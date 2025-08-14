L’oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto apre le porte a una fase di cambiamenti, stimoli e nuove possibilità. Le stelle si muovono in modo dinamico, regalando ad alcuni segni un’energia esplosiva e ad altri una preziosa occasione di introspezione. Ariete e Vergine si troveranno in un periodo di crescita personale e professionale, pronti a raccogliere i frutti di impegni passati e a vivere intense emozioni in amore. Per Scorpione e Pesci, invece, sarà una settimana di piccole sfide, utile per imparare a gestire le emozioni e trasformare le difficoltà in insegnamenti.

In mezzo, tutti gli altri segni vivranno giornate in cui sarà fondamentale bilanciare azione e riflessione. Ecco le previsioni astrologiche complete segno per segno.

Previsioni astrologiche settimana dal 18 al 24 agosto 2025

♈ Ariete

Questa settimana vi sentirete come un treno lanciato a tutta velocità verso i vostri obiettivi. Il lavoro sarà al centro dell’attenzione, con possibilità di nuove collaborazioni e progetti che vi daranno grande visibilità. La vostra energia magnetica attirerà persone e opportunità, ma attenzione a non disperderla in troppe direzioni. In amore, vivrete emozioni intense: i single potrebbero imbattersi in una conoscenza capace di far battere il cuore, mentre le coppie riscopriranno una passione travolgente.

Consiglio astrologico: approfittate di questo momento per fare quel passo coraggioso che rimandate da tempo.

♉ Toro

L’oroscopo della settimana vi invita a costruire con pazienza. Sarà un periodo ideale per mettere ordine nei vostri progetti, eliminando ciò che non serve e rafforzando ciò che funziona. Sul lavoro, una proposta interessante potrebbe arrivare all’improvviso, ma richiederà lucidità e analisi prima di accettare. In amore, i gesti semplici avranno più valore delle parole: una cena fatta in casa o un’attenzione speciale sapranno creare intimità. I single potrebbero incontrare una persona con valori affini, ma sarà importante non forzare i tempi. Fine settimana perfetto per concedervi relax nella natura.

♊ Gemelli

Per voi, questa sarà una settimana dinamica e ricca di novità. Sul lavoro, la creatività sarà il vostro punto di forza: riuscirete a trovare soluzioni originali e a portare freschezza nei progetti. La comunicazione sarà fluida, favorendo collaborazioni e scambi interessanti. In amore, il dialogo sarà la chiave per rafforzare la complicità o chiarire eventuali incomprensioni. Per i single, possibilità di un incontro stimolante in un contesto culturale o creativo. Consiglio: seguite un’intuizione, potrebbe condurvi a una scoperta preziosa.

♋ Cancro

L’oroscopo settimanale segnala per voi un periodo di introspezione e riorganizzazione interiore. Sul lavoro, un progetto richiederà qualche revisione, ma le modifiche porteranno a un risultato migliore.

In amore, il bisogno di sicurezza si farà sentire: cercate di comunicarlo senza diventare troppo protettivi o possessivi. I single saranno attratti da persone sincere e autentiche, evitando superficialità. Un momento di solitudine, magari davanti al mare o in un luogo tranquillo, vi aiuterà a ricaricare le energie emotive e a ritrovare chiarezza.

♌ Leone

Il vostro fascino sarà alle stelle e non passerete inosservati. Sul lavoro, sarete determinati a far valere le vostre capacità, ottenendo riconoscimenti e, forse, anche una proposta inaspettata. In amore, la passione tornerà protagonista, ma ricordate di non lasciarvi guidare solo dall’orgoglio: l’empatia sarà la chiave per rafforzare il rapporto.

Il fine settimana sarà perfetto per organizzare un evento o una piccola fuga romantica. Consiglio astrologico: usate questa energia per consolidare ciò che conta davvero, non solo per brillare all’esterno.

♍ Vergine

Periodo di grandi soddisfazioni e di risultati concreti. L’oroscopo della settimana vi vede precisi e determinati, pronti a portare a termine obiettivi ambiziosi. Sul lavoro, riceverete apprezzamenti per la vostra dedizione e potreste essere coinvolti in un progetto importante. In amore, la sintonia sarà alta e chi è single avrà ottime possibilità di incontrare qualcuno di speciale. Non trascurate la cura di voi stessi: attività fisica e creatività saranno ottimi alleati per mantenere equilibrio ed energia.

♎ Bilancia

Le stelle vi regalano armonia e apertura verso il prossimo. Sul lavoro, le collaborazioni saranno particolarmente produttive e vi permetteranno di crescere professionalmente. In amore, vivrete momenti romantici e leggeri: i single potrebbero incontrare una persona capace di colpire per eleganza e affinità mentale. Evitate di sovraccaricare l’agenda di impegni sociali: qualche momento per voi stessi sarà essenziale per mantenere la serenità interiore.

♏ Scorpione

Settimana più impegnativa del previsto. Il lavoro potrebbe riservare imprevisti che richiederanno sangue freddo e capacità di adattamento. In amore, la gelosia o la mancanza di dialogo potrebbero generare incomprensioni, ma affrontarle subito eviterà che diventino problemi più grandi.

I single dovranno prestare attenzione a non farsi trasportare da idealizzazioni eccessive. Fine settimana più sereno, ideale per riflettere e recuperare energie.

♐ Sagittario

L’energia sarà alta e la voglia di novità irresistibile. Sul lavoro, possibilità di nuove opportunità che vi spingeranno a guardare lontano. Potreste intraprendere un corso di formazione o iniziare un progetto innovativo. In amore, desiderio di avventura e di nuove esperienze, ma attenzione a non trascurare chi vi vuole bene. Il weekend sarà ricco di stimoli, con spazi per attività all’aperto e momenti di libertà che vi ricaricheranno.

♑ Capricorno

Settimana di concretezza e disciplina. Sul lavoro, affronterete incarichi importanti con grande determinazione, ottenendo risultati tangibili.

In amore, mostrerete un lato più tenero e accogliente, sorprendendo il partner. I single saranno attratti da persone serie e affidabili, capaci di condividere obiettivi a lungo termine. Consiglio: concedetevi una pausa per evitare di cadere nella routine e mantenere viva la motivazione.

♒ Acquario

Il cielo vi spinge verso l’innovazione e la sperimentazione. Sul lavoro, idee brillanti e approcci creativi potranno aprire porte inaspettate. In amore, avrete voglia di condividere momenti intensi, ma cercate di ascoltare davvero l’altro senza imporre la vostra visione. Le amicizie giocheranno un ruolo chiave, offrendovi nuove prospettive e spunti stimolanti. Un evento sociale potrebbe rivelarsi un’occasione d’oro.

♓ Pesci

La vostra sensibilità sarà amplificata, rendendovi più empatici ma anche più vulnerabili. Sul lavoro, sarà essenziale mantenere ordine e concentrazione, senza lasciarvi distrarre da questioni emotive. In amore, il desiderio di comprensione sarà forte: non chiudetevi, ma condividete ciò che provate. Un momento in natura, vicino all’acqua o immersi nel verde, vi aiuterà a ritrovare armonia e pace interiore.