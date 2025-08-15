L’oroscopo dal 18 al 24 agosto sull'amore annuncia un cielo ricco di emozioni contrastanti. Alcuni segni, come Ariete e Vergine, vivranno giorni di intensa passione e connessione emotiva, con nuove opportunità per i single e rinnovata complicità per le coppie. Altri, come Scorpione e Pesci, dovranno invece navigare in acque leggermente mosse, imparando a gestire gelosie e piccoli malintesi. I pianeti stimoleranno incontri inaspettati, dialoghi chiarificatori e momenti di tenerezza da custodire. Ecco le previsioni astrologiche complete segno per segno, tutte dedicate alla sfera sentimentale.

Previsioni astrologiche dell’amore dal 18 al 24 agosto 2025

Ariete

La prossima settimana sarà un trionfo di passione e desiderio. Per chi è in coppia, la fiamma si riaccenderà con gesti spontanei e serate piene di complicità. I single potranno vivere un incontro travolgente, magari in un contesto sociale o durante un’attività che amate. Il consiglio delle stelle: non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti, anche a costo di sembrare vulnerabili. Il cuore ha bisogno di essere espresso senza freni.

Toro

L’amore prenderà una piega dolce e rassicurante. Le coppie troveranno conforto nei piccoli rituali quotidiani e nei momenti di intimità casalinga. I single potranno attrarre persone con le stesse priorità e desideri di stabilità.

Attenzione però a non chiudervi troppo nella routine: una sorpresa o un gesto inaspettato potrebbe dare una nuova scintilla alla vostra vita sentimentale.

Gemelli

Settimana vivace e movimentata per il cuore. Le coppie troveranno nuovi spunti di conversazione che ravviveranno il legame, mentre i single saranno più aperti a conoscere persone stimolanti e fuori dagli schemi. Possibile un flirt leggero ma capace di farvi sorridere. Consiglio astrologico: lasciatevi sorprendere e non cercate di pianificare tutto, in amore le cose migliori nascono per caso.

Cancro

Il bisogno di protezione e dolcezza sarà molto forte. Chi è in coppia sentirà il desiderio di rafforzare il legame e di creare un nido emotivo sicuro.

Per i single, attrazione verso persone sincere e sensibili, ma sarà importante evitare di idealizzare troppo l’altro. Un momento romantico, forse sotto le stelle o vicino all’acqua, potrebbe lasciare un ricordo indelebile.

Leone

Settimana intensa e magnetica. Chi vive una relazione potrà contare su una complicità passionale, con gesti audaci che sorprenderanno il partner. I single saranno irresistibili agli occhi di chi li incontra, ma dovranno scegliere con attenzione per non disperdere energie in storie poco promettenti. Consiglio delle stelle: non lasciate che l’orgoglio rovini un momento speciale, siate più aperti emotivamente.

Vergine

L’amore sarà uno dei vostri punti di forza. Le coppie vivranno un’intesa rara, fatta di attenzioni reciproche e desiderio di costruire qualcosa di duraturo.

I single avranno ottime occasioni di incontro, soprattutto in contesti professionali o legati a interessi comuni. Momento favorevole anche per dichiarare ciò che provate: le stelle sono dalla vostra parte e vi daranno le parole giuste.

Bilancia

Armonia e leggerezza caratterizzeranno i rapporti. Le coppie troveranno gioia in attività condivise e uscite romantiche, mentre i single potranno incontrare una persona elegante e affascinante. Attenzione però a non rimandare conversazioni importanti: questo è il momento giusto per chiarire eventuali dubbi sentimentali e rafforzare il legame.

Scorpione

Qualche tensione potrebbe affacciarsi nella vita sentimentale. Le coppie dovranno fare attenzione a non lasciarsi trascinare da gelosie o vecchie incomprensioni.

I single potrebbero essere attratti da storie complicate o persone misteriose, ma sarà importante valutare se ne vale davvero la pena. Il consiglio è di aprire il cuore al dialogo e lasciare andare ciò che non porta serenità.

Sagittario

Settimana frizzante e curiosa. Le coppie avranno voglia di spezzare la routine con esperienze nuove e stimolanti. I single potranno vivere un flirt vivace, magari durante un viaggio breve o un evento sociale. Consiglio delle stelle: seguite l’istinto, ma senza trascurare la profondità emotiva, perché un’avventura può anche trasformarsi in qualcosa di più serio.

Capricorno

L’amore sarà stabile ma non privo di dolci sorprese. Le coppie rafforzeranno la complicità grazie a gesti di attenzione concreta.

I single saranno attratti da persone serie e affidabili, e potrebbero ricevere una proposta interessante. Non lasciate che il lavoro rubi spazio al cuore: dedicate tempo ed energia ai sentimenti, ne trarrete beneficio.

Acquario

Il desiderio di libertà sarà forte, ma saprete bilanciarlo con la voglia di condivisione. Le coppie vivranno momenti di grande complicità se riusciranno a rispettare gli spazi reciproci. I single saranno affascinanti e curiosi, attratti da persone fuori dall’ordinario. Un incontro inatteso potrebbe rivelarsi più importante del previsto.

Pesci

Settimana emotivamente intensa. Le coppie dovranno affrontare qualche incomprensione, ma un dialogo sincero potrà riportare serenità.

I single saranno molto sensibili e attratti da legami profondi, ma attenzione a non farsi travolgere da emozioni troppo rapide. Consiglio astrologico: cercate un equilibrio tra cuore e ragione, sarà la vostra bussola.
