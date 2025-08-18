Secondo l'oroscopo del 20 agosto 2025 l'Ariete deve gestire una situazione abbastanza complessa, il Toro ha molta fiducia e lo Scorpione può ottenere successo sul lavoro.

Di seguito approfondiamo nel dettaglio tutti i segni di questa giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: una questione in famiglia è molto complessa da gestire. Dopo una crisi interiore, i single possono vivere pienamente le emozioni. Chi lavora in proprio può risolvere alcune complicazioni.

Toro: nella sfera sentimentale non possono mancare la passione e la forza. Finalmente i cuori solitari possono recuperare la fiducia.

Nell'ambito lavorativo è presente una maggiore stabilità.

Gemelli: in questo periodo è possibile avere alcuni dispiaceri. Chi fa parte di una coppia è molto più sereno con il partner. Dei problemi finanziari possono essere superati in breve tempo.

Cancro: chi è solo da tempo può ricevere tante novità. Chi ha una relazione può iniziare a pensare al futuro con determinazione. Chi ha iniziato un nuovo percorso lavorativo è molto soddisfatto.

Leone: chi cerca l'amore ha più coraggio del solito. Chi fa parte di una coppia deve eliminare le insicurezze. Lo stress va gestito con molta più calma.

Vergine: chi cerca l'amore può prendere delle decisioni davvero drastiche. Nei confronti del partner è possibile avere dei conflitti inutili.

Sul piano professionale ci sono pochi obbiettivi da raggiungere e questo può creare nervosismo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha una relazione non comprende i bisogni della persona amata. In questo momento è possibile essere più chiari con se stessi. Alcuni ripensamenti possono creare dei problemi lavorativi.

Scorpione: i single sono pronti a reagire, anche a costo di allontanare la famiglia. Il campo professionale può regalare successo. La lunga giornata va affrontata con una buona dose di determinazione.

Sagittario: delle frasi taglienti possono portare malinconia. Un piccolo malessere può rovinare l'intera giornata. Una questione di lavoro può fare aumentare l'irritabilità.

Capricorno: per la relazione sentimentale è un periodo delicato.

I cuori solitari possono ritrovare il rispetto per se stessi. L'energia può essere utilizzata per raggiungere degli obbiettivi lavorativi.

Acquario: è possibile recuperare la complicità con il partner. I rapporti di amicizia possono avere molta leggerezza. Le spese eccessive possono creare dei disagi sul lavoro.

Pesci: chi ha una relazione è dolce e soprattutto calmo nei confronti della persona amata. Delle bugie possono portare dei momenti di malinconia. Sul lavoro è fondamentale fare attenzione ai malintesi.