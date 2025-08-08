Secondo l'oroscopo del 10 agosto 2025, l'Ariete può contare su molta energia positiva, il Toro è poco lucido e i Gemelli sono molto tranquilli.

Di seguito, approfondiamo i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia è demoralizzato dalle scelte del partner. Questioni burocratiche possono essere risolte in breve tempo. L'energia in questo momento è davvero molto positiva.

Toro: i single sono pronti a difendere le proprie idee. Chi fa parte di una coppia può perdere improvvisamente la lucidità. Sulla sfera lavorativa serve più cautela del solito.

Gemelli: i cuori solitari sono abbastanza tranquilli insieme agli amici. Chi ha una relazione di vecchia data può recuperare la serenità. La tarda serata può essere leggermente sottotono.

Cancro: chi cerca l’amore è interessato a molte più persone del previsto. La vivacità può contagiare anche la dolce metà. Chi lavora in proprio può realizzare tanti nuovi progetti.

Leone: durante la giornata, l'umore risulta essere più sereno. I single non hanno nessuna paura di osare e avvicinare persone originali. Sulla sfera professionale è presente molta più fiducia del solito.

Vergine: chi ha scelto la solitudine può essere molto più fiducioso. Le insicurezze possono bloccare chi ha una relazione. Sul piano lavorativo è una giornata abbastanza impegnativa.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: per i single è un periodo favorevole per conoscere delle nuove persone. Una risposta immediata può arrivare dalla dolce metà. Sul lavoro, la mancanza di conferme può portare tanta ansia.

Scorpione: l'umore in questo momento è davvero instabile. Una questione importante può rovinare il rapporto con la famiglia. Sulla sfera professionale è importante dosare la forza con molta attenzione.

Sagittario: chi fa parte della coppia può rilassarsi completamente insieme al partner. Nuovi incontri sono possibili per chi è solo da troppo tempo. Il vero potere della giornata è senza nessun dubbio il silenzio.

Capricorno: in questo momento chi ha una relazione è innamorato, ma anche tanto distante dalla dolce metà.

Chi cerca l'amore non è pronto ad affrontare queste responsabilità. Alcuni errori sul lavoro sono la conseguenza della troppa stanchezza.

Acquario: in modo molto deciso è possibile avvicinare una persona. Una situazione lavorativa è molto complessa da affrontare. Il fisico reclama il riposo e invece l'umore è abbastanza spensierato.

Pesci: chi fa parte di una coppia può accumulare tanti pensieri e fare allontanare la dolce metà. I cuori solitari possono pensare al futuro con più determinazione. La sfera professionale può portare tante discussioni.