bilancia. Ogni parola apre una possibilità ed è il momento ideale per sistemare ciò che è rimasto in sospeso, riconciliarsi con qualcuno o iniziare un nuovo capitolo, personale o professionale. All’ultimo posto troviamo il Leone, che attraversa una giornata faticosa dal punto di vista relazionale ed emotivo. Gli equilibri sono precari, la pazienza è poca e il bisogno di conferme rischia di innescare dinamiche pesanti con chi lo circonda.

La classifica di sabato 12 luglio 2025: Sagittario al terzo posto

1° posto – Bilancia

Siete nella vostra forma migliore. In questa giornata avete il dono della chiarezza mentale, della diplomazia e di una sensibilità raffinata che vi permette di leggere tra le righe e di comprendere gli altri anche quando non parlano. Le relazioni si fanno più fluide, gli scambi più sinceri, e riuscite a ristabilire armonia in situazioni che sembravano irrimediabilmente tese. Il vostro equilibrio è la vostra forza. Usatelo per risolvere, per scegliere, per costruire qualcosa di duraturo. Anche sul piano pratico, le decisioni prese ora avranno effetti positivi nel medio periodo.

2° posto – Gemelli

Avete energia mentale, voglia di confrontarvi e uno spirito vivace che vi rende particolarmente brillanti in ogni contesto.

Le stelle vi incoraggiano a uscire, a parlare, a stringere nuovi legami o a coltivare quelli già esistenti. È una giornata perfetta per chiarire, ma anche per divertirsi, purché non si scivoli nella superficialità. In arrivo notizie interessanti o contatti utili per il vostro futuro. Ogni parola pesa, ogni dialogo può trasformarsi in occasione. Usate il vostro carisma senza strafare, e saprete convincere anche i più scettici.

3° posto – Sagittario

La vostra voglia di muovervi, esplorare, conoscere è al massimo. Questo sabato vi porta stimoli nuovi e possibilità di contatti con persone lontane, fisicamente o mentalmente. Qualcosa dentro di voi cambia: una consapevolezza, un’idea, una prospettiva.

Approfittate della giornata per pianificare un viaggio, iniziare un progetto creativo o semplicemente regalarvi un’esperienza fuori dall’ordinario. Anche nelle piccole cose quotidiane riuscite a vedere un significato più profondo. Il vostro entusiasmo è contagioso e vi apre porte inattese.

4° posto – Acquario

Siete curiosi, disponibili, pronti a guardare oltre ciò che è immediato. La vostra mente è aperta e accogliente, il che vi permette di cogliere spunti importanti. Una persona vicina potrebbe darvi un consiglio prezioso o farvi vedere qualcosa da un’angolazione diversa. In amore, torna il dialogo e anche i silenzi sembrano più pieni di significato. Sul piano pratico, il sabato scorre con discreta fluidità, senza ostacoli particolari.

Una buona giornata per sperimentare, provare qualcosa di nuovo, lasciarvi stupire.

5° posto – Cancro

Il vostro umore è stabile, e questo vi permette di affrontare la giornata con dolcezza ma anche con decisione. Sapete cosa volete e riuscite a comunicarlo senza urtare la sensibilità altrui. In famiglia o con le persone care potreste vivere momenti intensi e significativi. Un gesto gentile, un abbraccio o anche solo un silenzio condiviso possono avere un grande valore. Anche sul lavoro o negli impegni personali vi muovete con determinazione, evitando distrazioni. È una giornata di costruzione emotiva e relazionale.

6° posto – Ariete

Siete nel mezzo del guado. Alcune cose procedono, altre sembrano arenarsi.

In questa giornata vi è richiesta pazienza e soprattutto equilibrio tra impulso e riflessione. Se riuscite a contenere la vostra irruenza e a non pretendere tutto subito, potreste ottenere molto più di quanto pensiate. Nei rapporti personali c’è bisogno di maggiore ascolto, ma anche di assertività: dire ciò che pensate è giusto, purché con i giusti toni. Cercate di non forzare situazioni che ancora non sono mature. Il tempo è vostro alleato.

7° posto – Toro

Avete bisogno di recuperare spazi vostri, fisici e mentali. Le pressioni degli ultimi giorni vi hanno fatto perdere un po’ di centratura e questa giornata può diventare utile per riconnettervi con le vostre priorità. Non tutto gira come vorreste, ma non è il caso di forzare le cose.

Piuttosto, cercate di semplificare. Evitate discussioni inutili e proteggete il vostro tempo. Anche se la fortuna non è travolgente, ci sono piccoli segnali che indicano la direzione giusta. Riconosceteli e seguiteli con fiducia.

8° posto – Pesci

Vi sentite un po’ stanchi, forse emotivamente più che fisicamente. Le stelle vi spingono a fare chiarezza dentro di voi, prima ancora che nel mondo esterno. Alcune domande bussano alla porta e non possono più essere ignorate. Non abbiate paura di stare in silenzio, di meditare, di rallentare. I ritmi esterni potrebbero sembrarvi troppo frenetici, ma voi avete il diritto di scegliere la vostra velocità. Una parola o un gesto inatteso da parte di qualcuno potrebbe toccarvi profondamente.

Non sottovalutate l’effetto di ciò che accade dietro le quinte.

9° posto – Capricorno

Tendete a chiudervi in voi stessi e a pretendere troppo, sia da voi che dagli altri. In questa giornata rischiate di vedere solo ciò che manca, ciò che non funziona, ciò che non avete ancora raggiunto. Fermatevi. Riconoscete quanto già avete costruito. È vero, alcuni obiettivi richiedono tempo, ma non per questo dovete vivere ogni momento come una gara. Sul lavoro potrebbero esserci tensioni o rallentamenti, ma nulla di irreparabile. In amore, serve più presenza, meno giudizio. Date valore anche a ciò che non si può misurare.

10° posto – Scorpione

Vi muovete su terreni emotivi complessi. Alcuni rancori del passato o insicurezze profonde tornano a farsi sentire, rendendovi più diffidenti e reattivi.

Le relazioni rischiano di diventare campi minati se non cercate di comprendere, prima ancora che di avere ragione. Il rischio maggiore è quello di isolarvi. Non chiudete porte. Sul piano pratico, c’è bisogno di ordine: fate chiarezza tra le priorità, mettete da parte ciò che vi distrae. Non è una giornata da grandi azioni, ma da piccoli passi silenziosi.

11° posto – Vergine

Siete nervosi, facilmente irritabili, e rischiate di trasformare ogni piccolo contrattempo in un problema insormontabile. Il vostro perfezionismo gioca contro di voi. Cercate di lasciar andare il controllo e accettate che non tutto può essere pianificato. Una persona vicina potrebbe non capirvi, o potreste sentirvi sottovalutati: ma è davvero così, o siete voi ad avere aspettative troppo alte?

Fate pulizia nella mente e nelle parole. Il sabato ha bisogno di leggerezza, non di continue verifiche.

12° posto – Leone

Tutto vi sembra più difficile. I rapporti sono tesi, le risposte non arrivano, e vi sentite incompresi o messi da parte. È facile reagire con orgoglio o chiudersi in una corazza, ma non è questa la strada giusta. Serve umiltà, ma anche dolcezza. Chi vi vuole bene ha bisogno di vedervi autentici, non perfetti. Anche le questioni pratiche richiedono prudenza: evitate di prendere decisioni affrettate o di inseguire conferme dove non possono arrivare. È una giornata da attraversare con passo leggero e cuore aperto.