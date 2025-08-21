Secondo l'oroscopo del 23 agosto 2025 il segno del Toro può fare degli incontri emozionanti, il Cancro sarà molto coraggioso, mentre lo Scorpione potrebbe essere un po' imprudente. Di seguito scopriamo nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia è pronto a coltivare un progetto insieme alla dolce metà. La lunga giornata può stimolare delle nuove idee. Nella sfera finanziaria serve tanta prudenza.

Toro: i single possono fare alcuni incontri emozionanti. In questo periodo è presente una maggiore sensibilità.

Un nuovo accordo di lavoro è più vantaggioso del previsto.

Gemelli: chi ha una relazione ha molto più dialogo con il partner. Finalmente i cuori solitari possono ottenere dei risultati soddisfacenti. Nel campo lavorativo è possibile proporre delle nuove idee e ottenere molti consensi.

Cancro: chi cerca l'amore può essere più coraggioso del previsto. L'impulsività può fare allontanare momentaneamente la persona amata. Sul lavoro è fondamentale mantenere la lucidità.

Leone: la vitalità può contagiare anche il partner. Chi è in ferie può incontrare delle persone molto simpatiche. Per il lavoro è un momento ricco di soddisfazioni.

Vergine: con il carisma e il fascino è possibile fare delle nuove amicizie.

Dopo una leggera crisi si può ritrovare l'equilibrio con il partner. Sulla sfera professionale, la precisione è il vero punto di forza di chi lavora in proprio.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la giornata può regalare leggerezza. Chi è single da tempo può ricevere delle domande imbarazzanti da parte di qualcuno. In ambito lavorativo sono in arrivo delle nuove collaborazioni.

Scorpione: chi cerca l'amore è abbastanza imprudente. Intanto chi è disoccupato può attendere una risposta con molta ansia. Mentre chi ha appena concluso le vacanze è malinconico.

Sagittario: i single hanno delle idee geniali che riguardano il futuro. Le varie preoccupazioni riguardano esclusivamente i figli piccoli.

Il campo professionale è stimolante, ma anche molto faticoso.

Capricorno: l'intera giornata va affrontata con leggerezza. Chi fa parte di una coppia è forse è un po' troppo possessivo e geloso nei confronti del partner. Chi lavora in proprio è quasi ossessionato da alcune questioni.

Acquario: sono possibili delle discussioni molto accese con parenti e amici. L'ambito lavorativo sta attraversando un periodo negativo. Il punto debole della giornata è solamente l'umore altalenante.

Pesci: una certa malinconia può accompagnare la giornata dei cuori solitari. Chi ha una relazione è di pessimo umore e questo può fare innervosire anche la dolce metà. Una leggera stanchezza può comparire in tarda serata.