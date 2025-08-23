Secondo l’oroscopo del 25 agosto il Capricorno conquista il primo posto della classifica. La sua determinazione e il suo autocontrollo gli consentono di gestire al meglio anche le situazioni più complesse, guadagnandosi fiducia e rispetto. All’opposto si colloca invece il Cancro, la cui sensibilità, solitamente un punto di forza, rischia di trasformarsi in fragilità, rendendo difficile mantenere lucidità davanti a tensioni e piccoli contrattempi.

La classifica del 25 agosto: il Toro si mostra presente e affidabile

1° posto – Capricorno

Vi trovate in una condizione favorevole che vi permette di gestire le cose con ordine e determinazione.

Nulla sembra scalfire la vostra sicurezza, perché sapete perfettamente quali sono le priorità e come affrontarle. La giornata scorre con un ritmo che vi dà soddisfazione, permettendovi di portare a termine compiti rimasti in sospeso. Nei rapporti personali vi mostrate affidabili e solidi, diventando un punto di riferimento per chi vi è vicino. La vostra fermezza vi regala consensi e rafforza la vostra autostima.

2° posto – Vergine

Vi sentite in grande sintonia con l’ambiente circostante e riuscite a mettere ordine nelle vostre idee e nelle vostre azioni. La vostra precisione diventa un punto di forza che vi permette di affrontare i dettagli senza trascurarli. Vi accorgete che chi vi è vicino apprezza il vostro impegno e il vostro senso pratico, e questo vi incoraggia a fare sempre meglio.

La giornata vi offre occasioni di crescita e di conferme personali, portandovi a guardare con fiducia al futuro.

3° posto – Leone

Vi muovete con energia e con una voglia sincera di rimettervi in gioco. La vostra intraprendenza vi permette di affrontare la giornata con entusiasmo, senza lasciarvi intimidire da eventuali ostacoli. Nei rapporti personali riuscite a dimostrare generosità e calore, caratteristiche che vi rendono molto apprezzati. Vi accorgete che la vostra vitalità è contagiosa e che chi vi circonda trae forza dal vostro esempio. La vostra luce interiore vi spinge a non arrendervi di fronte a nulla.

4° posto – Toro

Vi trovate in un momento positivo che vi regala stabilità e sicurezza.

La vostra concretezza vi permette di portare avanti i vostri obiettivi con calma e determinazione, senza fretta ma con grande efficacia. Nei rapporti interpersonali vi mostrate presenti e affidabili, caratteristiche che vengono riconosciute e apprezzate. Avete la capacità di trasmettere serenità e questo rende la vostra compagnia particolarmente gradita. La giornata vi premia con piccoli ma significativi successi.

5° posto – Bilancia

Vi accorgete che la vostra capacità di mediazione e il vostro senso di armonia diventano preziosi in questa giornata. Sapete evitare conflitti con eleganza e riuscite a gestire anche le situazioni più complesse con tatto. Nei rapporti personali vi mostrate aperti e disponibili, e questo vi consente di rafforzare legami che vi stanno a cuore.

La vostra ricerca di equilibrio vi regala una sensazione di benessere che vi accompagna lungo tutta la giornata.

6° posto – Scorpione

Vi sentite forti e decisi, pronti a difendere le vostre idee con fermezza. La vostra intensità vi spinge a vivere tutto con grande passione, e questo vi aiuta a portare avanti i vostri obiettivi senza esitazioni. Nei rapporti personali vi accorgete di essere più diretti e determinati del solito, ma questo può anche creare qualche incomprensione. Tuttavia la vostra energia resta un motore potente che vi permette di affrontare le difficoltà con coraggio.

7° posto – Acquario

Vi lasciate guidare dall’originalità e dalla voglia di sperimentare, ma non sempre riuscite a concretizzare ciò che immaginate.

La vostra mente corre veloce e vi porta a esplorare nuove possibilità, ma avete bisogno di maggiore organizzazione per renderle reali. Nei rapporti personali siete comunicativi e brillanti, anche se a volte tendete a essere un po’ distratti. La giornata vi invita a trovare un equilibrio tra fantasia e concretezza.

8° posto – Sagittario

Vi trovate in una fase in cui la vostra voglia di avventura e di cambiamento si scontra con le esigenze pratiche. Questo vi porta a sentirvi talvolta limitati, come se non poteste esprimere pienamente la vostra natura. Nei rapporti personali la vostra schiettezza resta un punto di forza, ma rischia anche di creare contrasti se non viene dosata con attenzione. La giornata vi invita a cercare pazienza e a non forzare le circostanze.

9° posto – Ariete

Vi sentite irrequieti e desiderosi di fare mille cose, ma le circostanze vi costringono a rallentare. Questo vi crea un po’ di frustrazione, perché vorreste ottenere subito risultati. Nei rapporti interpersonali rischiate di sembrare troppo impulsivi, ma con un po’ di autocontrollo riuscite a evitare discussioni. La giornata richiede da parte vostra maggiore calma e capacità di riflettere prima di agire, per non disperdere energie inutilmente.

10° posto – Gemelli

Vi accorgete di vivere una giornata caratterizzata da qualche incertezza. La vostra curiosità vi spinge a esplorare nuove strade, ma non sempre riuscite a portare a termine ciò che iniziate. Nei rapporti personali vi mostrate brillanti e comunicativi, ma rischiate di apparire incostanti.

Avete bisogno di concentrare la vostra attenzione su poche cose essenziali per non sentirvi sopraffatti. La giornata vi offre comunque spunti interessanti se saprete incanalarli con ordine.

11° posto – Pesci

Vi trovate in un momento in cui la vostra sensibilità è molto accentuata, e questo vi porta a percepire con maggiore intensità anche le difficoltà. Nei rapporti personali rischiate di sentirvi poco compresi, ma si tratta più di una vostra impressione che di una reale distanza. Avete bisogno di ritagliarvi spazi per riflettere e ritrovare serenità. La giornata vi invita a non lasciarvi travolgere dagli umori altrui e a coltivare più fiducia in voi stessi.

12° posto – Cancro

Vi sentite particolarmente vulnerabili, e la vostra sensibilità rischia di trasformarsi in fragilità.

Basta poco per farvi perdere la calma, e questo può rallentare il vostro percorso. Nei rapporti personali rischiate di chiudervi troppo in voi stessi, alimentando incomprensioni e malintesi. La giornata richiede da parte vostra maggiore forza interiore e la capacità di affrontare le emozioni con più equilibrio. Avete bisogno di tempo per ritrovare la vostra stabilità.