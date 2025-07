Le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 21 al 27 luglio 2025 promettono una fase ricca di colpi di scena, soprattutto in ambito sentimentale e lavorativo. Alcuni segni ritroveranno fiducia ed energia, mentre altri dovranno affrontare decisioni importanti. La presenza di Venere in Leone spingerà i più romantici a dichiararsi, mentre Marte in Gemelli porta vivacità mentale ma anche qualche nervosismo.

Previsioni astrologiche con classifica settimanale dal 21 al 27 luglio 2025

1° Ariete

La settimana si apre con uno slancio energico e positivo: avrete voglia di mettervi in gioco e di affrontare sfide nuove con coraggio.

In amore siete intraprendenti e magnetici: chi è in coppia potrà consolidare il legame con gesti significativi, mentre i single potrebbero imbattersi in una persona che stimola mente e cuore. Sul lavoro, idee brillanti e spirito d’iniziativa vi permetteranno di ottenere piccoli successi o di ricevere riscontri che aspettavate da tempo. Le giornate migliori saranno martedì e venerdì, ideali per agire o prendere decisioni.

2° Vergine

Un cielo favorevole vi accompagna lungo tutta la settimana. La Luna in buon aspetto vi rende più empatici e disponibili, soprattutto nei confronti delle persone che amate. L’amore sarà un rifugio e una fonte di forza: nelle coppie c’è dialogo e comprensione, mentre chi cerca nuove emozioni potrebbe viverle in modo dolce ma profondo.

Sul lavoro le stelle vi premiano con razionalità, ordine e lucidità: sarà più facile organizzare le attività e portare avanti progetti a lungo termine. Non trascurate il benessere fisico: dormire meglio vi aiuterà a rendere di più.

3° Bilancia

Finalmente iniziate a vedere i frutti di ciò che avete seminato nei mesi scorsi. È una settimana di riscossa, sia in amore che nel lavoro. I sentimenti tornano protagonisti: c'è complicità nelle relazioni stabili e una bella energia nei nuovi incontri. Chi ha sofferto o si è sentito trascurato avrà ora la possibilità di rimettere le cose in equilibrio. In ambito professionale, idee originali e capacità di mediazione vi permettono di risolvere tensioni e guadagnare consensi.

Mercurio vi sostiene nei colloqui e nelle trattative.

4° Leone

La presenza di Venere nel vostro segno vi rende affascinanti e carismatici: sarete al centro dell’attenzione e vivrete emozioni intense. L’amore vi sorride, soprattutto se vi lasciate andare senza troppe aspettative. In coppia c’è passione e voglia di complicità, mentre i single non passeranno inosservati. Sul lavoro occorre però maggiore prudenza: una decisione affrettata o una parola fuori posto potrebbe compromettere un’opportunità. Tenete a bada l’orgoglio e concentratevi su ciò che conta davvero.

5° Sagittario

Settimana dinamica, con tante occasioni per rimettervi in gioco. In amore sarete più disinvolti e meno timorosi di mostrare ciò che provate.

Attenzione solo a non esagerare con le parole: non tutto va detto di getto. Sul lavoro si aprono spiragli interessanti, soprattutto se operate in ambiti legati alla comunicazione, al commercio o ai viaggi. Marte vi rende iperattivi ma un po’ dispersivi: evitate di fare troppe cose insieme. Se volete ottenere risultati, puntate sulla chiarezza degli obiettivi.

6° Gemelli

Una settimana ricca di stimoli mentali, ma anche di piccole contraddizioni. Da un lato avete voglia di novità, dall’altro siete più inquieti del solito. In amore servono parole sincere e meno giochi di ruolo: chi vi ama ha bisogno di chiarezza. Sul lavoro il vostro spirito brillante e la capacità di adattamento saranno utili per affrontare cambiamenti o incarichi inaspettati.

Evitate il multitasking esasperato: meglio fare una cosa per volta ma farla bene. Giovedì e sabato saranno giornate fortunate.

7° Capricorno

Il cielo non è ostile, ma neppure troppo generoso: sarà una settimana “ponte”, utile per riflettere e ricalibrare strategie. L’amore richiede pazienza: qualche distanza o incomprensione potrebbe nascere a causa di impegni o di parole non dette. Nulla di grave, purché vi mettiate in ascolto dell’altro. In ambito lavorativo, la razionalità è la vostra forza: riuscirete a portare avanti progetti con metodo e costanza. Meno brillante l’aspetto economico: evitate spese impulsive o azzardate.

8° Cancro

Alcune situazioni familiari o emotive potrebbero distrarvi dai vostri obiettivi principali.

Siete sensibili e attenti, ma a volte rischiate di sacrificare troppo di voi stessi. In amore c’è bisogno di leggerezza e meno rimuginazioni: parlate chiaro e non aspettate che l’altro intuisca. Sul lavoro potreste vivere un piccolo calo di motivazione, ma non è il momento di mollare. Organizzate meglio i vostri impegni e delegate se possibile. Tra giovedì e venerdì arriverà un segnale incoraggiante.

9° Pesci

Emotivamente sarete un po’ sulle montagne russe: tra illusioni e intuizioni, è facile perdere la bussola. In amore vi lasciate trasportare dai sogni, ma rischiate di ignorare segnali importanti. Chi è in coppia dovrà lavorare sul dialogo, mentre i single dovranno evitare situazioni ambigue.

Sul lavoro non mancano le opportunità, ma è il vostro atteggiamento a fare la differenza: siate più concreti e meno rinunciatari. Attenzione al rapporto con colleghi o superiori: mantenete la calma anche se provocati.

10° Acquario

Le energie non sono al massimo e questo si riflette anche nei rapporti con gli altri. In amore siete un po’ sfuggenti o poco presenti: il partner potrebbe farvelo notare. Non fate l’errore di sottovalutare certi malumori. Anche sul lavoro è richiesta più costanza e meno distrazioni: un progetto a cui tenete potrebbe subire un rallentamento, ma non per colpa vostra. Cercate di mantenere il controllo e di non perdere la fiducia. Domenica porterà una ventata di ottimismo.

11° Toro

Le stelle vi mettono alla prova, soprattutto nei rapporti interpersonali. In amore occorre fare chiarezza: se ci sono state tensioni o allontanamenti, è il momento di affrontare la questione. In coppia siate più presenti e meno testardi, mentre chi è single dovrebbe evitare persone già impegnate o poco chiare. Sul lavoro serve attenzione ai dettagli: un errore di valutazione potrebbe costarvi caro. Non firmate nulla senza aver letto attentamente. Lunedì e mercoledì le giornate più faticose.

12° Scorpione

Settimana complessa, con alti e bassi emotivi. In amore rischiate di diventare troppo esigenti o gelosi, creando tensioni inutili. C’è bisogno di maggiore apertura e di una comunicazione più pacata.

Anche sul fronte lavorativo le stelle consigliano prudenza: alcune situazioni stanno cambiando e sarà necessario adattarsi, anche se non vi fa piacere. Non siate rigidi: accettare compromessi sarà la chiave per uscire da una fase di stallo. Attenzione alla salute: non trascurate lo stress.