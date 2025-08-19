Secondo l’oroscopo del 21 agosto 2025, l’Ariete vive un’agitazione interiore, lo Scorpione è molto soddisfatto sul lavoro e l’Acquario affronta alcuni malumori con la dolce metà.
Di seguito, l’approfondimento per tutti i segni zodiacali.
I primi segni dello zodiaco
Ariete: i single hanno un’agitazione interiore leggera. Chi lavora in proprio è destabilizzato da alcune questioni. Alcune difficoltà possono essere superate velocemente.
Toro: i cuori solitari devono mantenere la calma. La relazione con il partner può essere vissuta con maggiore serenità.
Gli impegni lavorativi vanno affrontati con molta determinazione.
Gemelli: è possibile trovare un punto di incontro con la dolce metà. Con la pazienza si possono risolvere alcuni problemi. Sul lavoro, delle spese eccessive possono generare ansia.
Cancro: la sfera sentimentale può recuperare la stabilità e l'equilibrio del passato. Chi cerca l'amore può incontrare una persona molto interessante. Per l'ambito professionale è un periodo abbastanza favorevole.
Leone: la giornata può regalare tante nuove emozioni. Chi fa parte di una coppia può organizzare una giornata speciale insieme alla persona amata. Sul lavoro è necessario sfruttare tutte le opportunità.
Vergine: durante la giornata è possibile eliminare lo stress e recuperare le energie.
Una questione in sospeso può portare molto nervosismo. Possono emergere piccoli disagi sul lavoro.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia: questo è il momento giusto per risolvere i problemi con il partner. I single sentono il desiderio di vivere delle emozioni intense. Sul lavoro emergono intuizioni brillanti.
Scorpione: il rapporto con gli amici può finalmente migliorare. Nei confronti della dolce metà c’è maggiore complicità. Sul campo lavorativo, le ispirazioni improvvise possono regalare molte soddisfazioni.
Sagittario: chi ha una relazione può affrontare una fase impegnativa con la persona amata. Con la famiglia ci sono molte discussioni da affrontare. Dopo i vari contrasti, sulla sfera professionale può ritornare la tranquillità.
Capricorno: è opportuno pensare al futuro con più fiducia. Alcune difficoltà possono innervosire i cuori solitari. Molte più certezze sono in arrivo dall'ambito lavorativo.
Acquario: chi cerca l'amore può fare chiarezza nella propria vita. Chi fa parte di una coppia consolidata può avere dei malumori con il partner. Per il campo lavorativo è un momento davvero fortunato.
Pesci: in questo periodo è presente tanta sensibilità. I single hanno degli atteggiamenti scontrosi nei confronti di alcuni amici. Un dialogo costruttivo può regalare molta tranquillità.