Secondo l’oroscopo della fortuna del 17 agosto, il Leone svetta al primo posto della classifica. Per i nati sotto questo segno, le relazioni sociali diventano terreno fertile per ricevere riconoscimenti, proposte o semplicemente sorrisi che scaldano il cuore. In fondo alla classifica si trova invece il Capricorno, con la netta sensazione di remare controcorrente: anche gli sforzi più meticolosi rischiano di scontrarsi con fattori imprevisti. Di seguito, le altre considerazioni per ogni segno.
La classifica della fortuna del 17 agosto: gli imprevisti diventano occasioni per il Cancro
1° Leone
Siete al massimo della forma e questo vi rende irresistibili. Ogni conversazione sembra aprire nuove possibilità, ogni incontro porta con sé un pizzico di fortuna. Sfruttate questa luce per presentarvi, proporre idee o semplicemente godere della vostra compagnia preferita. La giornata sembra favorire molti dei vostri gesti.
2° Sagittario
L’ottimismo vi guida e vi permette di trasformare anche le piccole occasioni in momenti da ricordare. Vi lasciate ispirare da un’idea nata per caso o da una proposta ricevuta senza preavviso. La fortuna potrebbe trovarvi pronti a muovervi, e il tempismo potrebbe rivelarsi favorevole.
3° Ariete
Il vostro slancio vi porta a dire sì a una novità che vi stimola e vi diverte. Le circostanze vi offrono una possibilità concreta di fare un passo avanti verso un obiettivo personale. Seguite l’istinto, sarà il vostro miglior consigliere.
4° Bilancia
L’armonia che create intorno vi attira simpatia e collaborazione. Vi sentite al posto giusto nel momento giusto, e questo vi dà sicurezza. Un contatto che sembrava distante potrebbe riavvicinarsi portando con sé una buona notizia.
5° Acquario
L’originalità vi distingue e oggi vi aiuta a risolvere un piccolo problema in modo creativo. La fortuna potrebbe premiarvi quando vi allontanate dai percorsi consueti, scegliendo soluzioni fuori dall’ordinario.
6° Toro
La costanza con cui perseguite i vostri obiettivi riceve un segnale di conferma. Forse non tutto accade subito, ma un passo importante viene compiuto. Vi accorgete che i vostri sforzi non passano inosservati.
7° Cancro
La fortuna vi raggiunge nei momenti di condivisione con chi vi è caro. Una conversazione familiare o un incontro amichevole vi lascia un senso di gratitudine. Anche un imprevisto potrebbe trasformarsi in un’occasione di vicinanza.
8° Scorpione
La capacità di leggere tra le righe vi aiuta a evitare un ostacolo e a prendere la direzione giusta. Pur con qualche ostacolo, riuscite a volgere gli eventi a vostro favore.
9° Pesci
Il vostro intuito vi guida bene, ma rischiate di perdere qualche dettaglio se vi lasciate distrarre da troppe emozioni.
La fortuna arriva soprattutto quando vi fidate della prima sensazione che provate.
10° Gemelli
La vivacità mentale vi porta a fare mille cose, ma non tutte procedono come previsto. Concentratevi su ciò che davvero conta: lì la fortuna potrebbe offrirvi un piccolo sostegno.
11° Vergine
La voglia di organizzare ogni aspetto della giornata si scontra con imprevisti e cambi di programma. Nonostante tutto, riuscite a mantenere il necessario, anche se la fortuna oggi non è generosissima con voi.
12° Capricorno
Gli sforzi di pianificazione si scontrano con un contesto poco collaborativo. Evitate di intestardirvi e prendete la giornata come un momento per rallentare. Forzare i tempi non farà che complicare le cose.