L’oroscopo di sabato 22 agosto 2026 evidenzia la posizione della Luna in Capricorno, pronta a regalare una giornata memorabile ai nati sotto questa costellazione, con traguardi economici e sentimentali senza precedenti. Il Toro attraversa una fase complessa che richiede estrema pazienza per gestire al meglio diverbi e contrattempi di lavoro. L'Ariete vive invece un momento luminoso, il che garantisce intesa affettiva, guadagni in crescita e successi.

Oroscopo del 22 agosto 2026: le previsioni zodiacali con la classifica a stelline di sabato

Toro ★★.

In ambito lavorativo si profilano piccoli intoppi capaci di rallentare i progetti avviati da tempo. Occorre mantenere la calma necessaria per superare questi momenti senza perdere il filo del discorso. Le finanze richiedono un'attenzione costante, viste le uscite impreviste del periodo corrente. In famiglia emergono vecchi diverbi che chiedono chiarimenti urgenti ed esaustivi. I cuori solitari avvertono il peso di un'attesa stancante, mentre chi vive in coppia deve arginare il malumore imperante. Gli affetti sinceri offrono un valido sostegno nei momenti critici. Le relazioni sociali regalano comunque momenti piacevoli con amici fidati. Serve prudenza nei giudizi affrettati verso i colleghi di percorso.

Un approccio posato aiuterà a ritrovare la tranquillità perduta in serata. Le pagelle della giornata:

Amore: 5,2;

Lavoro: 5,5;

Soldi: 5,1.

Cancro ★★★. L'amore richiede una presenza costante e gesti chiari per alimentare l'intesa comune. Chi cerca nuove storie deve superare la solita timidezza e buttarsi nella mischia. Sul fronte professionale arrivano proposte interessanti da valutare con la massima cura. Il patrimonio aziendale o le risorse personali necessitano di una gestione oculata e priva di azzardi. Con la famiglia si ritrovano dialoghi distesi e costruttivi per il futuro di tutti. Alcuni impegni urgenti mettono alla prova la pazienza complessiva durante le ore centrali. L'aiuto dei colleghi si rivela determinante per chiudere una pratica complessa ed ostica.

Il clima di stasera riserva sorprese gradite e momenti distensivi in buona compagnia. Le pagelle della giornata:

Amore: 6,4;

Lavoro: 6,1;

Soldi: 6,0.

Acquario ★★★. Un'entrata economica inaspettata mitiga le ansie legate al bilancio di questo periodo. Questa liquidità permette di pianificare acquisti utili per la casa o per le attività quotidiane. In ambito lavorativo serve un impegno costante per superare un esame complesso. Le relazioni con i colleghi mostrano fasi alternate di intesa e disguidi di lieve entità. Sul piano sentimentale la stabilità domina la scena, regalando momenti sereni ai partner. Per i single il periodo offre occasioni per ampliare il cerchio delle conoscenze personali. Le dinamiche parentali ritrovano un equilibrio fondamentale dopo i dissapori scoppiati nei giorni scorsi.

Un atteggiamento aperto favorisce lo sviluppo di idee interessanti e redditizie per domani. Le pagelle della giornata:

Amore: 6,3;

Lavoro: 6,2;

Soldi: 6,5.

Gemelli ★★★★. La famiglia occupa il primo posto grazie a un evento felice che unisce i componenti. L'armonia tra le pareti di casa diffonde un senso profondo di pace e sicurezza. Gli impegni di lavoro proseguono con un ritmo spedito e privo di intoppi significativi. Chi svolge compiti autonomi trova risorse preziose per far decollare un'iniziativa ambiziosa. Il settore economico registra miglioramenti evidenti, offrendo una sicurezza maggiore ai progetti pendenti. Nella vita di coppia risplende un'affinità invidiabile, carica di entusiasmo e di desideri rinnovati.

I single ricevono inviti stimolanti da parte di persone affascinanti e piene di risorse. Un dialogo schietto con gli amici permette di chiarire vecchi fraintendimenti del passato. Le pagelle della giornata:

Amore: 7,6;

Lavoro: 7,3;

Soldi: 7,4.

Leone ★★★★. La sfera affettiva offre grandi soddisfazioni a chi desidera consolidare un legame importante. Le coppie vivono fasi intense di complicità, superando le recenti incomprensioni con facilità estrema. Chi cerca l'amore trova finalmente occasioni d'oro per colpire il cuore della persona desiderata. Sul lavoro le ambizioni trovano uno sbocco concreto grazie al supporto di persone influenti. Il bilancio personale trae beneficio da decisioni finanziarie corrette e ponderate nei dettagli.

In famiglia l'atmosfera si conferma distesa, permettendo confronti sereni su temi complessi e delicati. L'energia disponibile spinge a intraprendere percorsi professionali stimolanti e ricchi di opportunità concrete. L'intesa con gli amici cresce attraverso momenti dedicati allo svago puro e condiviso. Le pagelle della giornata:

Amore: 7,7;

Lavoro: 7,5;

Soldi: 7,3.

Vergine ★★★★. L'oroscopo prevede una giornata lavorativa estremamente proficua per sviluppare strategie coraggiose. Le capacità organizzative permettono di portare a termine pratiche complesse senza accumulare ritardi fastidiosi. Le finanze si mantengono stabili, garantendo la tranquillità necessaria per programmare spese future importanti.

Sul piano affettivo serve maggiore apertura per evitare inutili freddezze con chi si ama. Per i single arrivano messaggi intriganti capaci di risvegliare l'interesse per la vita sociale. L'ambiente di casa si presenta sereno e favorevole ai confronti legati al futuro comune. L'appoggio di alcuni colleghi fidati facilita il raggiungimento di traguardi professionali di grande rilievo. Un atteggiamento prudente negli affari eviterà spiacevoli sorprese nelle prossime settimane lavorative. Le pagelle della giornata:

Amore: 7,1;

Lavoro: 7,8;

Soldi: 7,2.

Scorpione ★★★★. La situazione economica mostra segnali incoraggianti grazie a vecchi crediti finalmente riscossi. Questi guadagni improvvisi consentono di affrontare con maggiore serenità gli impegni del mese corrente.

Sul lavoro la determinazione permette di superare la concorrenza con risultati brillanti ed evidenti. In amore la passione torna protagonista, riaccendendo l'intesa nelle coppie che hanno vissuto momenti spenti. Chi viaggia da solo ottiene risposte positive da una conoscenza recente e promettente. I rapporti con i familiari si mantengono stabili e privi di tensioni particolari o fastidiose. Il dialogo costante con gli amici offre spunti interessanti per sviluppare progetti collaterali e stimolanti. Una decisione importante sul lavoro richiederà la massima concentrazione durante il pomeriggio. Le pagelle della giornata:

Amore: 7,4;

Lavoro: 7,7;

Soldi: 7,8.

Ariete ★★★★★. Le relazioni di coppia toccano vette di complicità assoluta grazie a una sintonia perfetta.

Chi cerca il grande amore trova oggi le condizioni ideali per fare incontri decisivi. Sul piano professionale arrivano riconoscimenti meritati per il lavoro svolto con cura e precisione. Le entrare finanziarie registrano un incremento notevole che permette di investire su nuove idee. L'ambiente familiare trae beneficio da questa scia positiva, regalando momenti di grande letizia collettiva. La collaborazione con gli altri procede al meglio, creando un clima di lavoro stimolante e sereno. Gli amici rappresentano un punto di riferimento importante per condividere questi successi personali e professionali. Il futuro immediato riserva sorprese straordinarie da cogliere con entusiasmo e determinazione immutata.

Le pagelle della giornata:

Amore: 8,8;

Lavoro: 8,6;

Soldi: 8,7.

Bilancia ★★★★★. L'oroscopo del 22 agosto garantisce entrate finanziarie davvero cospicue capaci di realizzare vecchi desideri. I guadagni derivano da scoperte felici sul lavoro o da investimenti azzeccati nel passato. Il contesto professionale vive un momento d'oro con proposte vantaggiose per i progetti futuri. In amore la dolcezza domina il rapporto di coppia, regalando momenti magici ai partner innamorati. I single vivono un periodo fortunato grazie ad attrazioni improvvise e cariche di emozione vera. L'intesa tra le pareti di casa si conferma solida e priva di qualsiasi ombra. L'aiuto degli amici si rivela fondamentale per organizzare eventi piacevoli nel corso del fine settimana.

La serenità conquistata permette di affrontare ogni impegno con un sorriso sincero ed incantevole. Le pagelle della giornata:

Amore: 8,7;

Lavoro: 8,8;

Soldi: 8,9.

Sagittario: ★★★★★. Il contesto familiare ritrova una concordia perfetta che spazza via qualunque incomprensione del passato. Un clima sereno e festoso avvolge la casa, favorendo progetti comuni e scelte importanti. La professione regala soddisfazioni immensi con avanzamenti di carriera ormai a portata di mano per tutti. Le risorsa usate per le nuove attività generano guadagni superiori alle aspettative iniziali di tutti. In amore risplende un'armonia profonda che unisce le coppie in un abbraccio sincero ed eterno. Chi cerca un'anima gemella può contare su un fascino unico capaci di conquistare immediatamente.

La vicinanza delle persone care offre una carica vitale straordinaria per affrontare la routine quotidiana. Il periodo si conferma eccezionale per stringere alleanze di valore nel settore professionale. Le pagelle della giornata:

Amore: 8,9;

Lavoro: 9,0;

Soldi: 8,8.

Pesci: ★★★★★. La sfera sentimentale vive un momento idilliaco caratterizzato da un trasporto unico e coinvolgente. Le storie d'amore decollano verso traguardi importanti che promettono una stabilità duratura per la coppia. I single affrontano giornate ricche di opportunità da cogliere al volo per cambiare vita. L'ambito lavorativo registra successi continui e consensi da parte di chi conta davvero nell'ambiente. Le finanze godono di una salute ottima grazie a guadagni costanti e ben gestiti.

In famiglia regna una pace invidiabile che favorisce la crescita di progetti comuni e ambiziosi. Il sostegno degli amici più fidati garantisce momenti di svago puro ed impagabile per tutti. L'energia accumulata permette di superare ogni ostacolo con sicurezza e grande facilità di manovra. Le pagelle della giornata:

Amore: 9,2;

Lavoro: 9,1;

Soldi: 9,0.

Capricorno: 'top del giorno'. Il transito della Luna nel segno illumina un percorso professionale straordinario e privo di qualsiasi ostacolo. Le iniziative intraprese ottengono un riscontro immediato che spalanca le porte a collaborazioni di altissimo livello. Le entrate economiche raggiungono cifre record capaci di garantire una tranquillità finanziaria solida e duratura. In amore la complicità con la persona amata raggiunge vertici mai toccati in precedenza da nessuno. I single conquistano chiunque grazie a una presenza magnetica e a un fascino del tutto irresistibile. La famiglia condivide la gioia di questi momenti con celebrazioni sincere e di grande impatto. Le relazioni con il mondo esterno si tingono di entusiasmo contagioso per tutti i presenti. Il giorno incorona un periodo trionfale destinato a lasciare un segno indelebile nel tempo.

Le pagelle della giornata: