L'oroscopo del weekend del 30 e 31 agosto 2025 chiude il mese con un’energia intensa, grazie alla Luna in Scorpione che invita alla stabilità, al piacere e al benessere personale.

Venere in Leone accentua il bisogno di armonia nelle relazioni, mentre Marte in trigono al Sagittario stimola passione e decisione. È un fine settimana ideale per ritrovare equilibrio tra corpo e mente, ricaricarsi e magari prendere decisioni significative in vista del nuovo mese. Per il Cancro arriveranno soddisfazioni anche nelle piccole cose, portando con sé un senso di serenità inattesa.

Previsioni oroscopo weekend 30-31 agosto 2025 segno per segno

Ariete: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Venere esalta la sensualità, permettendovi di godere di momenti di grande intesa. I single saranno piuttosto affascinanti. Nel lavoro cercate di non caricarvi di troppi impegni in questo momento. Prendetevi del tempo per organizzare meglio le prossime faccende. Voto - 8️⃣

Toro: l'ultimo weekend del mese vedrà parecchie difficoltà da superare in campo amoroso. La Luna e Venere saranno contrari, e potrebbero causare spesso incomprensioni da risolvere. Nel lavoro alcuni progetti non stanno andando come previsto. Potrebbe essere utile rivalutare la situazione e cercare soluzioni più efficaci.

Voto - 6️⃣

Gemelli: il weekend vi offre un settore professionale migliore secondo l'oroscopo. Lavorerete ai vostri progetti con tranquillità, ma soprattutto, con le capacità giuste per raggiungere i vostri obiettivi. In quanto ai sentimenti sarà un weekend sereno per le relazioni, ma attenzione a non bruciare le tappe con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Cancro: troverete soddisfazioni anche nelle piccole cose secondo l'oroscopo. La Luna in trigono vi aiuterà a pensare con ottimismo, godendo di un rapporto appagante per tutto il tempo, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale sarà un periodo stabile, in attesa di progetti e opportunità più interessanti. Voto - 8️⃣

Leone: il vostro weekend si rivelerà passionale ma un po’ instabile secondo l'oroscopo.

Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura cercate di non forzare situazioni o discussioni. Sappiate ascoltare e comunicare con calma. In quanto al lavoro lasciate spazio all'intuizione: con Mercurio e Marte a favore, avrete grandi potenzialità. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali positive durante questo fine settimana di agosto. La Luna sarà in buon aspetto, e vi aiuterà a pensare alle cose che contano davvero nel vostro rapporto. Se siete single giocate bene le vostre carte per sembrare davvero attraenti. In quanto al lavoro la giusta ispirazione vi permetterà di raggiungere risultati importanti nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante per voi nativi del segno.

La comunicazione con il partner si farà piacevole e affettiva grazie a Venere. Single oppure no, approfittate del momento per parlare a cuore aperto. In quanto al lavoro, potrebbe essere un buon momento per rallentare un po’ e dedicarsi a qualcosa di più leggero, ad esempio per rifinire dettagli oppure organizzare con calma la settimana. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale renderà questo weekend meno complicato dal punto di vista sentimentale. Le emozioni ci saranno, ma dovrete esprimerle nella maniera corretta per non causare dispiaceri. Se qualcosa vi turba, provate a condividere i vostri pensieri con chi vi è vicino. In quanto al lavoro sarà un buon momento per riflettere e provare a gestire in modo differente i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: Marte in trigono dal segno amico del Leone stimolerà la decisione e la passione secondo l'oroscopo. L'influenza di Venere si farà sentire particolarmente, spingendovi ad amare in modo deciso. Riguardo al lavoro sarete sulla strada giusta per i vostri progetti, capaci di gestire al meglio ogni situazione. Voto - 9️⃣

Capricorno: questo fine settimana di agosto si rivelerà dinamico e piacevole da vivere in campo sentimentale. Ritroverete il vostro equilibrio insieme alla persona che amate, dimostrandovi più attenti ai desideri del partner. Riguardo al lavoro, le energie potrebbero sembrare più basse, ma con le giuste idee e una buona organizzazione riuscirete comunque a compensare.

Voto - 7️⃣

Acquario: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, l'ultimo weekend del mese potrebbe non essere così entusiasmante per voi nativi del segno. Il vostro modo di amare potrebbe non essere così efficace, al punto che potreste prendere le distanze dalla persona che amate. Nel lavoro sarà meglio mantenere obiettivi realistici, soprattutto se le risorse a disposizione non sembrano ancora sufficienti. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna dalla vostra parte in questo fine settimana. Sarà un periodo romantico tra voi e il partner, anche se a volte potreste essere un po’ troppo sensibili. In quanto al lavoro, cercate di essere più creativi nelle vostre mansioni. Una buona ispirazione potrebbe portare a qualcosa di più. Voto - 7️⃣