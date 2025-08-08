L’oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025 porta con sé una miscela di entusiasmo e prudenza. Mercurio retrogrado in Leone amplifica il desiderio di esprimersi e mettersi in gioco, ma può generare fraintendimenti, ritardi o ripensamenti. La Luna si sposta dai segni d’Aria verso lo Scorpione, rendendo il weekend più intenso e introspettivo. I segni di Fuoco e d’Aria potranno vivere momenti dinamici e stimolanti, mentre per alcuni segni di Terra e Acqua sarà tempo di fare chiarezza e riorganizzare priorità.

Previsioni astrologiche settimanali dall’11 al 17 agosto

♈ Ariete - Settimana vivace e piena di stimoli. In amore, la passione cresce ma potrebbe alternarsi a momenti di impazienza. Nel lavoro, qualche imprevisto vi costringerà a cambiare piani, ma saprete trovare soluzioni rapide. Energia fisica buona, ma evitate di sovraccaricarvi.

♉ Toro - Settimana di introspezione e cautela. In amore, attenzione alle parole: un momento di nervosismo potrebbe creare tensioni inutili. Nel lavoro, meglio procedere passo passo e non lanciarsi in investimenti azzardati. Prendetevi tempo per ricaricare le energie.

♊ Gemelli - I rapporti sociali sono in primo piano. In amore, flirt e nuove conoscenze possono vivacizzare le giornate.

In ambito professionale, la creatività è alta ma serve più organizzazione. Curate il riposo per mantenere la mente lucida.

♋ Cancro - Desiderio di stabilità e di certezze. In amore, siete più sensibili e bisognosi di attenzioni: cercate di comunicarlo senza pretese. Nel lavoro, qualche ritardo potrebbe farvi perdere la pazienza, ma mantenere la calma sarà fondamentale. Benessere altalenante.

♌ Leone - Settimana di grande energia e protagonismo. In amore, fascino e passione vi rendono irresistibili. Nel lavoro, le idee sono chiare e la determinazione vi spinge a fare passi importanti. Ottimo momento anche per iniziative personali e nuovi progetti.

♍ Vergine - Momento di valutazione e riorganizzazione.

In amore, piccoli fraintendimenti potrebbero rallentare l’armonia. Sul lavoro, sentite la necessità di mettere ordine e fare chiarezza su obiettivi a lungo termine. Prendetevi pause per ricaricarvi.

♎ Bilancia - Settimana favorevole ai rapporti e alla collaborazione. In amore, complicità e dolcezza rafforzano i legami. Nel lavoro, possibili nuove opportunità e riconoscimenti. Energia equilibrata, ideale per affrontare anche questioni rimaste in sospeso.

♏ Scorpione - Settimana intensa sul piano emotivo. In amore, la gelosia o il bisogno di controllo potrebbero emergere: meglio affrontare i dubbi con sincerità. Nel lavoro, determinazione e strategia vi aiutano a superare ostacoli. Weekend rivelatore grazie alla Luna nel segno.

♐ Sagittario - L’entusiasmo torna a farsi sentire. In amore, siete pronti a vivere emozioni senza troppi freni. Sul lavoro, nuovi contatti e opportunità vi stimolano a guardare oltre. Energia positiva, ma evitate di disperderla in troppi progetti.

♑ Capricorno - Settimana di concentrazione e responsabilità. In amore, siete meno espansivi ma più affidabili. Nel lavoro, la costanza vi porta piccoli ma solidi progressi. Buona fase per mettere a punto strategie e pianificare il futuro.

♒ Acquario - Creatività e magnetismo vi accompagnano per tutta la settimana. In amore, incontri inaspettati o ritorni dal passato potrebbero sorprendervi. Nel lavoro, idee originali trovano terreno fertile. Ottima energia per dare il via a progetti innovativi.

♓ Pesci - Settimana confusa e piena di alti e bassi emotivi. In amore, il rischio è di idealizzare troppo o di lasciarsi prendere da dubbi infondati. Nel lavoro, meglio non prendere decisioni impulsive. Dedicate più tempo al benessere personale e alla riflessione.