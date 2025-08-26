Secondo l'oroscopo del weekend 30-31 agosto 2025 il Toro può iniziare delle amicizie sincere, i Gemelli hanno dei malumori con il partner e il Capricorno ha uno sguardo profondo.

Di seguito tutti i dettagli.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nel fine settimana serve più prudenza. Una nuova collaborazione lavorativa può regalare delle importanti conferme. Una lunga passeggiata è necessaria per mantenere un buon equilibrio interiore.

Toro: è possibile iniziare delle nuove amicizie molto sincere. Chi è solo da tempo ha più lucidità del previsto. Alcuni malesseri di stagione sono in agguato.

Gemelli: sono probabili dei malumori e tensioni nei confronti della dolce metà. I single hanno un dialogo piacevole con la famiglia. Dalla sfera professionale sono in arrivo delle conferme.

Cancro: chi ha una relazione ha delle forti tensioni con il partner. Il campo lavorativo può regalare dei risultati migliori del previsto. Nel fine settimana, il benessere può avere degli alti e bassi.

Leone: con la famiglia è possibile fare pace velocemente. Chi lavora nel commercio è in disaccordo con tante persone. Nel weekend può comparire molta pesantezza e questa può fare saltare alcuni appuntamenti importanti.

Vergine: il cuore dei single è sottoposto a delle pressioni forti. Finalmente la complicità con la persona amata risulta essere ai massimi livelli.

Chi lavora in proprio è troppo ingenuo e questo può creare dei problemi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi cerca l'amore può avere una brutta crisi isterica e fare preoccupare la famiglia. Chi fa parte di una coppia ha delle questioni finanziarie da risolvere. Per affrontare la sfera professionale serve più grinta del solito.

Scorpione: chi è solo da tempo può ribellarsi di fronte ad alcuni comportamenti. Sul lavoro, l'energia può diminuire in poco tempo. Un breve viaggio di piacere può regalare delle forti emozioni.

Sagittario: per i cuori solitari è un fine settimana abbastanza impegnativo. Chi fa parte di una coppia è molto affiatato con la dolce metà. Sul campo lavorativo sono possibili delle tensioni.

Capricorno: lo sguardo dei single è più profondo del solito. Chi lavora nel commercio è intrattabile. La forma fisica e la salute hanno bisogno di alcuni controlli.

Acquario: chi è solo da tempo può fare una conoscenza davvero speciale. Dei grandi successi possono arrivare dal lavoro. L'umore è allegro e la salute quasi perfetta.

Pesci: chi cerca l'amore è gentile e dolce con una vecchia amica. Alcuni investimenti possono essere davvero fortunati. I creativi possono ottenere molte soddisfazioni.