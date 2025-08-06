La giornata dell'oroscopo dell’8 agosto sul piano amoroso si apre con emozioni profonde e un desiderio crescente di stabilità. Il Capricorno guida la classifica dell’amore, capace di offrire dedizione, ascolto e gesti autentici. Ottimo momento anche per Toro e Vergine. Chi appartiene a Gemelli o Acquario potrebbe avere bisogno di maggior chiarezza nei sentimenti, mentre Pesci e Cancro si muovono tra nostalgia e nuove possibilità.

Classifica dell’amore: 8 agosto 2025

1° Capricorno - siete un punto di riferimento per chi vi ama. In coppia riuscite a trasmettere una sensazione di sicurezza rara, e il partner vi guarda con ammirazione.

Ogni vostra parola pesa, ogni gesto costruisce qualcosa. I single, invece, non amano le perdite di tempo: sanno cosa cercano e lo manifestano senza giri di parole. Una giornata ideale per dichiararsi o per dare concretezza a un legame.

2° Toro - la dolcezza si mescola alla passione in modo perfetto. In coppia siete generosi, presenti e capaci di sorprendere con piccoli dettagli. I single hanno uno sguardo tenero che conquista e una presenza rassicurante che piace molto. È il momento ideale per uscire allo scoperto, magari con qualcuno che conoscete già da tempo.

3° Vergine - avete voglia di ordine anche nei sentimenti, ma riuscite a lasciare un po’ di spazio anche all’imprevisto. In coppia cercate complicità attraverso il dialogo.

I single sentono nascere un’attrazione intensa con chi sa stuzzicare la loro mente. Non sottovalutate un incontro apparentemente casuale: potrebbe rivelarsi speciale.

4° Leone - il cuore batte forte e la voglia di essere protagonisti in amore è alta. In coppia siete passionali e propositivi, ma evitate di pretendere troppo dal partner. I single, invece, si fanno notare con entusiasmo e simpatia. Occhio solo a non bruciare le tappe: i sentimenti veri hanno bisogno di tempo.

5° Ariete - l’energia non manca, ma l’amore vi chiede pazienza. In coppia volete guidare il rapporto, ma sarà meglio cercare un equilibrio. I single sono magnetici, anche se un po’ impazienti: chi vi conosce potrebbe trovarvi affascinanti ma imprevedibili.

Provate ad ascoltare di più e a parlare un po’ meno.

6° Bilancia - la vostra voglia di armonia è forte, ma vi confrontate con emozioni contrastanti. In coppia potreste sentirvi inascoltati, ma il dialogo sincero può risolvere molto. I single cercano bellezza e connessione, ma rischiano di idealizzare troppo chi hanno di fronte. Mantenete i piedi per terra.

7° Sagittario - l’amore c’è, ma richiede attenzione. In coppia siete presenti a metà, con la mente altrove. I single sono affascinanti, ma un po’ troppo distratti. Qualcuno potrebbe accusarvi di essere troppo superficiali nei rapporti. Serve più coinvolgimento emotivo, anche se avete voglia di leggerezza.

8° Cancro - la sensibilità si trasforma in malinconia.

In coppia cercate conferme che forse non arriveranno nei modi sperati. I single ripensano a una storia passata e fanno fatica a lasciar andare. Il consiglio è aprirvi con chi vi vuole bene, senza chiudervi nel silenzio. Le emozioni vanno condivise.

9° Pesci - giornata confusa dal punto di vista emotivo. In coppia vi sentite poco capiti e rischiate di idealizzare troppo il partner. I single sono romanticamente disorientati, alla ricerca di un legame che sembra sempre sfuggire. Attenzione a non confondere empatia con attrazione: serve maggiore lucidità.

10° Gemelli - le parole non bastano. In coppia rischiate di essere fraintesi e potrebbe esserci una piccola incomprensione. I single sono socievoli e brillanti, ma poco propensi a legami profondi.

Una serata tranquilla vi aiuterà a ricaricare la mente e il cuore. Domani andrà meglio.

11° Scorpione - i vostri sentimenti sono intensi ma difficili da gestire. In coppia il rischio è di lasciarsi prendere dalla gelosia o dai sospetti. I single, invece, si chiudono un po’ troppo e questo impedisce nuovi incontri. Serve più apertura e meno paura. Il cuore ha bisogno di aria.

12° Acquario - l’amore sembra lontano. In coppia siete distanti, forse presi da mille pensieri o da progetti personali. I single si isolano più del solito, anche se avrebbero bisogno di calore umano. Non è una giornata ideale per chiarimenti o nuove conquiste, meglio attendere momenti più favorevoli.