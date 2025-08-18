L'oroscopo del weekend 23 e 24 agosto 2025 annuncia novità interessanti, con il Toro al vertice della classifica. Il segno vivrà 48 ore favorevoli, mentre la Bilancia si trova in ultima posizione a causa di un periodo frenetico. Ecco le previsioni astrologiche del fine settimana.

Classifica e oroscopo del weekend 23-24 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Bilancia – Questo fine settimana vi invita a fermarvi un attimo e a riflettere su ciò che conta davvero. Avete corso tanto nelle ultime settimane, forse inseguendo distrazioni che non hanno portato grandi risultati.

Ora è il momento di selezionare con cura le vostre energie: uscite di meno e dedicate più tempo a ciò che vi fa crescere e vi rende davvero sereni. Non si tratta di rinunciare al piacere, ma di capire che non tutto ciò che vi attira vi arricchisce davvero. Puntate a costruire legami autentici e lasciate andare il superfluo. La vita sentimentale richiede più concretezza: se una relazione vi fa sentire insicuri, è tempo di guardarvi dentro e decidere cosa volete davvero.

1️⃣1️⃣- Scorpione – La vostra indole passionale vi spinge a non fermarvi mai, ma questo weekend rischiate di strafare. Le tentazioni di uscire, spendere e vivere senza freni saranno forti, ma il rischio è quello di pagare lo scotto nei giorni successivi, sia in termini economici che di energia.

Cercate di non coinvolgere sempre la famiglia o il partner nei vostri malumori, perché non tutti hanno la vostra stessa intensità. Se vi sentite nervosi, meglio sfogarvi con attività che vi rilassano. In amore, attenzione alle parole: potrebbero pesare più del previsto.

1️⃣0️⃣- Ariete – Con l’arrivo dei mesi più freddi vi aspettano responsabilità e impegni che non potrete più rimandare. Per questo ora dovreste pensare solo a svagarvi e a vivere il presente con spensieratezza. Uscite, circondatevi di persone nuove, frequentate luoghi diversi e lasciate da parte pensieri pesanti. Se negli ultimi giorni avete avuto qualche battuta d’arresto o una piccola delusione, state certi che presto troverete la giusta strada per rimettervi in carreggiata.

In coppia è importante ritrovare più complicità, ascoltandovi davvero e condividendo sogni e desideri.

9️⃣- Cancro – Non tutti i nativi del segno vivranno un fine settimana sereno sul piano sentimentale. Alcuni di voi hanno dubbi profondi e temono di non essere ricambiati come meritano. Questo vi rende inquieti e poco rilassati. Tuttavia, il tempo farà chiarezza: non sarete più disposti ad accontentarvi di rapporti tiepidi o incerti. Per altri Cancro, invece, le giornate saranno più tranquille, con momenti di romanticismo e di riposo rigenerante. Nel complesso, sarà un weekend che segna la fine dell’estate: salutare una stagione intensa può lasciare malinconia, ma apre la porta a nuovi inizi.

8️⃣- Gemelli – State per vivere un ultimo scampolo d’estate davvero piacevole e vivace. Avrete voglia di muovervi, incontrare persone, ridere e creare ricordi che vi accompagneranno nei prossimi mesi. La pigrizia potrebbe tentare di rovinarvi i piani, ma non cedete: non capita spesso di avere occasioni così leggere e divertenti. Le amicizie saranno protagoniste e potreste stringere nuovi legami destinati a durare. In amore c’è voglia di freschezza e di leggerezza: non complicate ciò che può essere semplice e lasciatevi andare di più.

7️⃣- Leone – Per voi il fine settimana rappresenta un’occasione da non sprecare. Non rimanete in casa: il divertimento e la socialità sono a portata di mano e vi regaleranno momenti di pura gioia.

Che siate single o in coppia, avrete opportunità da cogliere per sentirvi al centro della scena. Ripensando alle ultime settimane, vi renderete conto che, nonostante qualche fatica, avete vissuto emozioni che meritavano di essere assaporate. Ora potete godervi gli ultimi bagliori estivi con la certezza di aver dato spazio a ciò che vi fa stare bene.

6️⃣- Vergine – Queste giornate sono perfette per rompere la routine e concedervi un pizzico di avventura. Non inventate scuse: seguite il desiderio di fare esperienze nuove e regalatevi emozioni autentiche. Attenzione però agli spostamenti e al traffico, soprattutto se decidete di dirigervi verso località affollate. Chi è già tornato alla quotidianità avrà modo di riflettere su ciò che ha vissuto nei mesi scorsi, tra bilanci e nostalgie.

In amore, le coppie vivranno momenti intensi, con intimità e passione rinnovata, mentre i più giovani potrebbero avere piacevoli sorprese.

5️⃣- Sagittario – Vi trovate a un bivio tra nostalgia e voglia di ripartire. Da un lato salutate l’estate con un pizzico di malinconia, dall’altro vi sentite pronti a dedicarvi ai vostri obiettivi personali e professionali. Il fine settimana sarà adatto per rilassarvi in buona compagnia e selezionare con cura chi merita davvero di stare al vostro fianco. Non cedete a provocazioni inutili: la vostra serenità viene prima di tutto. In amore, avrete modo di chiarire ciò che volete, lasciando da parte rapporti ambigui.

4️⃣- Capricorno – Avete passato settimane a correre e a organizzarvi, ma ora potete concedervi una pausa.

Questo weekend non sarà tempo perso se vi dedicherete al piacere e al relax. Lasciatevi andare, godetevi i piccoli momenti, uscite con chi vi fa stare bene. Spesso vi sentite responsabili di tutto e di tutti, ma adesso è il momento di alleggerire il cuore. In amore vincerà la voglia di complicità e condivisione: i legami solidi diventeranno ancora più forti e rassicuranti.

3️⃣- Acquario – Il vostro weekend si prospetta ricco di energia e incontri intriganti. Le serate avranno un sapore particolare, con possibilità di vivere momenti di grande passione. Non pensate che l’estate sia finita: avete ancora molto da scoprire e da sperimentare. Saranno due giornate vivaci anche per chi è in coppia e desidera ravvivare il rapporto.

Sul piano pratico restano preoccupazioni economiche o lavorative, ma in queste ore riuscirete a metterle in secondo piano per dedicarvi a ciò che vi fa sorridere.

2️⃣- Pesci – Chiuderete la settimana con una ventata di energia positiva. Le giornate saranno perfette per incontri sorprendenti, anche improvvisi, che potranno cambiare il vostro umore. I single potrebbero vivere colpi di fulmine inaspettati, mentre le coppie godranno di intesa e momenti passionali. Non fatevi rovinare la magia da piccole tensioni o dal caos cittadino: cercate angoli sereni in cui rigenerarvi. Sarà un weekend intenso e pieno di emozioni, un bel modo per salutare la stagione estiva.

1️⃣- Toro – Per voi si annunciano giorni davvero caldi e coinvolgenti.

I cuori solitari avranno modo di vivere serate passionali, piene di incontri interessanti. Chi è in coppia ritroverà complicità e dolcezza, tra cene romantiche e momenti che accendono il desiderio. Le relazioni di lunga durata, invece, potrebbero aprirsi a nuovi progetti importanti, come un viaggio, una ristrutturazione o persino un cambio di casa. Sul fronte lavorativo non mancheranno occasioni per mettere in chiaro i vostri meriti e ottenere riconoscimenti.