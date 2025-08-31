Secondo l’oroscopo dall'8 al 14 settembre 2025, si prospetta una settimana positiva per gli appartenenti al segno dello Scorpione, con momenti romantici e ricchi di passione per i single e le coppie. I nativi del Sagittario, invece, si concentreranno sulla stabilità e la sicurezza emotiva piuttosto che su avventure, e dovranno prestare attenzione nelle questioni economiche. Infine, per i nati sotto il segno dell’Acquario è previsto il ritorno della serenità nelle relazioni di coppia e un miglioramento delle finanze. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo da lunedì 8 a domenica 14 settembre: pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – Nel corso di questa settimana potreste ottenere un successo memorabile nei rapporti con gli altri. Per via di disturbi planetari, le vostre conquiste rimarranno su un livello molto concreto, e non saranno accompagnate da un'atmosfera particolarmente romantica. Se ultimamente non avete ottenuto grandi profitti, è ora di recuperare. Diversificate gli investimenti. Provate la fortuna in vari ambiti. L'unico campo da cui dovreste stare alla larga sono i giochi di carte tra amici: siete troppo onesti e potreste essere facilmente raggirati. Voto: 8

Scorpione – Per voi single, questa settimana il clima è molto romantico, favorevole alla dolcezza e al sogno a occhi aperti.

Vivrete momenti molto piacevoli e ricchi di passione. I cuori solitari potrebbero incontrare l'anima gemella inaspettatamente. Se siete in coppia, la vostra fantasia e il fascino sapranno trascinare il partner in un mondo di sorprese, e non rischierà di annoiarsi al vostro fianco. Dovrete però prestare attenzione a non delegargli i compiti che vi pesano, in particolare le faccende domestiche. Nel complesso, l'influsso di Urano sarà propizio alle vostre finanze. Vi incoraggerà a correre i rischi giusti e decuplicherà il vostro intuito, aiutandovi a individuare le opportunità più favorevoli. Anche Nettuno può rivelarsi molto benefico, ma solo se agirete con logica. Se desiderate investire nel settore immobiliare, avrete ottime possibilità di ottenere un prestito a condizioni vantaggiose.

Voto: 10

La settimana 8-14 settembre secondo l'oroscopo: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – La settimana sarà influenzata da Saturno, il pianeta che vi invita a riflettere e a cercare stabilità. Per questo, avvertirete il bisogno di tenerezza e sicurezza, accantonando flirt e avventure. Se siete single, l'amore non sarà in cima alla vostra lista. Se siete sposati o convivete, invece di concentrarvi sulla passione, vi sentirete più affini al partner come una squadra unita e produttiva. Tuttavia, alcuni di voi, specialmente quelli nati nella terza decade, potrebbero vedere il loro ardore risvegliato da Urano, portandovi a tuffarvi in una grande storia d'amore. Per quanto riguarda il denaro, evitate operazioni finanziarie avventate.

Visto l'influenza di Plutone, se dovete chiudere un affare importante, siate molto prudenti e richiedete sempre delle garanzie scritte. Voto: 7,5

Capricorno – L'oroscopo della seconda settimana di settembre vi invita a godervi un amore semplice e sereno con il partner, lasciando da parte le tentazioni. Se siete single, vi sentirete irresistibili e pieni di sensualità, ma il benessere arriverà solo se siete innamorati, anche in modo non convenzionale. L'aspetto di Plutone segnala una possibile riduzione delle vostre finanze o un incremento delle spese. Dovrete quindi ridurre il vostro tenore di vita, e questo non vi farà piacere. Chi di voi ha già un piano finanziario se la caverà rinegoziando un pagamento a rate.

Al contrario, chi ha trascurato la situazione potrebbe essere richiamato all'attenzione dal proprio istituto di credito. Voto: 7

Previsioni astrologiche fino al 14 settembre: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – La vostra vita di coppia ritroverà la serenità perduta. Se avete attraversato un periodo di tensioni, potrete finalmente godere di un rapporto migliore con il partner. Vecchi conflitti e divergenze saranno un lontano ricordo. Per quanto riguarda i single, potreste avere la sensazione che la vostra situazione non si stia evolvendo abbastanza velocemente. Però, fate attenzione a non mostrare troppa impazienza: rischiereste di spaventare chi vi sta intorno con un atteggiamento un po' troppo audace e frettoloso.

Cercate di moderare il vostro slancio. Questo periodo vi riserva ottime sorprese anche sul piano finanziario, grazie all'influenza di Nettuno. Potreste riuscire a ottenere dei guadagni in modo semplice, anche tramite un lavoro che, pur non essendo particolarmente stimolante, si rivelerà ben pagato. L'influenza di questo pianeta risveglierà in voi anche un forte desiderio di comfort e lusso. Il vostro interesse per i beni materiali sarà molto più vivo e deciso. Voto: 7,5

Pesci – Venere renderà più vivace la vostra vita di coppia. Se vivete una relazione serena, potrete contare su una settimana all'insegna della tenerezza e della sensualità. Se invece la vostra unione è in crisi, questo è il momento ideale per riallacciare un dialogo costruttivo.

Se siete single, vi renderete conto che l'affetto profondo e la fedeltà portano la vera felicità, mentre i legami effimeri e i sentimenti fugaci lasciano solo un senso di vuoto e solitudine. Dal punto di vista economico, la settimana sarà tranquilla. Chi ha avuto difficoltà a gestire il denaro avrà ora l'opportunità di amministrare le proprie finanze con più facilità. Con una maggiore lucidità e organizzazione, riuscirete a evitare di creare scompiglio nei vostri bilanci. Voto: 8.