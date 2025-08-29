L’oroscopo del 31 agosto incorona i Pesci al primo posto della classifica, i cui influssi planetari regalano una sensazione di fluidità, come se le circostanze si incastrassero perfettamente a loro favore. È un momento in cui ogni gesto si traduce in una soddisfazione autentica. All’ultimo posto invece si posiziona il Leone, che fatica a mantenere il controllo sugli eventi. L’energia che lo contraddistingue si scontra con imprevisti e malintesi che minano la sua sicurezza.

La classifica del 31 agosto: gli ostacoli spingono il Capricorno a rallentare

1° posto – Pesci

Vi trovate in una condizione di grazia interiore che vi permette di interpretare i segnali intorno a voi con lucidità e intuito. Le vostre emozioni si rivelano un prezioso strumento per affrontare le situazioni e per capire chi vi circonda. Ogni piccolo gesto sembra accompagnato da una nota di fortuna, e anche gli imprevisti si trasformano in occasioni di crescita. Vi sentite in sintonia con l’ambiente, con le persone e persino con i vostri pensieri, e questa armonia vi dona sicurezza e gioia.

2° posto – Cancro

La vostra sensibilità trova terreno fertile, regalandovi momenti di grande dolcezza e di sincera vicinanza con chi amate.

La fortuna vi accompagna nelle relazioni personali, dove ricevete segnali di affetto e di gratitudine che vi scaldano il cuore. Anche nelle piccole scelte quotidiane riuscite a cogliere il meglio e a trasformarlo in una risorsa. È un giorno che vi lascia la sensazione di essere protetti e di avere accanto le persone giuste.

3° posto – Bilancia

Siete sostenuti da un’energia armoniosa che vi permette di muovervi con eleganza e di trovare facilmente soluzioni favorevoli. La vostra capacità di mediazione vi consente di superare eventuali tensioni e di trasformarle in occasioni di accordo. La fortuna vi accompagna soprattutto nei rapporti sociali, dove vi sentite apprezzati e valorizzati. È un momento che vi permette di rafforzare legami e di costruire nuove possibilità.

4° posto – Toro

La vostra stabilità interiore vi aiuta a mantenere la calma e a cogliere i benefici delle circostanze. Non vi fate travolgere dalle emozioni e riuscite a sfruttare al meglio ciò che la giornata vi offre. La fortuna vi sostiene nei progetti pratici, dove i vostri sforzi trovano riconoscimento. È un tempo che vi regala la serenità di vedere i vostri valori premiati.

5° posto – Sagittario

Avete dalla vostra parte una vitalità che vi porta a vivere con entusiasmo anche le situazioni più ordinarie. La fortuna non vi abbandona, e vi concede qualche piccolo colpo di scena che rende più stimolante la vostra giornata. Vi sentite in sintonia con chi vi circonda e riuscite a trasmettere il vostro entusiasmo, ottenendo risposte positive.

È un momento che vi invita a coltivare la fiducia nelle vostre capacità.

6° posto – Scorpione

Vi trovate in una condizione intermedia, in cui la fortuna non vi travolge ma nemmeno vi lascia soli. La vostra profondità emotiva vi permette di cogliere sfumature che altri trascurano, trasformandole in vantaggi. Le relazioni personali vi offrono sostegno, anche se non tutto fila liscio come vorreste. È un giorno che vi invita a rimanere concentrati e a sfruttare ciò che avete già tra le mani.

7° posto – Ariete

La vostra energia vi spinge ad agire e a cercare nuove esperienze, ma gli eventi non sempre vi supportano. Alcuni progetti richiedono più tempo per concretizzarsi e questo vi crea un po’ di impazienza.

La fortuna vi offre comunque piccole soddisfazioni, che vi permettono di mantenere alto il morale. È un momento in cui la perseveranza conta più dei risultati immediati.

8° posto – Gemelli

Siete stimolati dalla curiosità e dal desiderio di muovervi, ma non sempre trovate il terreno giusto per esprimervi. Alcuni vostri tentativi incontrano resistenze o incomprensioni, rallentando il ritmo che vorreste. La fortuna si mostra timida, lasciandovi gestire molte situazioni con le vostre risorse. È un giorno che vi chiede di adattarvi con leggerezza, senza perdere l’entusiasmo.

9° posto – Capricorno

Nonostante la vostra determinazione, vi accorgete che gli eventi non seguono il percorso che avevate immaginato.

La fortuna sembra sottrarsi al vostro controllo e vi costringe a rivedere i vostri programmi. Alcuni ostacoli vi richiedono più pazienza del previsto e vi spingono a rallentare. È un momento che vi invita a coltivare la resilienza e a non pretendere risposte immediate.

10° posto – Acquario

La vostra originalità si scontra con circostanze poco favorevoli e con una certa rigidità da parte dell’ambiente. Avete idee brillanti, ma non sempre trovate l’ascolto che meritate. La fortuna vi sfiora senza lasciarvi veri vantaggi concreti, costringendovi a contare soprattutto sulle vostre capacità. È un giorno che vi spinge a non scoraggiarvi e a mantenere vivo il vostro spirito indipendente.

11° posto – Vergine

La vostra precisione incontra ostacoli imprevisti che mettono alla prova la vostra pazienza.

Nonostante la vostra organizzazione, alcune cose sfuggono al vostro controllo e generano una certa frustrazione. La fortuna sembra giocare a rimpiattino con voi, costringendovi a impegnarvi più del solito per ottenere risultati. È un momento che vi invita a non puntare alla perfezione ma a valorizzare ciò che è già buono.

12° posto – Leone

Vi trovate a vivere una giornata complessa, in cui l’energia che di solito vi sostiene sembra incontrare continui ostacoli. I vostri sforzi non vengono riconosciuti come speravate e questo mette alla prova la vostra autostima. La fortuna si mostra distante e vi obbliga a gestire tensioni e incomprensioni. È un tempo che vi chiede di abbassare i toni e di evitare di pretendere conferme immediate dal mondo esterno.