L’oroscopo dal 18 al 24 agosto sull'amore annuncia un cielo ricco di emozioni contrastanti. Alcuni segni, come Ariete e Vergine, vivranno giorni di intensa passione e connessione emotiva, con nuove opportunità per i single e rinnovata complicità per le coppie. Altri, come Scorpione e Pesci, dovranno invece navigare in acque leggermente mosse, imparando a gestire gelosie e piccoli malintesi. I pianeti stimoleranno incontri inaspettati, dialoghi chiarificatori e momenti di tenerezza da custodire. Ecco le previsioni astrologiche complete segno per segno, tutte dedicate alla sfera sentimentale.

Previsioni astrologiche dell’amore dal 18 al 24 agosto 2025

♈ Ariete

La prossima settimana sarà un trionfo di passione e desiderio. Per chi è in coppia, la fiamma si riaccenderà con gesti spontanei e serate piene di complicità. I single potranno vivere un incontro travolgente, magari in un contesto sociale o durante un’attività che amate. Il consiglio delle stelle: non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti, anche a costo di sembrare vulnerabili. Il cuore ha bisogno di essere espresso senza freni.

♉ Toro

L’amore prenderà una piega dolce e rassicurante. Le coppie troveranno conforto nei piccoli rituali quotidiani e nei momenti di intimità casalinga. I single potranno attrarre persone con le stesse priorità e desideri di stabilità.

Attenzione però a non chiudervi troppo nella routine: una sorpresa o un gesto inaspettato potrebbe dare una nuova scintilla alla vostra vita sentimentale.

♊ Gemelli

Settimana vivace e movimentata per il cuore. Le coppie troveranno nuovi spunti di conversazione che ravviveranno il legame, mentre i single saranno più aperti a conoscere persone stimolanti e fuori dagli schemi. Possibile un flirt leggero ma capace di farvi sorridere. Consiglio astrologico: lasciatevi sorprendere e non cercate di pianificare tutto, in amore le cose migliori nascono per caso.

♋ Cancro

Il bisogno di protezione e dolcezza sarà molto forte. Chi è in coppia sentirà il desiderio di rafforzare il legame e di creare un nido emotivo sicuro.

Per i single, attrazione verso persone sincere e sensibili, ma sarà importante evitare di idealizzare troppo l’altro. Un momento romantico, forse sotto le stelle o vicino all’acqua, potrebbe lasciare un ricordo indelebile.

♌ Leone

Settimana intensa e magnetica. Chi vive una relazione potrà contare su una complicità passionale, con gesti audaci che sorprenderanno il partner. I single saranno irresistibili agli occhi di chi li incontra, ma dovranno scegliere con attenzione per non disperdere energie in storie poco promettenti. Consiglio delle stelle: non lasciate che l’orgoglio rovini un momento speciale, siate più aperti emotivamente.

♍ Vergine

L’amore sarà uno dei vostri punti di forza. Le coppie vivranno un’intesa rara, fatta di attenzioni reciproche e desiderio di costruire qualcosa di duraturo.

I single avranno ottime occasioni di incontro, soprattutto in contesti professionali o legati a interessi comuni. Momento favorevole anche per dichiarare ciò che provate: le stelle sono dalla vostra parte e vi daranno le parole giuste.

♎ Bilancia

Armonia e leggerezza caratterizzeranno i rapporti. Le coppie troveranno gioia in attività condivise e uscite romantiche, mentre i single potranno incontrare una persona elegante e affascinante. Attenzione però a non rimandare conversazioni importanti: questo è il momento giusto per chiarire eventuali dubbi sentimentali e rafforzare il legame.

♏ Scorpione

Qualche tensione potrebbe affacciarsi nella vita sentimentale. Le coppie dovranno fare attenzione a non lasciarsi trascinare da gelosie o vecchie incomprensioni.

I single potrebbero essere attratti da storie complicate o persone misteriose, ma sarà importante valutare se ne vale davvero la pena. Il consiglio è di aprire il cuore al dialogo e lasciare andare ciò che non porta serenità.

♐ Sagittario

Settimana frizzante e curiosa. Le coppie avranno voglia di spezzare la routine con esperienze nuove e stimolanti. I single potranno vivere un flirt vivace, magari durante un viaggio breve o un evento sociale. Consiglio delle stelle: seguite l’istinto, ma senza trascurare la profondità emotiva, perché un’avventura può anche trasformarsi in qualcosa di più serio.

♑ Capricorno

L’amore sarà stabile ma non privo di dolci sorprese. Le coppie rafforzeranno la complicità grazie a gesti di attenzione concreta.

I single saranno attratti da persone serie e affidabili, e potrebbero ricevere una proposta interessante. Non lasciate che il lavoro rubi spazio al cuore: dedicate tempo ed energia ai sentimenti, ne trarrete beneficio.

♒ Acquario

Il desiderio di libertà sarà forte, ma saprete bilanciarlo con la voglia di condivisione. Le coppie vivranno momenti di grande complicità se riusciranno a rispettare gli spazi reciproci. I single saranno affascinanti e curiosi, attratti da persone fuori dall’ordinario. Un incontro inatteso potrebbe rivelarsi più importante del previsto.

♓ Pesci

Settimana emotivamente intensa. Le coppie dovranno affrontare qualche incomprensione, ma un dialogo sincero potrà riportare serenità.

I single saranno molto sensibili e attratti da legami profondi, ma attenzione a non farsi travolgere da emozioni troppo rapide. Consiglio astrologico: cercate un equilibrio tra cuore e ragione, sarà la vostra bussola.