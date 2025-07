Giovedì 17 luglio porta con sé l’energia piena dell’estate e una voglia di leggerezza che si fa sentire già dal risveglio. Il cielo di oggi accende la creatività dei Gemelli, che conquistano il primo posto grazie a una combinazione di grinta mentale e fascino irresistibile. Bene anche per il Leone, che si scrolla di dosso qualche dubbio, e per l’Acquario, che riceverà segnali inaspettati dall’universo. Più instabili invece alcuni segni di Terra, che dovranno fare i conti con piccoli rallentamenti.

L'oroscopo di Giovedì 17 luglio: intuizioni per l'Acquario, dolcezza per i Pesci

♈ Ariete (Voto: 7) Un giovedì che parte bene, ma poi rischia di rallentare per via di qualche imprevisto. Restate flessibili e non intestarditevi su ciò che non potete controllare. In amore, piccoli malintesi da gestire con pazienza. Cercate di non forzare la mano sul lavoro, meglio rimandare decisioni importanti.

♉ Toro (Voto: 6.5) La voglia di relax si scontra con alcune responsabilità che bussano alla porta. Avrete bisogno di equilibrio per non sentirvi sopraffatti. In coppia potrebbero emergere vecchie questioni mai risolte. Cercate conforto nelle piccole cose: un buon pranzo, una passeggiata lenta, un messaggio sincero.

♊ Gemelli (Voto: 10) Siete i protagonisti assoluti del giorno. Energia mentale alle stelle, idee brillanti e un’intuizione che potrebbe aprire una nuova strada. In amore sarete irresistibili, anche per chi vi conosce bene. Ottimo momento per chiarire, rilanciare, sedurre. E se lavorate, qualcosa si sbloccherà.

♋ Cancro (Voto: 9) Giornata calda in tutti i sensi, anche nei sentimenti. Vi sentirete più sicuri, più pronti a mettervi in gioco. Chi è in coppia potrà vivere un momento speciale, chi è solo potrà finalmente dire sì a un invito. Sul lavoro, piccoli traguardi vi daranno entusiasmo.

♌ Leone (Voto: 8.5) Dopo giornate incerte, ecco che torna la vostra luce. Un segnale positivo sul lavoro vi farà sentire di nuovo in corsa.

Anche in amore, qualcosa cambia: vi sentirete più ascoltati, più centrati. Attenti solo a non voler fare tutto da soli, qualcuno potrebbe sorprendervi aiutandovi.

♍ Vergine (Voto: 6) Vi svegliate con la testa già piena di pensieri. Il rischio è di fare troppo, troppo in fretta e senza ascoltarvi davvero. Fermatevi un attimo e chiedetevi cosa volete davvero. In amore, avete bisogno di leggerezza, non di analisi. Una piccola pausa mentale potrebbe farvi bene.

♎ Bilancia (Voto: 7.5) Il vostro desiderio di armonia sarà messo alla prova da alcune dinamiche che vi sembrano poco chiare. Ma saprete giostrarvi bene tra parole e silenzi. In amore, chi è in crisi troverà la forza per dire ciò che prova.

Una giornata da vivere con grazia, senza pressioni.

♏ Scorpione (Voto: 9) Siete magnetici oggi. Una conversazione profonda, forse inattesa, potrebbe cambiare il tono della vostra giornata. Emozioni intense, ma gestibili, anche sul lavoro. Seguite l’istinto: vi porterà nel posto giusto al momento giusto. Attenti solo a non essere troppo categorici con chi amate.

♐ Sagittario (Voto: 7) La giornata sarà un po’ altalenante, ma basterà poco per ritrovare l’equilibrio. Un piccolo viaggio mentale o fisico può aiutarvi a staccare. In amore siate sinceri, anche se la verità fa un po’ paura. Sul lavoro meglio non forzare nulla, ascoltate e valutate con calma.

♑ Capricorno (Voto: 6.5) Tendenza a chiudervi troppo nel vostro mondo.

Attenti a non farvi travolgere da pensieri troppo rigidi o da un eccessivo autocontrollo. In amore rischiate di apparire distanti, anche se non lo siete. Aprite uno spiraglio: un piccolo gesto può fare la differenza.

♒ Acquario (Voto: 8.5) Intuizioni brillanti e voglia di fare pulizia interiore. È una giornata perfetta per lasciar andare ciò che non vi rappresenta più. In amore, qualcuno vi sorprenderà con un gesto inaspettato. Sul lavoro, un’idea fuori dagli schemi potrebbe convincere chi vi ha sempre sottovalutato.

♓ Pesci (Voto: 7.5) Siete più romantici del solito, e questo può portare momenti molto dolci ma anche qualche illusione. Attenti a non idealizzare troppo chi avete accanto. Una buona occasione potrebbe arrivare dal passato, anche in ambito lavorativo. Emozioni delicate, ma costruttive.