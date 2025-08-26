Secondo l'oroscopo del 28 agosto 2025 l'Ariete deve gestire delle tensioni, il Cancro ha più complicità con la dolce metà e la Bilancia ha molta più grinta.

Di seguito le previsioni in dettaglio per tutti i segni zodiacali.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single devono gestire alcune tensioni con la famiglia. Questo è il momento più adatto per chiarire delle questioni rimaste in sospeso. Dei nuovi affari lavorativi possono portare delle grandi soddisfazioni.

Toro: i cuori solitari possono avere un avvicinamento con una persona interessante.

Delle discussioni molto accese sono probabili con la dolce metà. Delle spese extra possono creare dei malumori sul lavoro.

Gemelli: sulla sfera sentimentale, il clima risulta essere molto frizzante. Chi ha iniziato un nuovo flirt ha più energia del previsto. Durante la giornata, la curiosità può aumentare velocemente.

Cancro: nei confronti del partner è possibile ritrovare la complicità del passato. Chi ha una relazione può finalmente condividere degli obbiettivi insieme alla persona amata. Sul campo professionale è necessario mantenere i soliti ritmi.

Leone: in questo periodo è possibile fare molte più amicizie. Delle polemiche possono fare allontanare momentaneamente la famiglia. Nell'ambito lavorativo è in corso un buon recupero.

Vergine: nella relazione sentimentale è presente molta positività. Chi è solo da troppo tempo ha uno sguardo davvero magnetico. Delle iniziative di lavoro possono portare successo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i single possono ripartire con più grinta pensando al futuro. Dei semplici messaggi possono riaccendere il dialogo con il partner. Una trattativa lavorativa va affrontata con lucidità.

Scorpione: delle incomprensioni sono probabili con la dolce metà. Chi cerca l'amore è pronto ad avere molte più responsabilità. Il campo professionale è caratterizzato da tante insicurezze.

Sagittario: nei confronti della persona amata, la complicità è in crescita. La sfera economica ha bisogno di attenzioni in più.

In questo momento l'umore è malinconico.

Capricorno: chi fa parte di una coppia è più organizzato. Finalmente le dinamiche familiari sono più chiare. Nell'ambito lavorativo è possibile fare degli incontri interessanti.

Acquario: nella sfera sentimentale serve molta più sincerità. I single possono fare degli incontri sereni. Sul campo lavorativo può emergere una leggera impazienza.

Pesci: chi ha una relazione è abbastanza dolce con il partner. L'atteggiamento di chi cerca l'amore è davvero rilassato. La giornata è ricca di conferme lavorative.